A Hisense anuncia parceria mundial com a organização eSports Fnatic

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Fnatic, uma das principais organizações de eSports do mundo, em um esforço conjunto para levar uma melhor qualidade de vida aos fãs da Fnatic e do esporte eletrônico", disse Alex Zhu, vice-presidente da Hisense International. "Ao analisar constantemente as necessidades dos fãs, de modo a criar produtos que permitam que se concentrem em aproveitar cada momento dos jogos eletrônicos, esperamos fazer com que a Hisense TV e eletrodomésticos se torne realmente uma parceira de confiança deles. Com o suporte do exclusivo sistema operacional VIDAA lançado na Hisense TV, estamos empenhados em trazer mais eSports e conteúdo Fnatic aos nossos telões para os fãs."

A Hisense fornece eletrodomésticos inteligentes e confiáveis, incluindo televisores, geladeiras, ar condicionados, máquinas de lavar, aparelhos eletrodomésticos, entre muitos outros, que atendem às demandas dos consumidores modernos. Como parte do acordo, todas as instalações da Fnatic serão atualizadas com produtos Hisense. A Fnatic também terá acesso à rede global de clientes da Hisense, o que lhe dará acesso a um público mais amplo e a possibilidade de construir uma base de fãs ainda mais forte. Essa parceria representa outro marco estratégico na expansão contínua da Fnatic na China.

"Estamos orgulhosos da parceria com a Hisense, uma empresa inovadora e com visão de futuro, que tem o compromisso de levar felicidade às casas de milhões de famílias", disse Sam Mathews, fundador e CEO da Fnatic. "Como um parceiro de confiança, estamos entusiasmados em compartilhar esta colaboração com nossos fãs, jogadores e criadores."

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense tem sede em Qingdao, China. Há 51 anos, a Hisense age de acordo com seus valores fundamentais de "Integridade, Inovação, Foco no cliente e Sustentabilidade". A empresa cobre áreas que incluem multimídia, eletrodomésticos, informações inteligentes de TI e indústrias de serviços modernos. A Hisense construiu 54 empresas e escritórios no exterior, 14 instalações de produção internacional de alto padrão e 17 centros de P&D em todo o mundo, com o único objetivo de fornecer produtos acessíveis e de primeira linha que melhorem a vida dos consumidores.

Sobre a Fnatic

A Fnatic é uma marca global de entretenimento de esportes eletrônicos com sede em Londres, cujo foco é buscar, elevar e ampliar o nível de jogadores e criadores. Fundada em 2004 por Sam Mathews, as equipes Fnatic já conquistaram mais de 200 campeonatos em 30 jogos diferentes. Impulsionada pelo entretenimento, a Fnatic é o canal por meio do qual as marcas mais inovadoras se comunicam com os jovens. Ela oferece conteúdo, experiências e ativações de marca líderes do setor por meio de escritórios e instalações em cidades desde Los Angeles até Tóquio. Para maiores informações, acesse Fnatic.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1305556/Hisense_Announces_Global_Partnership_With_Fnatic_Esports_Organization.jpg

FONTE Hisense

Related Links

www.hisense.com



SOURCE Hisense