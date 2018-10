A Honor revela o novo melhor smartphone de sua categoria com o lançamento do Honor 8X

Os principais destaques do Honor 8X incluem:

Câmera dupla de IA com super fotografia de imagens noturnas

Novos chipsets Kirin 710 (inéditos em um celular da Honor)

Telecomunicação por IA

Desempenho de elite da bateria

Atraente design minimalista

Design estético em um corpo fino e elegante, possibilitado pela tecnologia COF (chip-on-film)

A Honor continua a inovar, empenhando-se para oferecer o máximo possível de recursos superiores para o consumidor de orçamento curto. O Honor 8X utiliza uma estrutura intermediária de metal equipada com a avançada tecnologia COF e um design patenteado de antena, enquanto também adota um corpo com textura dupla de vidro aurora de 2,5D com efeito de deflexão ótica, proporcionando um visual elegante e toque suave. O celular vem em três atraentes opções de cores: azul, preto e vermelho.

O Honor 8X é o primeiro smartphone a vir equipado com uma nova geração do modo Eye Comfort, certificado pela TUV Rheinland -- um recurso que consegue reduzir a radiação da luz azul emitida pela tela e previne a fadiga ocular.

Poderosas câmeras IA, com impressionante super fotografia de imagens noturnas

O Honor 8X tem câmeras de lentes duplas, de 20M + 2M na parte traseira e 16M na parte frontal. As câmeras têm IA (inteligência artificial) que reconhece 22 categorias diferentes e 500 cenários em tempo real. A tecnologia IA otimiza as configurações da câmera e aprimora a qualidade das fotos com base naquilo que os usuários estão fotografando.

O novo modo de fotografia de imagens noturnas proporcionado pela tecnologia IA elimina a falta de foco das fotos quando são tiradas à noite sob exposição máxima de 6 segundos, mesmo se a mão tremer. Não importa se você é um fotógrafo profissional ou amador, com o Honor 8X qualquer pessoa pode criar fotos noturnas fantásticas. Resumindo, o 8X é um smartphone que deixa você tirar as melhores fotos independentemente da configuração ou da iluminação -- portanto, você pode registrar o momento.

Excelente desempenho impulsionado pela mais recente tecnologia de chipset

Os chipsets de oito núcleos Kirin 710 proporcionam um excelente desempenho no Honor 8X. Comparado com a geração anterior, o desempenho da CPU de núcleo único aumentou 75%. O Honor 8X tem tecnologia GPU Mali G51, a qual é melhorada através da revolucionária tecnologia GPU turbo. O desempenho geral da GPU aumenta 130% comparado com a geração anterior, proporcionando excepcional experiência para jogadores exigentes.

O Honor 8X tem ROM de 128GB e cartão expansível microSD para até 400GB. A interface inteligente de usuário EMUI 8.2 não apenas mantém o sistema operando suavemente, mas também traz novos recursos como reconhecimento facial sob luz fraca e divertida realidade aumentada (RA). O Honor 8X apresenta tecnologia inteligente de poupança de energia e uma bateria 3750mAh, a qual pode durar por mais de um dia com uma única carga.

Telecomunicações por IA melhoram a conectividade e a qualidade da voz

O Honor 8X utiliza as mais recentes comunicações por IA para reconhecer automaticamente cenários de sinal fraco ou forte interferência e ajusta a qualidade do sinal e da voz quando o telefone está sendo usado. Caso uma pessoa esteja em um ambiente barulhento, tais como o metrô ou sob vento intenso, o smartphone reconhecerá o barulho de fundo e permitirá que o cancelamento de ruídos por inteligência artificial melhore a qualidade da voz e permita conversas mais claras. As comunicações por IA também podem detectar variações na intensidade do sinal, tal como quando se está dentro de um elevador, restaurando rapidamente as conexões 4G para velocidade máxima assim que você sair do elevador -- portanto você não perde nada.

O Sr. George Zhao, presidente da Honor, disse: "Com o recém-revelado Honor 8X, a Honor procura estabelecer novos padrões para alcançar o equilíbrio entre valor, design e desempenho. O Honor 8X não apenas atende as necessidades de nossos clientes, mas representa um incrível avanço na tecnologia dos smartphones, eliminando antigas convenções sobre o que é possível, enquanto mantém forte foco no design estético. O Honor 8X é uma linda personalização do minimalismo, um exemplar atraente da realização e da engenhosidade que requer atenção. É um pioneiro que demonstra que os principais recursos não exigem compromisso".

Preços e disponibilidade

O novo Honor 8X está disponível a partir da quarta-feira, dia 3 de outubro em três países, França, Itália e Espanha. O Honor 8X estará disponível em outros países ainda este ano.

Mercado Memória Preço Disponibilidade França 4GB + 64GB EUR 249,90 3 de outubro de 2018 4GB + 128GB EUR 299,90 Itália 4GB + 64GB EUR 269,90 4GB + 128GB EUR 299,90 Espanha 4GB + 64GB EUR 249,00 4GB + 128GB EUR 299,00

