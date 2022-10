A Huawei promove ativamente a evolução da F5G para reformular a produtividade do setor

PARIS, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Na HUAWEI CONNECT 2022 de Paris, Marco Giraldo, arquiteto sénior no domínio ótico empresarial da Huawei na Europa Ocidental, proferiu um discurso principal intitulado "Evolução F5G: reformular a produtividade do setor", no qual definiu a sua visão de que a F5G evoluirá principalmente em três novos cenários do setor, partilhou as práticas F5G de reformular a produtividade do setor, e introduziu o primeiro portal de IoT com temporização inteligente e totalmente ótico do setor das TIC e um novo dispositivo de deteção de vibrações de fibra ótica para os clientes industriais europeus. Durante o evento, a Huawei também acolheu a Cimeira "Green Intelligent OptiX Network, Building New-Gen Connectivity", na qual a Huawei partilhou aplicações e práticas F5G com organizações do setor F5G, organizações de analistas, clientes e parceiros.

Jinhui Wang, Director of Huawei Optical Solutions Dept, delivered a speech at the Summit

A F5G é a rede de comunicações fixas de quinta geração, tal como definida pelo Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI). Promove a evolução de "fibra para a casa (FTTH)" para "fibra para todos os lugares". O Dr. Frank J. Effenberger, vice-presidente do ETSI ISG F5G, explicou que a F5G foi tremendamente bem-sucedida em cenários de melhoria de banda larga fixa (eFBB), ligação de fibra total (FFC) e experiência fiável garantida (GRE) com base em tecnologias de comunicação de fibra ótica e que está agora a ser utilizada numa série de setores para acelerar a transformação digital.

Jinhui Wang, diretor do Departamento de Soluções Óticas da Huawei, afirmou que o foco da evolução futura da F5G seria a reformulação da produtividade do setor ao continuar a explorar novos cenários de aplicação nos mercados do setor. A Huawei criou a rede Green Intelligent OptiX com base na prática aprofundada da F5G e forneceu mais de 40 soluções baseadas em cenários para grandes empresas e agregados familiares.

Para os cenários da Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), a Huawei ofereceu o primeiro portal de IoT com temporização inteligente e totalmente ótico do mundo, o OptiXstar T823E-T. O portal possui alta fiabilidade, temporização precisa e abertura inteligente. Tem sido amplamente utilizado em subestações, "veículo-a-tudo" (V2X) e fabrico.

Para o setor dos fornecedores de Internet (ISP), a Huawei forneceu soluções de linha privada FTTR (gigabit all-optical room) e OTN P2MP para ajudar os ISP a melhorar as experiências de serviço doméstico e empresarial e a satisfação do cliente.

A Huawei também ofereceu um novo produto de sensor de fibra ótica, o OptiXsense EF3000-F50, que amplia a tecnologia de sensor de fibra ótica da inspeção de oleodutos e gasodutos para a proteção de áreas importantes, e tem um elevado potencial de utilização em aeroportos, caminhos-de-ferro e campus de grandes dimensões.

Além disso, os clientes e parceiros da Huawei dos diversos setores partilharam as suas práticas do setor F5G realizadas com a Huawei.

Pedro Abad, CEO da Asteo Red Neutra, afirmou: "A Huawei tem vindo a fornecer-nos redes domésticas de qualidade superior no campo FTTH desde o início do nosso projeto Asteo. No futuro, continuaremos a aprofundar a cooperação e a promover em conjunto a atualização da banda larga doméstica de gigabit para 10G."

Jinhui Wang afirmou: "A Huawei continuará a estar empenhada em trazer a F5G para vários setores, fornecendo infraestruturas de rede seguras, fiáveis, ecológicas e eficientes para a transformação digital dos setores e oferecendo serviços premium a mais clientes."

Sobre a Huawei

A Huawei é uma empresa privada totalmente detida pelos respetivos funcionários. Fundada em 1987, é um dos principais fornecedores globais de infraestruturas de tecnologias da informação e das comunicações (TIC) e de dispositivos inteligentes. A empresa emprega cerca de 197 000 funcionários, opera em mais de 170 países e regiões e serve mais de três mil milhões de pessoas em todo o mundo.

A missão da Huawei é construir um mundo totalmente conectado e inteligente, trazendo o digital a cada indivíduo, casa e organização.

Fotografia — https://mma.prnewswire.com/media/1926755/Huawei_Mr_Jinhui_Wang.jpg

Logótipo — https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

SOURCE Huawei EBG Western Europe