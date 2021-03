A Holanda e o Fundo de Inovação Finlandês, Sitra, realizam fórum on-line sobre Economia Circular Mundial + Clima de 15 a 16 de abril de 2021

HAIA, Holanda, 25 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Uma economia circular reduzirá 20% as emissões de gases de efeito estufa e deve, portanto, fazer parte do Acordo Climático de Paris. O WCEF+Climate é a conferência on-line para chamar a atenção para a importância de uma economia circular que atinja os objetivos climáticos.

A reunião virtual é organizada pelo Ministério da Infraestrutura e Gestão da Água em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores da Holanda e com o Fundo Finlandês de Inovação, Sitra. Governos, organizações internacionais, instituições ligadas ao conhecimento, o setor privado e cidadãos participarão de discussões e reforçarão seu compromisso com a transição para uma economia circular. A conferência será encerrada com uma declaração de ação contendo os compromissos das entidades participantes.

"Chegou a hora de mudar o jogo. Se quisermos enfrentar as mudanças climáticas, precisamos olhar além da eficiência energética. Para um futuro saudável, temos que parar de desperdiçar nossos recursos finitos, reutilizar nossos materiais valiosos e transformá-los em novos produtos. Juntos, podemos fechar o círculo para chegar a uma economia circular, uma necessidade para a neutralidade climática até 2050. Chegou a hora de fazermos uma grande mudança", diz o ministro do Meio Ambiente e anfitrião, Stientje van Veldhoven.

Uma economia circular implica o uso de matérias-primas de forma mais inteligente e cuidadosa, evitando assim o desperdício e a poluição. A circularidade vai muito além de apenas reciclar resíduos. Mudar toda a cadeia como parte da transição para uma economia circular ajudará a promover uma economia sustentável e melhores condições de vida. A inovação e a colaboração são fundamentais para esta transição.

"O uso excessivo dos recursos naturais é uma grande fonte de emissões climáticas. A economia circular nos oferece uma ferramenta para enfrentar a crise climática, abordar a perda de biodiversidade e reduzir nosso consumo material de forma economicamente viável", disse Jyrki Katainen, presidente do Fundo de Inovação Finlandês, Sitra, co-anfitrião do evento.

Os palestrantes incluem, entre outros:

Sigrid Kaag, ministro do Comércio Exterior da Holanda

Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da Comissão Europeia

Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas e presidente do Grupo de Desenvolvimento Sustentável da ONU (UNSDG)

Frans van Houten, CEO da Royal Philips e presidente da Plataforma de Aceleração da Economia Circular (PACE)

