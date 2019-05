A Hublot e a equipe da WBC, juntas para a histórica "Noite dos Campeões"!

Mais uma vez, temos a grande honra e o privilégio de formar uma equipe com a WBC e os emblemáticos campeões do boxe, em um evento histórico, aqui em Las Vegas! Estamos orgulhosos de ter levantado 1+ milhão de dólares hoje à noite, para beneficiar a WBC José Sulaimán Boxers Fund e comemorar a fusão dos competidores de renome mundial com a relojoaria suíça. A colaboração é uma continuação do longo histórico da marca, apoiando a nobre arte do boxe.

- Ricardo Guadalupe

CEO, HUBLOT

Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida; estou grato à Hublot, Jean Claude Biver e Ricardo Guadalupe por se unirem à WBC na criação deste Fundo para Boxeadores, destinado a apoiar nossos heróis do passado e do presente que têm enfrentado dificuldades financeiras.

- Mauricio Sulaimán

Presidente, WBC

A histórica "Noite dos Campeões" começou com um tapete vermelho e um coquetel de recepção para VIP, imprensa, clientes e os campeões lendários do boxe. Os participantes foram acomodados para desfrutar de um jantar formal, na presença de algumas das maiores lendas vivas do boxe, inclusive: Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Julio César Chávez, Roberto Duran, Zou Shiming, Thomas Hearns, George Foreman, Oscar De la Hoya, Vitali Klitschko, Jeff Fenech e Hozumi Hasegawa. Algumas celebridades também participaram, para apoiar a iniciativa, inclusive o músico Carlos Santana e a estrela da TV mexicana Jacky Bracamontes.

O WBC José Sulaimán Boxers Fund, fundado em 2012 junto com a Hublot, visa proteger a segurança, a saúde e o bem-estar dos atletas. Desde sua criação, o Fundo levantou e distribuiu mais de 1,2 milhão de dólares em moradia, custos de subsistência e despesas médicas para boxeadores aposentados com dificuldades financeiras e médicas. A Hublot demonstra seu compromisso contínuo com a WBC, em 2019, levando a leilão um pacote especial cujos benefícios serão todos revertidos para o Fundo. Estes pacotes únicos incluem a oportunidade de subir, no dia seguinte, no ringue da Luta de Canelo X Jacobs, dar o primeiro arremesso para uma das principais equipes do MLB, e ter uma aula particular de boxe, ministrada por um Campeão Peso pesado da WBC. Além disso, um sorteio e um leilão silencioso apresentaram itens exclusivos, tais como as últimas luvas assinadas por Floyd Mayweather e Manny Pacquiao de que se tem conhecimento, um taco de golfe assinado por Dustin Johnson, bem como um par de sapatos assinados por Kobe Bryant. A noite foi um sucesso retumbante, durante a qual a Hublot e a WBC levantaram 1.2 milhão de dólares, valor que será destinado a apoiar o José Sulaimán Boxers Fund!

Para comemorar a parceria da Hublot com a WBC, a relojoaria suíça criou o Big Bang Unico Chronograph WBC, em dois estilos, com uma pulseira de jacaré verde que encarna o design exclusivo do emblemático cinto do campeonato, o mais alto reconhecimento que pode ser dado a um boxeador. O primeiro modelo é apresentado em uma caixa de cerâmica verde totalmente polida, com mostrador esqueletado. O segundo estilo é distintamente Hublot e incorpora 18k de ouro com a cerâmica verde na caixa.

Todos os campeões de boxe foram presenteados com o Big Bang Unico Chronograph WBC de cerâmica verde.

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se define pela sua inovação, que começou com a combinação original do ouro e da borracha. Esta "Arte da Fusão" nasceu da imaginação do seu presidente visionário, Jean-Claude Biver, e foi levada adiante pelo CEO Ricardo Guadalupe, desde 2012.

