A Huawei lança produtos AirEngine Wi-Fi 6 para acelerar a entrada das empresas na era do campus totalmente sem fio

LONDRES, 20 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei revelou hoje os produtos da série AirEngine Wi-Fi 6, incluindo 10 novos modelos de ponto de acesso (AP – access point) de Wi-Fi 6, no evento de lançamento de produtos e soluções de 2020 em Londres. Esses produtos totalmente novos são perfeitamente adequados para ajudar as empresas a entrarem na era do campus totalmente sem fio. Impulsionadas por essas novas adições, as empresas irão acelerar sua jornada de transformação digital através da construção de redes de produção de escritório e produção do campus totalmente conectadas com níveis sem precedentes de experiência de escritório, produção e serviços.

Entre estas novas ofertas, a principal delas, o AirEngine 8760 AP fornece uma taxa de dados da interface aérea de até 10,75 Gbps, duas vezes a média do setor. Este AP é o primeiro do setor a alcançar uma taxa de dados de interface aérea de mais de 10 Gbps, estabelecendo um novo marco para os produtos Wi-Fi 6.

Durante o evento, a Huawei lançou três séries de produtos: AirEngine 8700, AirEngine 6700 e AirEngine 5700, cobrindo uma extensa série de cenários de aplicação internos e externos. Essas séries melhorarão significativamente a experiência de rede nos seguintes cenários:

Cenários de acesso por terminal de alta densidade, tais como espaços de escritórios, salas de conferências, estádios, prédios de terminais e estações

Cenários de aplicação de vídeos em alta definição (HD), tais como ensino de Realidade Virtual/Realidade Aumentada (VR/AR), e videoconferências em 4K / 8K

/ Cenários de produção móvel em todo o campus, tais como robôs de Veículos Automáticos Guiados (AGV)

Cenários de convergência de IoT e Wi-Fi, tais como shopping centers, supermercados e campus inteligentes

Cenários de serviço público de rede em locais abertos, tais como praças e ruas

Cada vez mais empresas estão atualmente usando ou considerando o uso do Wi-Fi 6 como sua tecnologia preferida de acesso à rede do campus. Tam Dell'Oro, fundador e CEO do Dell'Oro Group, comentou sobre o Wi-Fi 6: "Estamos vendo o Wi-Fi 6 começando a crescer significativamente, na medida em que o mercado passa daqueles que adotaram precocemente a nova tecnologia, para o mercado em massa em 2020. Os fabricantes estão agora lançando a segunda geração da tecnologia Wi-Fi 6 e transmitindo os ricos recursos a preços não muito superiores do que dos produtos de Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 4".

Na medida em que entramos na era do campus totalmente sem fio, as redes Wi-Fi 6 têm que ter estas três características distintas: supervelocidade, mobilidade sempre habilitada e 100 Mbps @ em qualquer lugar.

Super velocidade: o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei fornece uma taxa de interface aérea tão alta quanto 10,75 Gbps, alcançando uma taxa de interface aérea mais alta do que a taxa de rede com fio na camada de acesso da rede do campus pela primeira vez.

No futuro, haverá aumento de mais de dez vezes no número de terminais acessando redes Wi-Fi empresariais, e cada terminal exigirá no mínimo a largura de banda de 50 Mbps para aplicações de vídeo em HD como vídeo em 4K. Consequentemente, o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei foi projetado com o maior número de fluxos espaciais (16 no total) do setor, alcançando uma taxa de dados de interface aérea de até 10,75 Gbps, duas vezes a média do setor.

Mobilidade sempre habilitada: o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei se destaca com forte cobertura, nenhuma perda de pacote e latência ultra baixa, atendendo as exigências de qualidade de rede dos serviços essenciais das empresas e assegurando zero interrupções.

