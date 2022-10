A Huawei lança portefólio de armazenamento para diversas aplicações de dados na Europa

PARIS, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Na Huawei Connect 2022 em Paris, a Huawei apresentou o seu conceito inovador "centrado em dados" para o setor de armazenamento de dados. A marca lançou também produtos e soluções de armazenamento específicos para cada cenário, concebidos para libertar a produtividade de dados para empresas europeias.

"Esperamos partilhar as perspetivas de armazenamento da Huawei com os nossos parceiros e clientes europeus e também estamos a avançar firmemente nesta direção", afirma o Dr. Assaf Natanzon, arquiteto-chefe da Huawei Data Storage

Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect of Data Storage, delivered a keynote speech at Huawei Connect 2022 Paris

Dr. Assaf Natanzon acredita que o armazenamento de dados está a passar uma fase de três grandes mudanças na era digital:

A integração de bancos de dados distribuídos, big data e tecnologias de IA tornará os cenários de aplicações de dados mais diversificados.

Os dados estão a ficar mais quentes, exigindo uma análise e processamento de dados em tempo real mais rápidos.

A resiliência digital das empresas é mais importante do que nunca.

Em resposta à evolução do armazenamento, a Huawei adere à abordagem "centrada nos dados" e lança produtos e soluções de armazenamento específicos de cenários para ajudar na transformação digital da Europa.

Multinuvem

Uma combinação de multinuvens públicas e privadas é a melhor escolha para a transformação da nuvem. A partilha centralizada de armazenamento de dados e a implantação de aplicações entre as nuvens são a arquitetura multinuvem ideal para empresas. A Huawei Storage está a aderir a esta prática inovadora.

Produção e transações

O OceanStor Dorado All-Flash Storage oferece recursos de SAN e NAS com fiabilidade e desempenho líderes, o que é especialmente adequado para sistemas bancários de núcleo financeiro e sistemas de informação hospitalar (HIS). NAS e SAN utilizam ambos os algoritmos de colaboração do controlador de disco FlashLink e a arquitetura de malha completa SmartMatrix. Além disso, o OceanStor Dorado fornece a única solução de NAS ativa do setor.

Análise de dados

O OceanStor Pacific Scale-Out Storage elimina congestionamentos de desempenho, protocolo e capacidade de análise de dados utilizando inovações de arquitetura, como fluxo de dados que se adapta a E/S grandes e pequenas, hardware de ultra-alta densidade e algoritmos de Erasure Coding (EC), melhorando a eficiência do processamento de análise de dados em mais de 30%.

Proteção de dados

A Huawei Storage fornece uma proteção de dados abrangente. Em termos de recuperação de desastres (DR), a Huawei fornece várias soluções de DR, como halta disponibilidade ,local (HA), ativo-ativo dentro da cidade e 3DC georredundante. Para efetuar uma cópia de segurança dos dados de serviço, o OceanProtect oferece 3 vezes mais largura de banda de segurança e 5 vezes mais largura de banda de recuperação do que outros produtos comparáveis, juntamente com uma proporção máxima de redução de dados de 72:1. A solução de armazenamento de proteção de Ransomware da Huawei abrange o armazenamento primário e de cópias de segurança e utiliza modelos de aprendizagem automática para detetar ransomware, com uma taxa de deteção de 99%.

O Dr. Assaf Natanzon indicou que: "nesta era de explosão de dados, as aplicações de dados estão a crescer. O armazenamento de dados da Huawei está empenhado em criar uma base de armazenamento fiável e centrada em dados para diversas aplicações para libertar a produtividade de dados."

