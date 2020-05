A Hetero assina contrato de licenciamento com a Gilead Sciences, Inc. para a fabricação e distribuição de "remdesivir" para a COVID-19 em 127 países, inclusive a Índia

HYDERABAD, Índia, 14 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Hetero, uma das principais empresas farmacêuticas genéricas da Índia e a maior fabricante mundial de medicamentos antirretrovirais, anunciou hoje que celebrou um contrato de licenciamento com a Gilead Sciences, Inc. para fabricar e distribuir "remdesivir" para o tratamento da Covid-19. De acordo com o contrato, a Hetero fornecerá o remdesivir em 127 países, inclusive a Índia, sujeito a aprovações regulatórias nos respectivos países.

O Dr. B. Partha Saradhi Reddy, presidente do Hetero Group of Companies, comentou: "A Hetero está satisfeita com a parceria com a Gilead para permitir à Índia e também a outros países em desenvolvimento o acesso a esse importante medicamento neste momento crucial. O contrato também ilustra o significado da colaboração global e a necessidade de união para combater as crises de saúde que afetam a humanidade. A Hetero desenvolveu este produto na Índia e já vem trabalhando com o governo, o ICMR e o DCGI nos estudos e aprovações necessários para levar esse produto para tratar pacientes com COVID-19 na Índia".

O remdesivir, que foi aprovado por rigorosas autoridades reguladoras globais, como a FDA, dos EUA, e a União Europeia, entre outras, será fabricado nas nossas instalações de formulação, em Hyderabad, Índia. A Hetero desenvolveu a cadeia de fornecimento totalmente integrada de forma vertical para o produto, complementando a campanha "Fabricado na Índia", conforme definido pelo nosso Honorável Primeiro Ministro.

Informações importantes sobre o remdesivir

A Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos EUA concedeu autorização para o uso de emergência (nos EUA) para o remdesivir antiviral em pesquisa para o tratamento da COVID-19. O uso do remdesivir está autorizado para o tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19 em estágio grave. A duração ideal do tratamento ainda está sendo avaliada em estudos clínicos em andamento. Nos EUA, a sugestão é de tratamento com duração de 5 e 10 dias, com base na gravidade da doença. A autorização é temporária e não substitui o processo formal de protocolamento, revisão e aprovação de novos medicamentos. Os EUA permitem a distribuição e o uso emergencial do remdesivir apenas para o tratamento da COVID-19. O medicamento continua em pesquisa e não foi aprovado em nenhum lugar do mundo, incluindo os EUA e a Índia.

Sobre a Hetero

A Hetero é uma das principais empresas farmacêuticas genéricas da Índia e a maior fabricante mundial de medicamentos antirretrovirais. Com 25 anos de experiência na indústria farmacêutica, as áreas estratégicas de negócios da Hetero incluem APIs, genéricos, biossimilares, serviços farmacêuticos personalizados e genéricos de marca.

A Hetero tem 36 fábricas de ponta, mais de 300 produtos em seu portfólio e sólida presença global em mais de 126 países. Para obter mais informações sobre a Hetero, visite o site: www.heteroworld.com.

Contato de mídia:

Jeyasingh Balakrishnan

Diretor de comunicações corporativas

Hetero Labs Limited

Celular: (+91) 9989626541, (+91) 9833836185

FONTE Hetero