O lançamento do emblemático Big Bang, em 2005, vencedor de muitos prêmios, abriu o caminho para novas coleções de destaque (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), com complicações que vão de simples a altamente sofisticadas, que firmaram o extraordinário DNA da relojoaria suíça e garantiram seu impressionante crescimento.

Atenta à preservação da sua expertise tradicional e de ponta, norteada pela sua filosofia para "Ser a Primeira, Diferente e Única", a relojoaria suíça está consistentemente na ponta da curva, graças às suas inovações em materiais (ouro Magic Gold resistente a arranhões, cerâmicas de cores vibrantes, safira), e a criação de movimentos Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

A HUBLOT está totalmente engajada na criação de uma marca de Haute Horlogerie com futuro visionário: um futuro que fusiona com os mais importantes eventos da nossa história (Copa Mundial da FIFATM, Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa da UEFA e Ferrari) e os mais refinados embaixadores dos nossos tempos (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Conheça o universo da HUBLOT na nossa rede de lojas situadas nas principais cidades ao redor do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova Iorque, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Cingapura e no site HUBLOT.com

SOBRE O CONSELHO MUNDIAL DE BOXE

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) é o maior órgão de controle para esportes profissionais do mundo. Ele representa 166 países; uma irmandade com diversidade cultural e econômica de povos unidos pelo seu amor ao boxe. O WBC dedica suas atividades à segurança e à igualdade dos atletas que se lançam neste esporte. Em 2006, a WBC comemorou o trigésimo aniversário do Dr. José Sulaimán, como Presidente da organização. José sempre teve como missão encontrar caminhos diferentes, para nossa comunidade, e compartilhar a riqueza da nossa humanidade com os demais. Durante sua liderança, o Conselho Mundial de Boxe fez doações de mais de um milhão de dólares à UCLA, ajudou as vítimas do Tsunami, enviando médicos e suprimentos, realizou arrecadações de fundos para as pessoas atingidas pelo furacão Katrina e financiou as operações e a subsistência de heróis do passado do nosso esporte. Somos todos lutadores, mas alguns de nós são campeões. Associe-se ao World Boxing Cares e torne-se um Grande Campeão, apoiando os Pequenos Campeões.

Big Bang Unico WBC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REFERÊNCIA CAIXA INTERIOR DA CAIXA BISEL Cerâmica verde: 411.GX.1189.LR.WBC19 Limitado a 100 unidades Cerâmica amarelo-ouro e verde: 411.VG.1189.LR.WBC19 Limitado a 50 unidades Cerâmica verde: Cerâmica verde microjateada e polida Cerâmica amarelo-ouro e verde: Amarelo-ouro 18k com acabamento acetinado e polido Diâmetro: 45 mm Espessura: 15,45 mm Estanqueidade: 10 ATM (100 m) Cerâmica verde: Cerâmica verde microjateada Vidro de safira Cerâmica amarelo-ouro e verde: Amarelo-ouro 18k com acabamento acetinado Vidro de safira Cerâmica verde microjateada e polida 6 parafusos em amarelo-ouro 18k em forma de H







MOSTRADOR E ÍNDICES MOVIMENTO PULSEIRA E FIVELA PREÇO (em 3 de maio de 2019) Esqueleto preto mate HUB1242: UNICO Manufacture Movimento flyback cronógrafo de corda automática com roda de coluna e data às 3h. Frequência: 4 Hz (28.800 A/h) Reserva de marcha: 72 horas Quantidade de componentes: 330 Joias: 38 Pulseira de jacaré verde e borracha preta Fivela intercambiável de cerâmica preta ou amarelo-ouro de 18k com titânio cromado. Cerâmica verde: 26.900,00 CHF 27.900,00 EUR 28.300,00 USD 23.400,00 GBP Cerâmica amarelo-ouro e verde: 36.900,00 CHF 38.300,00 EUR 38.800,00 USD 32.100,00 GBP

