A Huawei acelera a transformação digital das indústrias atualizando três soluções inteligentes de rede em nuvem

A rede é essencial para a transformação digital das empresas, e as redes empresariais à prova do futuro devem oferecer a experiência ideal de acesso em nuvem, carregar e implementar serviços de forma ágil, detectar proativamente as mudanças de serviço e prever constantemente os riscos de rede.

"Na área de rede de IP, a Huawei continua comprometida em desenvolver soluções inteligentes de rede em nuvem, em colaboração com parceiros globais, para acelerar a transformação digital das indústrias", disse Kevin Hu, Presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei. "Acreditamos que nossas soluções CloudCampus, CloudFabric e CloudWAN recém-atualizadas fornecerão energia infinita para a transformação digital das indústrias."

CloudCampus 3.0

A solução CloudCampus 3.0 da Huawei é a escolha ideal para as empresas experimentarem as suas redes de campus à prova do futuro na era da nuvem. Esta solução se destaca com uma experiência sem fio "100 Mbit/s em todos os lugares", uma rede global com interconexão SD-WAN de alta velocidade, gerenciamento de nuvem orientado por SDN e operações e manutenção inteligentes (O&M) para usuários e aplicações. Também vem com uma série de produtos totalmente novos, incluindo 6 pontos de acesso Wi-Fi do AirEngine da Huawei, interruptores CloudEngine S multi-GE, 6 CPEs Wi-Fi 6 e o NetEngine AR8000. Esses novos e empolgantes produtos permitem que as empresas estimulem mais inovações, liberem o valor dos dados, melhorem a eficiência de O&M e garantam a estabilidade e a confiabilidade do serviço na era da nuvem.

CloudFabric 3.0

A solução de rede de data center hiperconvergido CloudFabric 3.0 da Huawei é a primeira a alcançar os recursos de rede de condução autônoma de nível 3. Ela oferece automação de ciclo de vida completo capaz de reduzir o tempo de lançamento no mercado (TTM) em 90%, e toda a rede incorpora O&M inteligente para prever proativamente 90% das falhas. Com base na arquitetura all-Ethernet, esta solução é perfeitamente equipada para construir redes de computação e armazenamento sem perdas, liberando 100% do poder de computação e avançando ainda mais a atualização inteligente das empresas.

CloudWAN 3.0

A solução CloudWAN 3.0 da Huawei permite que as empresas em todo o mundo construam WANs inteligentes à prova de futuro, acelerando assim a sua transformação digital. À medida que as empresas migram para a nuvem e as redes de produção são definidas por IP, a CloudWAN 3.0 integra "cinco" novos recursos: acesso em nuvem de um hop, transporte multiuso de uma fibra, agendamento rápido de um clique, conexão ampla de uma rede e segurança integrada de um ponto. Esses recursos aceleram a implementação do serviço para uma questão de minutos, criam um portador convergido para todos os serviços por meio de uma única rede, facilitam a otimização do tráfego inteligente e o balanceamento de carga e permitem O&M inteligente e a segurança de ponta a ponta.

As ofertas inteligentes de rede de nuvem da Huawei receberam o reconhecimento generalizado de vários setores como o governo, finanças, transporte e energia. Na Conferência de Transformação Digital Industrial da Huawei de 2021, a Huawei também apresentou uma extensa variedade de soluções de rede sob medida conforme o cenário, incluindo a solução de rede alfandegária inteligente, a solução de rede de campus inteligente para ensino superior, a solução de rede de IP integrada por aeroporto inteligente, a solução de rede financeira inteligente, a solução de rede de IP inteligente para transmissão e transformação de energia, e a solução de rede CloudCampus para petróleo e gás.

Mais especificamente, a solução de rede alfandegária inteligente da Huawei inova com supercapacidade, experiência inteligente e recursos de condução autônoma. Com esta solução, os clientes podem acelerar sua transformação digital e construir uma nova base para a alfândega inteligente, levando a um comércio internacional mais seguro e conveniente.

No setor de ensino superior, a solução de rede de campus inteligente da Huawei facilita o fornecimento de educação de alta qualidade, estabelecendo infraestrutura digital e integrando segurança de rede de ponta a ponta.

No setor de energia elétrica, a solução de rede IP inteligente da Huawei para transmissão e transformação de energia se baseia em tecnologias de ponta, como fatiamento à base de FlexE, Ethernet de banda ultralarga e gerenciamento e controle inteligente para fornecer uma experiência determinística de rede. Esta solução permite que empresas de energia elétrica em todo o mundo avancem efetivamente na transformação digital de suas redes de energia, acelerando a transição para a era da "Internet da energia".

Até o momento, os produtos de rede de nuvem inteligente da Huawei estão em operação para mais de 12.000 clientes em mais de 140 países e regiões. Olhando para o futuro, a Huawei colaborará com mais parceiros para permitir ainda mais inovações nos negócios, contribuindo para o sucesso de uma ampla gama de setores e construindo uma base para a transformação digital da indústria.

A Conferência de Transformação Digital Industrial da Huawei de 2021 foi realizada de 24 a 26 de março. Para saber mais, clique em https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1474749/EN_HIDTC.mp4

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei