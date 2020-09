A hublot torna-se o cronometrista oficial da Premier League

As partidas disputadas por 20 times estão disponíveis para serem assistidas por 880 milhões de famílias em 188 dos 193 países reconhecidos pelas Nações Unidas. De acordo com uma pesquisa da empresa Nielsen Sports, a Premier League tem uma audiência global de 3.2 bilhões de espectadores, tornando-a o campeonato de futebol mais assistido no mundo.

A Hublot não foi apenas a primeira marca de luxo a investir em futebol por meio da parceria com a seleção suíça em 2006. Agora, a empresa tem um dos mais vastos portfólios em diversos esportes. As parcerias da Hublot abrangem competições internacionais, europeias, nacionais, femininas e entre clubes, além de lendários jogadores e treinadores. Elas também incluem competições e clubes icônicos como a FIFA World Cup™, o campeonato europeu de futebol UEFA EURO (masculino e feminino), a UEFA Champions League (masculino e feminino) e Europa League, Chelsea FC, Juventus FC, SL Benfica, AFC Ajax, além de lendas vivas como Pelé, Maradona, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, José Mourinho e Alex Morgan!

"Estamos extremamente felizes e orgulhosos de ser a cronometrista oficial da Premier League. Se trata de um momento memorável para a Hublot. Desde 2006, temos mostrados que a Hublot é apaixonada por futebol e que agregamos grande valor a todas as competições, clubes e talentos com quem firmamos parcerias. Procuramos trabalhar juntos para tornar essa parceria realidade, tanto no campo quanto fora dele. A Hublot ama futebol e nossa parceria com a Premier League é a prova disso!"

— Ricardo Guadalupe

CEO da HUBLOT

Como cronometrista oficial do campeonato, a Hublot irá cronometrar todas as partidas ao lado do campo e nas telas de TV do todo o mundo. O logo da Hublot será exibido em uma tela que mostra o tempo e o placar da partida. A empresa suíça de relógios de luxo também será representada em todos os jogos através da placa de arbitragem na forma do icônico Hublot Big Bang Unico erguida pelo quarto juiz para mostrar o tempo de acréscimo e as substituições. Os árbitros da Premier League também vão marcar o tempo com luxuosos relógios de pulso Hublot Big Bang, que apresenta a tecnologia de linha do gol. Entre as partidas, a Hublot aparecerá em todas as plataformas digitais da Premier League.

"Estamos felizes em dar as boas-vindas à Hublot como a cronometrista oficial da Premier League. A Hublot tem uma vasta experiência em cronometrar esportes, especialmente o futebol, e é conhecida por estar na vanguarda da inovação.

Estamos ansiosos para trabalhar juntos e desenvolver a parceria em partidas emocionantes e interações digitais aos fãs de todo o mundo."

— Richard Masters

Diretor executivo da Premier League

"Seguindo uma parceria de quatro anos de sucesso com a Premier League, a TAG Heuer está ajustando gradualmente seus investimentos em patrocínios. Porém, a Premier League é uma plataforma que melhorará ainda mais o já impressionante portfólio da Hublot no mundo do futebol e estamos muito felizes manter esta importante parceria dentro da divisão de relojoaria da LVMH."

— Stéphane Bianchi

CEO da LVMH Watch and Jewelry

Stay up-to-date with #Hublot #HublotLovesFootball

Linha do tempo Hublot Loves Football

2006 | Patrocinador da seleção suíça de futebol, a primeira marca de relógio de luxo a estabelecer uma parceria no futebol

2008 | Relógio oficial do campeonato Europeu UEFA na Áustria e Suíça

2008 | Cronometrista oficial do Manchester United FC

2010 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ na África do Sul

2011 | Cronometrista oficial do AFC Ajax de Amsterdã

2012 | Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na Polônia e Ucrânia

2012 | Cronometrista oficial do Juventus FC

2012 | Cronometrista oficial do Bayern de Munique FC

2013 | Cronometrista oficial do Paris Saint-Germain FC

2014 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ no Brasil

2015 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino™ no Canadá

2015 | Cronometrista oficial do Chelsea FC

2015 | Relógio oficial da Liga dos Campeões da UEFA e da Liga europeia

2016 | Relógio oficial do campeonato Europeu UEFA na França

2016 | Parceira do Best FIFA Football Awards™

2016 | Golden Foot Hublot concedido a Gianluigi Buffon

2017 | Cronometrista oficial do Sport Lisboa e Benfica

2017 | Cronometrista oficial da Copa das Confederações FIFA

2017 | Golden Foot Hublot concedido a Iker Casillas

2018 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ na Rússia

2019 | Parceira do Globe Soccer Awards™ no Dubai

2019 | Relógio oficial da liga de campeões feminina da UEFA

2019 | Relógio oficial nas finais da Liga das Nações da UEFA

2019 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino™ na França

2020 | Parceira do Globe Soccer Awards™ no Dubai

2020 | Cronometrista da Premier League

2021 | Relógio oficial do campeonato europeu UEFA na Europa

2022 | Relógio oficial do campeonato europeu feminino da UEFA na Inglaterra

2022 | Cronometrista oficial da Copa do Mundo FIFA™ no Qatar

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT se distingue por seu conceito inovador, resultado da união inédita entre o ouro e a borracha: A "Arte da Fusão" nasceu das ideias visionárias do presidente Jean-Claude Biver e se tornou realidade graças ao competente Ricardo Guadalupe, que se tornou CEO da marca em 2012.

O nascimento do modelo icônico Big Bang em 2005, que ganhou várias reedições, inaugura a era de novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cujas complicações - desde as mais simples às mais sofisticadas - transportam o DNA excepcional desta Manufatura suíça em forte expansão.

Com profundo respeito à preservação dos saberes tradicionais de ponta e fiel à sua filosofia "Be First, Different and Unique", a casa relojoeira suíça está constantemente na vanguarda através de suas inovações de materiais (Magic Gold - o ouro resistente a arranhões, cerâmicas com cores vivas, vidro de safira) e da criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca -10, turbilhão).

Entre o passado e o presente, a HUBLOT se lança em um futuro visionário para uma casa da alta relojoaria: com a fusão com os maiores eventos de nossos tempos (Copa do Mundo da FIFA™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™ e a Ferrari) e com os mais belos embaixadores do momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo da HUBLOT em nossa rede de boutiques localizadas nas maiores cidades do mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Singapura, Zurich e em HUBLOT.com.

Premier League

A Premier League produz alguns dos jogos de futebol mais competitivos e envolventes do mundo. A Liga e seus clubes usam o poder e a popularidade da competição para inspirar torcedores, comunidades e parceiros no Reino Unido e em todo o planeta. A Premier League une as pessoas de todas as origens. É uma competição para todos, em qualquer lugar e está disponível para 880 milhões de lares em 188 países.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249403/Hublot_Premier_League.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA; The Premier League

Related Links

https://www.hublot.com



SOURCE Hublot SA; The Premier League