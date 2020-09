A Huawei lança o artigo sobre POLAN: Enabling Enterprise Campus Network Transformation

XANGAI, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Durante a HUAWEI CONNECT 2020, a Huawei comissionou um artigo à IDC intitulado IT Decision-maker Insights: POLAN as an Enabler of Enterprise Campus Transformation. De acordo com o artigo, os tomadores de decisões de TI estão repensando suas estratégias de rede de campus conforme a transformação digital é acelerada em face da pandemia de COVID-19. Em comparação com as soluções convencionais, a solução de LAN óptica passiva (POLAN) oferece vantagens em termos de largura de banda, operações e manutenção, consumo de energia e custo total de propriedade. Nos próximos cinco anos, a POLAN será amplamente usada em vários setores e se tornará um sólido fundamento para a recriação dos serviços empresariais.

As informações do artigo foram baseadas em uma pesquisa realizada na internet com tomadores de decisões de TI de 318 empresas de médio e grande porte em países selecionados e em vários setores, incluindo educação, governo, saúde, transporte e imobiliário. A pesquisa personalizada foi comissionada pela Huawei, e foi desenvolvida, conduzida e analisada pela IDC. A pesquisa fornece referência e orientação da política para a construção de redes de campus empresariais na era digital.

De acordo com o artigo, a solução preferida de rede de campus das empresas deve apresentar arquitetura de rede simplificada, gerenciamento simples, baixo custo e capacidade flexível de expansão para atender futuros requisitos.

O artigo também compartilha cinco razões pelas quais a POLAN se tornará a principal solução de rede de campus no contexto da transformação digital, que são detalhadas abaixo.

Atendimento dos requisitos de largura de banda do futuro

No futuro próximo, os vídeos em HD e as aplicações de IoT crescerão exponencialmente, e aumentarão continuamente os requisitos de largura de banda. Em comparação aos cabos de cobre, os cabos ópticos oferecem largura de banda e capacidade mais altas e suporte para atualizações contínuas da largura de banda sem necessidade de refazer o cabeamento. Por exemplo, o Dubai Creek Harbor adotou a solução POLAN para realizar os serviços de IoT e de vídeo do hotel com tecnologia 10G PON, atendendo aos requisitos projetados para o local pelos próximos 10 anos. A tecnologia e a largura de banda podem ser atualizadas sem substituir a mídia de transmissão, dessa maneira protegendo o investimento do cliente.

Oferecimento de uma experiência de rede premium

Em comparação com os cabos tradicionais de cobre, a fibra apresenta baixa latência, alta confiabilidade e anti-interferência eletromagnética. Isso permite que as linhas de fibra atendam aos requisitos de novas aplicações no campus como videoconferência, vigilância de segurança, interação RA/RV e IoT. Um banco nacional adotou a solução POLAN em seu edifício para modernizar a rede do seu escritório e realizar todos os serviços, incluindo escritório conectado, telefone digital sem fio, AP backhaul sem fio e acesso à IoT.

Melhora na eficiência das operações e manutenção da rede em até 60%

Em comparação às soluções de campus tradicionais, a solução POLAN tem uma arquitetura mais simples. Apenas os terminais de linhas ópticas (OLTs) precisam ser gerenciados. Os terminais utilizam a tecnologia ligar e usar, e os terminais com defeito podem ser diretamente substituídos, reduzindo muito a sobrecarga das operações e da manutenção. Além disso, os splitters passivos substituem um grande número de dispositivos de agregação ativa, reduzindo a possibilidade de defeitos. A Universidade Fudan adotou a solução POLAN como parte dos seus esforços de criar um campus inteligente com arquitetura simplificada e implementação mínima de cabos. A solução simplifica a localização de defeitos e a capacidade de expansão, e reduz o custo de operações e manutenção.

Consumo de energia 30% mais baixo, tornando o mundo mais verde

A solução POLAN reconstrói a rede de campus de várias camadas para duas camadas. Como a estrutura de rede é reduzida, menos salas para os equipamentos de TI são necessárias, e o consumo de energia dos dispositivos e a ventilação da sala de equipamentos são reduzidos em 30%. Um famoso hotel de Yunnan, China, adotou a solução POLAN para esse fim, revolucionando sua infraestrutura de rede. Graças à transmissão de longa distância e aos vários serviços oferecidos, a rede é compatível com Wi-Fi, voz, HD TV e controle inteligente, eliminando a necessidade de centenas de salas de equipamentos. O consumo anual de energia é reduzido em até 100.000 kWh, equivalente a 47,5 toneladas a menos de emissão de carbono ou 2.065 ou mais árvores plantadas.

Redução das despesas de capitais (CAPEX) em 20%

Não somente a fibra tem capacidade para oferecer melhores serviços, como também oferece vantagens físicas óbvias em tamanho, peso e capacidade de expansão. De acordo com a pesquisa da IDC, os clientes concordam que a POLAN pode ser implementada e operada com mais facilidade e eficiência, e reduz as despesas de capital em cerca de 20%.

Rohit Mehra, vice-presidente da IDC, disse: "Conforme as tarefas de coleta de dados e de análises são cada vez mais exigidas pelas empresas, as redes de campus se tornam um fundamento sólido para a inovação no serviços empresariais. Cada vez mais, as empresas olharão favoravelmente para as soluções POLAN para utilizar as mais novas tecnologias para melhorar a experiência do usuário, aumentar a receita do serviço e acelerar a digitalização."

Jinhui Wang, presidente de execução de marketing, Transmissão e Acesso da Huawei, disse: "O resultado desta pesquisa de profundidade reflete com precisão as expectativas de tomadores de decisões empresariais de TI para a construção de redes de campus. Acreditamos que nos próximos anos, a solução POLAN será rapidamente implementada em muitos setores, incluindo educação, hotelaria e transporte. A Huawei continuará a investir em soluções e na construção do ecossistema do setor para possibilitar conexões ópticas em todos os lugares."

Para mais informações, baixe o artigo em https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-transmission-access/campus-optix-polan-idc-white-paper

