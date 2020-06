A Huawei está no Brasil para o Brasil

Os diretores de tecnologia das operadoras de telecomunicações brasileiras sabem ainda mais: a Huawei é líder global em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e facilitadora da transformação digital. Como parceira confiável, que cria valor de forma inovadora, temos um histórico de 22 anos no Brasil. Estamos comprometidos em estar no Brasil para o Brasil .

Quem é a Huawei

A Huawei foi fundada em 1987 em Shenzhen, uma cidade icônica do sul da China, conhecida por sua transformação comercial e por ser um centro de tecnologia. Ren Zhengfei e cinco outras pessoas fundaram a empresa com um capital social de 21.000 yuanes (cerca de 4.000 dólares americanos). Posteriormente, os cinco investidores desistiram da joint venture e a Huawei implementou um programa para oferecer participação acionária a seus funcionários.

A Huawei é uma empresa privada, 100% de propriedade de seus funcionários, - mais da metade dos 194.000 funcionários são nossos acionistas. Isso nos permite continuar investindo a longo prazo para cumprir com nossa missão - levar a digitalização a todas as pessoas, famílias e empresas para construir um mundo inteligente e totalmente conectado. E, focada nessa missão, a Huawei se tornou a líder global em TIC.

Conseguimos atingir a liderança em TIC investindo mais de 10% de nossa receita a cada ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Investimos US$ 17 bilhões em Pesquisa e Desenvolvimento apenas em 2019, o que nos torna um dos cinco principais investidores em P&D do mundo.

Com esses investimentos, agora somos o líder incontestável de TIC, com mais de 85.000 patentes ativas, incluindo mais de 40.000 concedidas nos EUA e Europa.

Atendemos mais de 3 bilhões de pessoas em 170 países e regiões em todo o mundo. Fornecemos equipamentos de rede às operadoras, soluções de conectividade às empresas e dispositivos inteligentes aos consumidores. Nossa receita cresceu 19% no ano passado, chegando a US$ 123 bilhões, com um lucro líquido de US$ 9 bilhões.

Criamos valor trabalhando em conjunto com nossos parceiros e clientes para oferecer produtos e soluções inovadores, que não são apenas tecnologicamente competitivas, mas também mais leves e mais eficientes em termos energéticos. Nós entregamos desempenho.

Apresentamos informações de forma aberta e transparente, publicando resultados anuais auditados, mesmo não sendo uma empresa listada na Bolsa de Valores. Somos uma das poucas grandes empresas do mundo que abriram os laboratórios para jornalistas e clientes.

No Brasil para o Brasil

A Huawei começou a atuar no Brasil há 22 anos, coincidindo com as privatizações do setor de telecomunicações no País. Desde então, trabalhamos em parceria com nossos clientes para agregar valor.

Ajudamos a trazer vida digital para o Brasil. Juntamente com nossos clientes e parceiros, contribuímos para o desenvolvimento de redes móveis e de banda larga que cobrem 95% da população brasileira. Fomos parceiros das operadoras no lançamento das primeiras redes 3G, 4G e 4.5G no País e ajudamos a construir a primeira rede de fibra ótica de alta velocidade na Floresta Amazônica, que conecta 20 cidades e beneficia quase 4 milhões de pessoas. A Huawei faz parte da vida digital.

Com as tecnologias da informação e comunicação como aceleradoras, a Huawei, líder do setor, tem permitido a transformação digital contínua de vários outros setores. Trabalhamos com mais de 10 indústrias e 500 parceiros no Brasil, implantando soluções inovadoras de TIC e serviços de nuvem pública nos setores de finanças, energia, Prestação de Serviços de Internet (ISP), agricultura, transporte e mineração, além do setor público.

No Brasil, trabalhamos em conjunto com as pessoas, impulsionando a inovação e ajudando a preparar talentos locais de TIC. Temos centros locais de produção e P&D com instituições como CPQD e Inatel, trazendo as mais recentes tecnologias e soluções para o Brasil. Nos últimos dez anos, treinamos mais de 30.000 talentos em TIC em nossos centros de treinamento e nas Academias Huawei de TIC, em cooperação com universidades e faculdades brasileiras. Com o "Seeds For The Future" e o "ICT Competition", abrimos as portas para o mundo da tecnologia para os mais jovens.

A Huawei possui uma operação local, gerando 1.200 empregos diretos e mais de 15.000 indiretos. Fomos reconhecidos com o prêmio TOP Employer em 2019.

O Brasil sempre teve um mercado aberto a concorrência a justo no setor de TIC, beneficiando todos na transformação digital em andamento e nos esforços para avançar para a Indústria 4.0, Agricultura 4.0, Saúde 4.0 e Smart City 4.0 no País. A Huawei espera contribuir com a economia e a sociedade brasileira nesse processo.

A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Vamos trabalhar juntos.

Estamos no Brasil para o Brasil, como sempre.