Para ajudar as empresas a conectarem os principais serviços às redes Wi-Fi, o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei usa antenas inteligentes únicas no setor para cobertura mais estável. Comparado com outros produtos Wi-Fi 6 no setor, o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei duplica a intensidade do sinal, fornece distância de cobertura 20% maior e assegura a inexistência de degradação do sinal na borda. Adicionalmente, a tecnologia de roaming sem perdas exclusiva da Huawei assegura perda zero de pacote para os principais serviços durante o roaming, e atinge taxa de sucesso de roaming de 100%, fornecendo operações e trabalho de escritório móveis mais estáveis. O AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei utiliza a tecnologia Dynamic Turbo (uma tecnologia de aceleração de aplicação inteligente) para alcançar latência ultra baixa de 10 ms, a qual é metade da média do setor. Esta latência ultra baixa faz com que a VR, AR e vídeos em HD sejam mais estáveis do que nunca.

100 Mbps @ em qualquer lugar: impulsionado pelas inovadoras tecnologias 5G da Huawei, o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei atinge serviço de rede contínua em escala de "100 Mbps @ em qualquer lugar", o primeiro do tipo.

No setor de Wi-Fi, assegurar largura de banda e experiência ininterruptas em escala para cada terminal sempre foi um desafio. Para superar este desafio, o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei integrou múltiplas tecnologias 5G de ponta à rede Wi-Fi. Consequentemente, em cenários de acesso de terminais de alta densidade, cada terminal pode obter 100 Mbps estáveis a qualquer tempo, em qualquer lugar.

"Acreditamos que as atualizações sem fio do Wi-Fi 6 trarão mudanças substanciais para a jornada de transformação digital das empresas, a qual é bastante diferente das gerações Wi-Fi anteriores. A Huawei utilizou suas tecnologias 5G líderes nos mais recentes produtos AirEngine Wi-Fi 6 os quais já integram as antenas, algoritmos e tecnologias de rede mais avançados do setor. O AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei ajuda as empresas a criarem uma rede do campus sem fio de alta qualidade", disse Zhao Zhipeng, presidente do domínio de redes do campus da linha de produtos Datacom da Huawei. "Esperamos que essa rede do campus de Wi-Fi 6 possa realmente ajudar as empresas a acelerar a transformação digital nos cenários de escritório, produção e serviços, enquanto melhora a eficiência e a experiência. No futuro continuaremos a inovar juntamente com os clientes, para criar uma rede do campus totalmente conectada, inteligente e simplificada, impulsionada pela série de produtos AirEngine, acelerando a entrada na era do campus totalmente sem fio, o mais rápido possível".

A Huawei nunca para de combinar as inovações AirEngine Wi-Fi 6 com cenários específicos dos clientes visando trazer maiores benefícios para os clientes.

Nos cenários dos escritórios empresariais, o AirEngine da Huawei vai acelerar os escritórios inteligentes. Os funcionários passarão da comunicação tradicional via voz e texto em locais de trabalho fixos para colaboração mais eficiente com vídeos em HD e interação em várias telas em qualquer local.

Nos cenários da educação, o AirEngine da Huawei promoverá a rápida popularização do ensino imersivo assistido por AR/VR. Os estudantes transformarão seus estilos de aprendizado, mudando dos tradicionais livros didáticos para aprendizado interativo imersivo. Esta mudança tornará o aprendizado mais envolvente e fornecerá recursos educacionais de qualidade para os estudantes que residem nas áreas mais remotas, promovendo igualdade educacional.

Nos cenários de manufatura e logística, o AirEngine da Huawei tornará realidade as fábricas e distribuição automatizadas. Robôs inteligentes se unirão para lidarem com trabalhos repetitivos, mecânicos e perigosos, conduzindo as fábricas para a produção automatizada.

Nos cenários dos serviços públicos, o AirEngine da Huawei transformará a qualidade do serviço, impulsionará as organizações de serviços públicos para oferecerem serviços personalizados on-line que estarão disponíveis a qualquer tempo em qualquer lugar, bem como melhorará a satisfação dos clientes.

A Huawei lançou o primeiro produto Wi-Fi 6 comercial do setor em 2017. Desde seu lançamento, esse produto tem sido amplamente reconhecido e rapidamente implementado em várias indústrias em todo o mundo. A Huawei está classificada em primeiro lugar nos mercados de Wi-Fi 6 global (com exceção da América do Norte) e chinês, de acordo com a participação no mercado de AP interno de Wi-Fi 6 do terceiro trimestre de 2018 ao terceiro trimestre de 2019 do Dell'Oro Group.

