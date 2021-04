A Hikvision conclui grandes melhorias em seu software de segurança integrado HikCentral Professional

Nove aplicações principais para várias necessidades comerciais

O HikCentral Professional 2.0 integra vários sistemas de negócios e de segurança com nove aplicações principais, tornando-o valioso para uma ampla variedade de cenários comuns de segurança e de negócios verificados em edifícios, fábricas, lojas, apartamentos e similares.

Entre eles, câmeras de vídeo e alarmes de segurança são integrados à plataforma para oferecer visualização fluida ao vivo e notificações de alarme em tempo hábil.

Além disso, o controle de acesso pode ser incluído para atribuir uma variedade de permissões de acesso usando diversos métodos, incluindo reconhecimento facial, cartões de identificação, impressões digitais, códigos QR e muito mais. O HCP 2.0 também permite que vários funcionários, como gerentes de RH, definam regras flexíveis de assiduidade, incluindo horários para turno de trabalho, ao mesmo tempo em que oferece informações para relatórios completos. Além disso, os gerentes de instalações também podem utilizar aplicações de gestão de veículos e de gestão de visitantes para agilizar a gestão de entrada e estacionamento no local.

Os usuários podem confiar ainda mais no HCP 2.0 com análise e relatórios inteligentes – um aplicativo que coleta dados e os transforma em relatórios e painéis fáceis de entender. Isso inclui status de fluxo, densidade de pessoas e muito mais. Para equipes de gerenciamento de sistemas, o aplicativo HCP 2.0 de manutenção de sistemas visualiza notificações de alarme e de dispositivo, bem como a rede completa e a topologia do dispositivo para uma ação rápida e direcionada em eventos incomuns.

Por último, mas não menos importante, o HCP 2.0 permite que os usuários implementem sistemas de sinalização digital para exibir anúncios e avisos. O software é fornecido com oito modelos pré-instalados para que os usuários apresentem conteúdo de modo otimizado. O conteúdo pode ser, por exemplo, o número de pessoas e situação de temperatura em um cenário de supermercado.

Criar sistemas verdadeiramente unificados com maior segurança e maior eficiência operacional

Com o HCP 2.0, os usuários reunirão as aplicações de forma flexível e construirão um sistema personalizado para atender às suas necessidades de segurança e negócios. A abordagem unificada não só cria uma maior conscientização situacional sobre seu ambiente de segurança, como também reduz os recursos reais de gestão no dia a dia exigidos por sistemas distintos.

Por exemplo, os usuários podem integrar a gestão dos visitantes com a gestão de veículos para melhorar a eficiência operacional diária para instalações prediais. Os gerentes das instalações podem registrar as informações de visitantes no sistema HCP 2.0 e, conectando-se a um sistema ANPR, podem definir os visitantes automaticamente autorizados a entrar no estacionamento do local. Da mesma forma, o sistema também pode pré-autorizar o acesso do visitante a áreas específicas das dependências de uma empresa.

Experiência personalizada do usuário

O HikCentral Professional 2.0 pode ser personalizado para fornecer informações específicas aos usuários designados. O sistema é fornecido com três funções pré-configuradas: "instalação e gerenciamento do sistema", "controle e gestão de segurança" e "gestão de presença". Dessa maneira, a equipe de RH pode personalizar o feed para mostrar a situação de presença dos funcionários, por exemplo, enquanto a equipe de gestão pode monitorar a segurança das instalações. Também existe uma função personalizada que pode ser adaptada às necessidades específicas.

Talvez o mais importante, o HikCentral Professional 2.0 apresenta uma interface de usuário aprimorada. Os usuários podem personalizar o painel de controle para atender às suas preferências de visualização, simplesmente arrastando e soltando os vídeos principais e os feeds do dispositivo para o painel, ajustando o local em que ficam e a aparência deles.

Interface do usuário dinâmica e intuitiva

O HCP 2.0 também incorpora vários painéis visualizados que exibem as principais informações de segurança e de negócios gerados a partir de várias aplicações, facilitando os processos de tomada de decisão com mais precisão e eficiência.

Além disso, os usuários utilizam e-maps em 3D que demonstram vividamente os status de monitoramento de dispositivos em diferentes locais e gerenciam interativamente alertas instantâneos ao clicar e assistir, ao vivo, a vídeos associados e outras informações do sistema integrado.

Fácil instalação e manutenção

O HikCentral Professional 2.0 é fácil de implementar e rápido de configurar para uma infinidade de projetos com aplicações únicas. Os clientes com requisitos mínimos de sistema de CPU Intel i3 e memória RAM de 8 GB podem colocar o HCP 2.0 em funcionamento com um procedimento de instalação de um clique que facilita ainda mais sua configuração. Os assistentes de orientação de operações são exibidos de forma explícita para dar suporte aos usuários na configuração dos principais aplicativos. Além disso, os painéis de monitoramento de saúde visualizados permitem uma manutenção de TI mais focada e eficiente.

Para saber mais, clique aqui.

Sobre a Hikvision

A Hikvision é um provedor de soluções IoT que tem o vídeo como sua principal competência. Dispondo de uma ampla e altamente qualificada força de trabalho de P&D, a Hikvision produz uma gama completa de produtos e soluções abrangentes para uma extensa lista de mercados verticais. Além do setor de segurança, a Hikvision estende seu alcance aos setores de tecnologia doméstica inteligente, automação industrial e eletrônica automotiva para concretizar sua visão de longo prazo. Os produtos da Hikvision também oferecem uma poderosa inteligência de negócios para os usuários finais, o que permite operações mais eficientes e maior sucesso comercial. Comprometida em oferecer o nível máximo de qualidade e segurança em seus produtos, a Hikvision incentiva seus parceiros a aproveitar os numerosos recursos de segurança cibernética que a Hikvision oferece, incluindo seu Centro de Segurança Cibernética. Acesse www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1478379/News_banner.jpg

FONTE Hikvision

SOURCE Hikvision