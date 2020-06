A Huawei lança servidor inteligente FusionServer Pro V6 com processador escalável Intel Xeon de 3ª geração

O processador escalável Intel Xeon de 3ª geração é compatível com configurações padrão e personalizadas que variam de 4 a 8 soquetes. O processador Intel de última geração está embutido no FusionServer Pro 2488H V6, o mais recente servidor de rack de 4 soquetes da Huawei que oferece diversos designs de armazenamento e escalabilidade de I/O (entrada/saída) e é compatível com a série 200 de memória persistente Intel Optane (PMem).

O servidor inteligente FusionServer Pro 2488H V6 é otimizado para atender às cargas convencionais atuais e às cargas de trabalho digitais do futuro. Fornece as arquiteturas de computação e armazenamento mais confiáveis do setor, permitindo simplificar as redes com aceleração e gerenciamento inteligentes. Os destaques da arquitetura são:

Quatro processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração oferecem o consumo de energia máximo de 250 W. Executado com a tecnologia Intel Deep Learning Boost (DL Boost), compatível com bfloat 16 (BF16), o processador escalável Gen Intel Xeon de 3ª geração oferece treinamento até 93% mais alto e desempenho de inferência 90% maior que seu antecessor (FP32).

Configurada com o Intel Optane PMem, o FusionServer Pro 2488H V6 tem capacidade máxima de memória de 18 TB, aumentando a capacidade de memória e a confiabilidade dos dados em cenários de computação em memória e fornecendo mais opções de memória VM para cenários de virtualização.

Os SSDs, NVMe, SAS e SATA podem ser combinados para implementação de dados em camadas, melhorando a densidade e o desempenho do armazenamento.

Os NICs de OCP 3.0 com troca a quente são compatíveis com mais requisitos de rede.

A função Wi-Fi e a porta de gerenciamento USB tipo C ajudam a melhorar a eficiência do gerenciamento de terminais móveis e da operação e manutenção local (O&M).

As placas aceleradoras de GPU de várias especificações liberam poder computacional abundante, sobrecarregando a análise de IA, inferência e o treinamento.

O diagnóstico e gerenciamento de falhas (FDM) é uma tecnologia de diagnóstico desenvolvida internamente que prevê falhas com 7 a 30 dias de antecedência, com precisão de localização de até 93%. E a Dynamic Energy Management Technology (DEMT), patenteada pela Huawei, ajuda um único servidor a consumir 15% menos energia sem comprometer seu desempenho.

O software de gerenciamento de ciclo de vida completo FusionDirector e a plataforma inteligente de O&M, AIOps, reduzem o OPEX em 15% e agilizam o gerenciamento do centro de dados com cinco recursos de monitoramento inteligente.

Os servidores de última geração da Huawei foram projetados para atender a requisitos corporativos diversificados de maneira eficiente em termos de energia e de baixo custo. Os servidores da Huawei líderes do setor propiciam gerenciamento inteligente e alta eficiência energética para reduzir os custos de O&M, tornando-os um item obrigatório na era digital.

O relatório Gartner de 2019 sobre o mercado global de servidores confirmou recentemente a crescente força de mercado da Huawei. Foram 670.000 remessas de servidores de rack de 4 soquetes no ano passado, ocupando o terceiro lugar no mercado global, com crescimento ano a ano de 14,73%. Em particular, o servidor de rack de 4 soquetes da Huawei liderou o mercado em termos de remessas e vendas globais.

O ano de 2019 foi um sucesso para a área de computação da Huawei. Em particular, o sucesso dos servidores de 4 soquetes no mercado global foi uma evidência da dedicação da Huawei às soluções de alta qualidade e alto valor. Graças à inovação incessante de tecnologias e arquiteturas básicas, a Huawei é, há muito tempo, uma das principais fornecedoras de plataformas de computação essencial de alta confiabilidade, alto desempenho e O&M inteligente. Kenneth Zhang, presidente de FusionServer SPDT, Huawei, anunciou o triunfo desse lançamento, dizendo: "O servidor inteligente FusionServer Pro V6 de última geração também é um marco da colaboração bem-sucedida entre a Intel e a Huawei".

Enfatizou, também, que o marco resultou de investimentos e parcerias estratégicas. "A cada ano, mais empresas estão migrando para uma estrutura digital nesse negócio, e essa tendência está gerando cargas de serviços cada vez mais complexas e variáveis. Como resultado, as empresas precisam encontrar serviços de computação eficientes e inteligentes, oferecendo reconhecimento e aceleração inteligentes, além de hardware com O&M inteligente, para superalimentar seus serviços em massa". Disse ele: "Isso é o que está por trás do lançamento da série de servidores inteligentes. A Huawei é uma parceira estratégica global da Intel e, juntos, inovamos em soluções inteligentes de infraestrutura de centro de dados. Nosso compromisso com o investimento interno em pesquisa e desenvolvimento corresponde ao nosso desejo de colaborar com a Intel e muitos parceiros do ecossistema. O objetivo final é fornecer aos clientes do mundo todo produtos de computação eficientes e ágeis, permitindo que atendam aos requisitos de computação em nuvem, big data e IA e incentivando sua transformação inteligente na era digital".

"Os servidores baseados na plataforma escalável Intel Xeon de 3ª geração, como o FusionServer Pro 2488H V6 da Huawei, aceleram as percepções dos clientes e alimentam seus serviços digitais essenciais", disse Lisa Spelman, vice-presidente corporativa e gerente geral do Xeon and Memory Group da Intel. "Com alto desempenho, aceleração de IA embutida e capacidade massiva de memória, essas novas plataformas chegarão até aos maiores desafios de dados e análises''.

