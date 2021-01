A HEISHA lança a solução drone em uma caixa fácil de usar e convoca parceiros exclusivos em todo o mundo

Com 1 metro cúbico e menos de 40 kg, a DNEST facilita a implementação no jardim ou em um telhado. Ao contrário de outros produtos industriais da empresa, a DNEST é um produto fácil de usar destinado ao mercado consumidor. É um produto pronto para voar com uma estação de carregamento, zoom DJI Mavic 2 e software pronto para ação. Sem qualquer habilidade de pilotagem, os usuários podem facilmente operar a DNEST para observar suas propriedades pelo ar a qualquer momento e em qualquer lugar.

Ling Lu, CEO da HEISHA, disse: "Com o lançamento deste novo produto, também estamos convocando parceiros exclusivos em todo o mundo. O motivo da exclusividade é garantir estabilidade e rentabilidade para a entrada de novos e exclusivos parceiros. Com isso, os parceiros terão maior incentivo para prestar um bom serviço aos clientes. A HEISHA não está simplesmente buscando revendedores, mas parceiros com quem podemos, juntos, criar um excelente produto."

Desenvolvido com o objetivo exclusivo de criar uma solução de carregamento de drone fácil de usar, a DNEST é equipada com uma plataforma de carregamento para drone de sexta geração e tecnologia de controle de terceira geração. Junto com o centro de controle remoto Freesky da CLOUD CENTURY e serviços em nuvem da Amazon, permite que os usuários tenham uma vista aérea sempre que precisarem.

A solução de carregamento de drone Série D da HEISHA é uma plataforma de fonte totalmente aberta com baixo custo e alta confiabilidade criada para economizar seu tempo e custos de desenvolvimento.

Para obter mais informações sobre o produto, acesse: https://www.heishatech.com/dnest-hardware-for-drone-in-a-box-solution/

Vídeo de apresentação da DNEST: https://www.youtube.com/watch?v=1e9Yhzak56A&feature=youtu.be

Política de parceria exclusiva da DNEST: https://www.youtube.com/watch?v=miSnCHK1eNM

Sobre a HEISHA

Uma empresa voltada para a tecnologia, a HEISHA Tech, é uma marca líder em estações de carregamento automático de drones. A empresa foca na criação de produtos com valor real para a vida diária por meio do avanço da ciência e da tecnologia. Com uma fábrica de mais de 1.700 metros quadrados e equipamentos avançados de teste e processamento, a HEISHA oferece soluções de custo e economia de tempo para mais desenvolvedores e está aberta a parcerias de OEM e de negócios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1396276/HEISHA_DNEST.jpg

FONTE SHENZHEN HEISHA

