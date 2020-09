A Huawei leva a transformação digital às indústrias por meio de soluções inovadoras HMS

"A Huawei está comprometida a abrir as funcionalidades de software, hardware e de nuvem aos parceiros do setor. Procuramos capacitar todos os negócios e setores a fornecer experiência digital para mais consumidores, por meio de serviços digitais inovadores", disse Zhang.

Com as funcionalidades da Huawei totalmente abertas, os parceiros estarão capacitados para inovar e atingir a transformação digital. Como resultado, digitalização em setores como o financeiro, governamental, educacional, empresarial, entretenimento serão acelerados, permitindo que introduzam serviços digitais inovadores e mais inclusivos.

Nos últimos anos, a Huawei tem trabalhado para fornecer uma experiência financeira digital centrada em celular. O HUAWEI Wallet, por exemplo, foi atualizada para incluir diversos recursos inovadores, como POS móvel, cartão HUAWEI e muito mais. A Huawei também desenvolveu um dispositivo de segurança destinado à proteção de dados, contas, aplicativos e pagamentos com base em um mecanismo abrangente de proteção e segurança. Ele inclui certificações de segurança ao nível de hardware, ambiente de execução confiável (TEE) e sistema de controle de risco em nuvem. Os principais recursos do HMS estão também totalmente abertos para capacitar bancos, e outros parceiros do setor, a oferecer uma gama mais ampla de serviços financeiros digitais.

A HUAWEI City Service é uma plataforma prática de um único ponto de serviços governamentais estabelecida com parceiros do governo local. Ela cobre 6 áreas amplas e mais de 30 serviços governamentais usados frequentemente – incluindo serviços de pagamentos, médicos e de imigração, entre outros. No futuro, os usuários poderão transacionar com todos os setores do governo através de uma única identidade HUAWEI que lhes permitirá acessar serviços locais ao cidadão a qualquer tempo e em qualquer lugar.

Na educação e no setor de mão de obra, a Huawei lançou o Link Now, uma plataforma on-line de coordenação de educação e trabalho, que oferece recursos como mensagem instantânea, colaboração ao vivo e aprendizagem à distância. A Huawei procura tornar mais acessíveis a educação e a colaboração entre equipes de trabalho através da capacitação tecnológica. Deste modo, cada usuário Huawei no mundo pode desfrutar de uma experiência melhorada e mais eficiente.

A Huawei também anunciou o HUAWEI Business Touch no evento. Ele é uma plataforma para os comerciantes enviarem mensagens promocionais ou de serviço ao cliente para os consumidores em tempo hábil. Essas mensagens podem ser entregues por vários canais, incluindo a tela mais à esquerda, o aplicativo HUAWEI Life Service. A Huawei também revelou a solução de negócios inteligente com base em mapas 2D/3D integrados, recursos de navegação AR e mais recursos, assim como uma solução móvel para empresas, o Huawei Enterprise Manager.

A Huawei desenvolveu uma solução inteligente para atrações completamente nova para o setor de turismo cultural. Os usuários da Huawei poderão manter informações como e-identidade, passes de entrada, chaves de carro e de hotel em seus dispositivos e posteriormente recuperá-los automaticamente pelo passe IA HUAWEI ao se aproximar do terminal. Os usuários poderão, então, simplesmente tocar o terminal com o dispositivo e continuar com suas atividades. A solução também fornece serviços como recomendações de rotas, atualizações em tempo real para locais de interesse, bem como navegação AR. A Huawei atualmente faz parceria com um local panorâmico em Dujiangyan para oferecer uma nova experiência de viagem aos visitantes.

A Huawei abriu cinco mecanismos de serviço básicos para desenvolvedores globais, incluindo pagamento, anúncios, navegação, mapa e busca. Através do HMS Core 5.0, a Huawei fornece recursos líderes de software, hardware e de nuvem, capacitando os parceiros e desenvolvedores a acelerar a inovação, bem como o processo de digitalização. O ecossistema HMS da Huawei atualmente é o terceiro maior aplicativo do mundo, com mais de 1,8 milhão de desenvolvedores registrados no mundo todo e 96.000 aplicativos integrados com o HMS Core.

A Huawei também investiu USD 1 bilhão em seu programa Shining-Star para incentivar os desenvolvedores a se unirem ao ecossistema HMS e estimular a inovação no desenvolvimento de aplicativos. Com planos de expansão futura, o programa Shining-Star acumulativamente inspirou mais de 10.000 aplicativos inovadores no mundo todo, incluindo mais de 1.000 parceiros verticais do setor.

A Huawei tem trabalhado com parceiros globais e desenvolvedores em inovação em transformação digital e na implementação do programa de inclusão digital, o TECH4ALL. Seguindo adiante, a Huawei está comprometida a abrir mais recursos para outras indústrias e setores para acelerar sua transformação digital. Isso permite que a Huawei e as indústrias forneçam de modo colaborativo uma experiência digital melhorada para os consumidores e melhorem a qualidade de vida deles.

"Na Huawei, vemos os nossos desenvolvedores, parceiros e consumidores globais como estrelas que iluminam o futuro. Esperamos trabalhar juntos com as nossas estrelas para iluminar nossos caminhos e criar um novo mundo que seja mais vibrante", Zhang acrescentou.

