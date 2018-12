A HONOR lança o novo View20 na China

O View20 vem com o primeiro sistema de câmera traseira 3D de 48MP do mundo e câmera frontal de 25MP integrada ao monitor. Este inovador design com visor de tela cheia não afeta a função de exibição. Pelo contrário, permite experiência de visualização sem entalhe, tem incrível relação corpo-tela de 91,8% e permite que os usuários tirem as melhores fotos possíveis, tudo ao mesmo tempo.

Do ponto de vista do design, o View20 quebra o paradigma dos principais smartphones tradicionais, tanto na dimensão como no estilo. É o primeiro smartphone a usar tecnologia nanolitográfica avançada para desenvolver a textura nano invisível no corpo do aparelho. A quarta geração de revestimento em nano-vácuo e o processo invisível de textura de aurora criam um gradiente de cores vívido e dinâmico em forma de V com brilho. Além disso, a HONOR divulgou a colaboração com a marca de moda italiana MOSCHINO e lançou a edição conjunta View20 MOSCHINO HONOR.

A primeira câmera AI Ultra Clarity e TOF 3D de 48MP do mundo

Em termos de fotografia de smartphones, nada é mais importante do que a qualidade e a clareza da foto, e o View20 está elevando esses parâmetros. A câmera traseira do View20 é a primeira a ter o sensor de imagem CMOS com IMX586 Sony, que tem 48 megapixels efetivos em um sensor de 13 mm para oferecer excelente qualidade de imagem. O resultado são detalhes mais ricos e cores mais vibrantes nas fotos otimizadas pela inteligência artificial tiradas com o View20. Além disso, o chipset dual-NPU e dual-ISP Kirin 980 melhorou a capacidade de processamento da imagem e da câmera do telefone em 134% e 46%, respectivamente. Em combinação com o poder já surpreendente do sensor de 48MP da câmera, o resultado é um potencial de fotografia móvel nunca antes visto.

A outra câmera traseira é uma 3D TOF, que faz com que o aparelho seja capaz de criar uma nova dimensão em fotografia e videografia, oferecendo mais utilidade e diversão aos usuários. Ela calcula a distância com base no tempo de voo de um sinal de luz e tem funções que incluem a detecção de profundidade, o rastreamento de esqueleto e a captura de movimento em tempo real.

A câmera 3D TOF pode transformar o View20 em um console de videogame controlado por movimentos e permitir jogos em 3D como nunca antes. Além disso, também permite que personagens em 3D dancem seguindo gestos no telefone, e é possível compartilhar esses divertidos vídeos de dança com os amigos.

Visor excepcional de tela cheia, com câmera na tela

A tela entalhada, uma das tendências mais populares de 2018, foi desenvolvida para atender à demanda pela proporção mais alta entre tela-e-corpo. No entanto, existem limites para o que pode ser feito com essa solução. Assim como a HONOR está ansiosa para ver como os fabricantes de smartphones irão além no quesito design, o View20 entra em cena, ostentando extraordinário visor de tela cheia, com câmera frontal, anunciando uma nova era de design de visores. Um buraco super pequeno, com diâmetro de apenas 4,5 mm, em vez de 6,0 mm, foi criado no canto superior esquerdo para alojar a câmera frontal e aumentar consideravelmente a área de visualização. Em vez de fazer um furo que penetrasse em todas as camadas da tela, com apenas um painel de vidro cobrindo a câmera, a HONOR reteve algumas camadas, adotando uma pilha de tecnologia extremamente complexa de 18 camadas. Essa técnica reduz efetivamente o impacto sobre a estrutura do visor para melhorar a durabilidade e reduzir a interferência da luz da tela para melhorar a qualidade geral da foto. As 18 camadas de processos complexos foram refinadas, de modo que a área do visor de uma nova câmera de tela foi significativamente reduzida, oferecendo aos usuários uma experiência de quase 100% de tela cheia.

HONOR e MOSCHINO: a inovação tecnológica encontra a moda de alta qualidade

Para marcar o lançamento do que representa o melhor smartphone de alta qualidade, a HONOR também estabeleceu colaboração com a icônica marca de moda italiana MOSCHINO, a fim de criar uma faixa exclusiva inspirada na MOSCHINO, a declaração de moda ideal para o melhor fashionista de celulares.

Ao anunciar o lançamento do View20 na China, George Zhao, presidente da HONOR, afirmou: "A série View da HONOR oferece tecnologia inovadora e alto desempenho para oferecer experiências superiores aos usuários. A edição V20 MOSCHINO HONOR é uma mistura audaciosa de estilos, que revolucionará a experiência de moda de usuários mais jovens no mundo todo.

As roupas e os acessórios da MOSCHINO são consagradas no mundo todo por sua peculiar sagacidade, inovação e excentricidade, apresentando temas audaciosos que rompem as barreiras da moda. Para marcar este lançamento inicial, a HONOR está animada por ter colaborado com esta conceituada empresa de moda nesta linha de produtos exclusiva, que destaca a estética de design elegante do View20 e o auge da realização técnica".

A MOSCHINO afirmou que a "HONOR e a MOSCHINO são a combinação perfeita. A HONOR é uma marca muito elegante, jovem e moderna, e os nossos conceitos de estética e marca são voltados para consumidores mais jovens e modernos. A HONOR será a melhor marca para criar este estilo de vida contemporâneo com a MOSCHINO".

De acordo com a IDC, as remessas da HONOR aumentaram 27,1% nos três primeiros trimestres de 2018, em comparação ao declínio de 3,1% em relação ao ano anterior no mercado global de smartphones. Com o sólido crescimento dos negócios, a HONOR está avançando com a nova imagem de marca e história. No próximo ano, a HONOR usará uma nova identidade visual e um novo logotipo com cores vibrantes para mostrar a diversidade e a abrangência da marca. Em consonância com o novo slogan "HONOR MY WORLD" (HONRE O MEU MUNDO), a HONOR tem a nova missão de criar um novo mundo inteligente que pertence aos jovens. Tem o compromisso de oferecer experiências inteligentes, elegantes e universais para os jovens do mundo todo e definir a tendência de cultura pioneira e estilo de vida moderno.

O lançamento mundial do View20 acontecerá em Paris no dia 22 de janeiro. Mais destaques sobre os recursos do produto para o mercado global serão revelados em breve.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma das principais marcas de smartphones. A marca foi criada para atender às necessidades dos nativos digitais, por meio de produtos otimizados para a internet, que oferecem experiências superiores aos usuários, inspiram ações, estimulam a criatividade e capacitam os jovens a realizar seus sonhos. Com isso, se diferenciou, demonstrando a sua própria bravura para fazer as coisas de outras maneiras e tomar as providências necessárias para levar as mais recentes tecnologias e inovações aos clientes.

