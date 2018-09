A HUION Animation Technology participa da IFA Berlin 2018

"A experiência do usuário deve ser nosso principal foco de atenção", disse Leo Luo, Diretor-Chefe de Produtos da HUION, "porque os comentários de nossos clientes nos orientam para melhorarmos e tornarmos nossos produtos mais competitivos!".

Monitor com caneta Kamvas Pro 13

O Kamvas Pro 13 ostenta uma resolução super alta, 5080LPI. Quanto mais alto o valor, mais precisas e delicadas aquelas linhas e cores serão, as quais asseguram a vivacidade do trabalho criado. Uma gama mais ampla de 120% de espaço de cores sRGB também ajuda a apresentar a mesma delicadeza das cores interpretadas em telas. 266PPS, a atual taxa de resposta líder do setor, não somente contribui para a notável sensibilidade da caneta, mas também se livra daqueles indesejados atrasos no feedback e linhas interrompidas.

A caneta digital com ponta macia é confortável para segurar e cabe perfeitamente na palma da mão. O aspecto convexo do interruptor, localizado no lado da caneta, foi projetado como um indicador para prevenir a pressão acidental do botão. Com peso de 16,5 g e construída com materiais duráveis de alta tecnologia tornaram a ponta mais conveniente para ser usada.

Monitor com caneta Kamvas GT-221 Pro

A aplicação do vidro anti-reflexos (AG) reduz enormemente o feito dos reflexos nos monitores, mesmo sob fortes holofotes. O delicado acabamento do vidro, que se parece com papel, permite aos usuários terem a mesma experiência que teriam se estivessem desenhando no papel.

A sensibilidade da pressão aumentou quatro vezes para 8192, permitindo modificações detalhadas, já que a entrada dos traços da escrita com diferentes níveis de pressão pode ser detectada com precisão. Portanto, a suavidade e a continuidade de cada linha desenhada são garantidas.

Tablet com caneta Inspiroy Q11K V2

A aplicação da tecnologia de ressonância eletromagnética sem bateria permite que a caneta digital suporte trabalho criativo contínuo. Adicionalmente, oito teclas de atalho definidas pelo usuário são criadas com Braille na superfície, o que facilita o trabalho e melhora a eficiência. Chanfros foram adicionados a cada canto do tablet para reduzir o desconforto ao trabalhar no tablet durante longos períodos de tempo.

Para saber mais sobre os produtos, visite o endereço www.huion.com.

Caso tenha alguma dúvida sobre os produtos, entre em contato com o gerente no telefone 86-182-1916-9409 ou pelo e-mail service@huion.com.

Sobre a HUION

A HUION Animation Technology Co., Ltd. foi estabelecida em 2007 e é uma empresa nacional de alta tecnologia com inúmeras patentes e capacidades independentes de P&D. Com vários anos de experiência na aplicação da tecnologia de entrada de escrita por Ressonância Eletromagnética e esforços persistentes em P&D permitiram que a HUION forneça soluções personalizadas para o projeto de aplicações de entrada de escrita.

A palavra "HUION" significa o rei do desenho em chinês, a coroa colocada acima do nome foi criada para reiterar a palavra "rei" no logotipo. A coroa é uma combinação de três canetas, que ilustra o espírito do desenho. O "três" representa a estabilidade e o equilíbrio na cultura chinesa, o que também demonstra a determinação da empresa de fornecer produtos de qualidade garantida, bem como sua tenacidade ao enfrentar os desafios.

Contato



Carlos Lin:



+86-150-1881-5505

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738403/Huion_1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738404/Huion_2.jpg

FONTE Huion

Related Links

http://www.huion.com