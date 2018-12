A Heidrick & Struggles anuncia a nova diretora de recursos humanos

CHICAGO, 4 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), a principal provedora global de busca de executivos, avaliação e desenvolvimento de liderança, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura organizacional anunciou hoje que Sarah Payne foi nomeada diretora de recursos humanos e Rick Greene, atual diretor de recursos humanos, irá para a Heidrick Consulting como parceiro. Ambas as mudanças de liderança entrarão em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Sarah Payne, em sua mais recente função como vice-presidente global de recursos humanos de busca de executivos, trabalhou de perto com a equipe global de recursos humanos da Heidrick & Struggles e as equipes de liderança regionais para criar soluções voltadas para os funcionários, que apoiaram a empresa durante um período significativo de crescimento e inovação. Ela demonstrou sua capacidade de alinhar efetivamente pessoas e estratégias de negócios e trará quase 20 anos de experiência e liderança em recursos humanos para o cargo de diretora. Antes de ingressar na Heidrick & Struggles, Sarah foi diretora de remuneração executiva global da Bunge, uma empresa global líder em agronegócios. Antes disso, foi diretora global de remuneração e benefícios da PanAmSat, uma empresa de comunicações via satélite que foi, posteriormente, adquirida pela Intelsat.

"À medida que a Heidrick & Struggles continua a crescer e evoluir para ser uma assessoria de liderança impulsionada por dados e fornecedora de soluções para pessoas, a forte liderança e colaboração com as equipes de recursos humanos continuarão sendo essenciais para o nosso sucesso", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e diretor executivo da Heidrick & Struggles. "O comprovado histórico de liderança e experiência da Sarah na área de total rewards (conjuntos de compensações), engajamento e desenvolvimento de funcionários e gerenciamento e aquisição de talentos será fundamental para o crescimento e o desenvolvimento contínuos da nossa força de trabalho global".

Rick Greene volta à Heidrick Consulting como parceiro, para ajudar a impulsionar o crescimento da área de consultoria da empresa, concentrando-se em levar o conjunto completo de soluções de liderança e cultura aos CEOs e diretores que buscam acelerar o desempenho dos negócios e impulsionar mudança transformacional. No cargo de diretor de recursos humanos da Heidrick & Struggles, Rick desempenhou um papel fundamental na promoção de novas iniciativas de diversidade e inclusão e fez mudanças importantes nos programas de gestão de desempenho, remuneração e desenvolvimento profissional da empresa. No início de sua carreira, liderou a área de consultoria da empresa nas Américas e assessorou diretorias e CEOs de clientes, principalmente em serviços financeiros, na gestão do planejamento sucessório e na condução de grandes mudanças na liderança e na cultura.

"No cargo de diretor de recursos humanos, Rick vem sendo um integrante valioso da equipe de liderança executiva, bem como um mentor de confiança para muitos em toda a empresa", disse Rajagopalan. "Estamos entusiasmados em ver o Rick assumir seu novo cargo na empresa, pois ele trará uma riqueza de experiências multifuncionais globais para o crescente negócio da Heidrick Consulting".

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) atende às necessidades de liderança e de talentos de nível sênior das principais organizações do mundo com assessoria confiável nas áreas de busca de executivos, avaliação e desenvolvimento de liderança, organização e eficácia de equipes e serviços de modelagem de cultura. A Heidrick & Struggles foi pioneira na profissão de busca de executivos, há mais de 60 anos. Hoje, a empresa fornece soluções de liderança integradas para ajudar os clientes a mudar o mundo, one leadership team at a time® (uma equipe de liderança de cada vez) www.heidrick.com .

Contato de mídia da Heidrick & Struggles:

Nina Chang

nchang@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

FONTE Heidrick & Struggles

Related Links

http://www.heidrick.com



SOURCE Heidrick & Struggles