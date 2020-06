A HFCL escolheu a VVDN como parceira de desenvolvimento e fabricação para fornecer com sucesso os principais pontos de acesso sem fio do setor e soluções UBR totalmente projetadas e fabricadas na Índia sob a iniciativa "Fabricado na Índia"

GURUGRAM, Índia, 23 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A VVDN Technologies, principal empresa de engenharia e fabricação de produtos na Índia, e a HFCL Limited, desenvolvedora de infraestrutura de telecomunicações, integradora e fabricante de sistemas, trabalharam juntas para fornecer o portfólio de produtos sem fio de última geração da HFCL. A HFCL e a VVDN foram pioneiras no projeto, desenvolvimento e fabricação de ampla variedade de soluções de conectividade para pontos de acesso sem fio, P2P e P2MP na Índia para o mercado global.

Usando as mais recentes tecnologias de rede baseadas nas plataformas Qualcomm© Networking Pro, as equipes especializadas em comunicações sem fio da HFCL e VVDN projetaram e fabricaram com sucesso soluções sem fio robustas, confiáveis e seguras, baseadas em Wi-Fi 5, capazes de atender a requisitos de alto desempenho escaláveis para fornecer extrema densidade e capacidade. Além disso, essas soluções vêm com uma plataforma de gerenciamento de rede massivamente escalável, baseada na nuvem, que ajuda os clientes a gerenciar qualquer número de elementos de rede, a partir de qualquer lugar do mundo, sem ter que se preocupar com o dimensionamento da infraestrutura em um único local. As soluções já foram implementadas no mercado indiano, e muitos testes estão sendo feitos com clientes internacionais. Além disso, adaptando-se à necessidade de soluções para aliviar as pressões cada vez maiores da rede, a HFCL está trabalhando com a VVDN para lançar soluções sem fio baseadas em Wi-Fi 6 para os mercados indiano e mundial.

Harpreet Singh, diretor da unidade de negócios de rede e Wi-Fi da VVDN, disse: "Temos o prazer de ter essa parceria com a HFCL, que está constantemente trazendo inovação com o lançamento de novas tecnologias, promovendo a pesquisa e o desenvolvimento para soluções sem fio completas para redes que exigem alto desempenho. Com a nova instalação do Global Innovation Park, a VVDN já expandiu suas instalações de fábrica sem fio com linhas SMT dedicadas e linhas de montagem de produtos, o que aumentou em quatro vezes a entrega da produção. Tendo implementado com sucesso soluções sem fio baseadas em Wi-Fi 5 com MU-MIMO e soluções de formação de feixe, a HFCL e a VVDN agora estão de olho no Wi-Fi 6, a nova onda das tecnologias sem fio e no fornecimento de um portfólio completo de soluções sem fio até o último trimestre deste ano".

Bhuvnesh Sachdeva, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da HFCL comentou: "Nossa capacidade de desenvolvimento de produtos estão continuamente nos impulsionando como uma empresa de tecnologia, onde desenvolvemos produtos com as mais recentes tecnologias com abordagem futurista, que são econômicas e têm nossos próprios direitos de propriedade intelectual. A HFCL vem trabalhando com as principais empresas de telecomunicações para atender às demandas por produtos e soluções sem fio. Nosso objetivo era lançar soluções de tecnologia Wi-Fi altamente confiáveis, globalmente competitivas e verdadeiramente "Fabricadas na Índia", para atender à demanda reprimida que existe atualmente no mercado. Nossos centros de excelência em pesquisa, ao lado de empresas de pesquisa e desenvolvimento engajadas, de diferentes locais da Índia e do exterior, estão trabalhando no desenvolvimento de tecnologias da nova era. Na VVDN Technologies, encontramos uma parceira confiável de fabricação e ODM que realmente tinha a capacidade e o potencial de fornecimento conforme nossos requisitos, além da garantia de que evoluiríamos continuamente as experiências conectadas e contínuas que os clientes exigem. Desenvolvemos e entregamos com sucesso mais de 50.000 pontos de acesso, rádio P2P e P2MP já disponíveis no mercado e esperamos muito mais".

"Estamos orgulhosos dessa parceria com a VVDN e a HFCL, pois ambas oferecem produtos de infraestrutura sem fio com tecnologias de ponta e estamos trabalhando em estreita colaboração com elas para criar e implantar soluções sem fio baseadas em Wi-Fi 6. Essa colaboração atenderá aos mercados indiano e mundial, ajudando a aumentar o ecossistema 'Fabricado na Índia'. Esta oportunidade é uma verdadeira manifestação do fabricado na Índia para o mundo", disse Uday Dodla, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Qualcomm India.

Sobre a VVDN

A VVDN é uma empresa de engenharia e fabricação de produtos que projeta e fabrica produtos de ponta a ponta em vários mercados verticais de tecnologia (5G, centro de dados, visão, rede, Wi-Fi, IoT, defesa, nuvem e aplicativos). A VVDN atende clientes globais nos EUA, no Canadá, na Europa, Índia, no Vietnã, na Coréia e no Japão. A sede da VVDN, o Global Innovation Park, fica em Manesar, Índia, e tem 9 centros avançados de engenharia de produtos na própria Índia, totalmente equipados para projetar e testar hardwares e softwares necessários para desenvolver um produto ou solução completa.

Para obter mais informações, visite: www.vvdntech.com

Sobre a HFCL

A HFCL Limited é a principal desenvolvedora de infraestrutura de telecomunicações, integradora de sistemas e fabricante de equipamentos de telecomunicações de ponta e cabos de fibra óptica, com instalações de fabricação próprias em Solan e Goa, e sua subsidiária, as instalações da HTL Limited em Chennai e Hosur.

A HFCL fornece solução de janela única para projetos de telecomunicações, oferecendo projetos, equipamentos, instalação, integração de sistemas, operação e manutenção. Atualmente, a HFCL está aproveitando suas forças inatas para atender às complexas necessidades de setores emergentes, como comunicação e sinalização ferroviária, defesa, segurança nacional e também projetos de cidades inteligentes.

Para obter mais informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected]

Qualcomm Networking Pro é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias.

