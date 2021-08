A IA da InferVision auxilia a Comissão Europeia monitorando as variantes da COVID-19

As aplicações de IA da InferVision foram desenvolvidas para ajudar os médicos analisando com rapidez e precisão sinais de infecções pulmonares a partir de imagens comuns de tomografia computadorizada do tórax. Essas imagens são processadas para indicar opacidade em vidro fosco e alta densidade de tecido, que são os principais diagnósticos da pneumonia viral causada pelo coronavírus. Se esses diagnósticos estiverem presentes, será emitido um alerta para a equipe imediatamente, permitindo a priorização de prováveis pacientes da COVID-19. O sistema também possibilita a comparação de antecedentes, permitindo aos médicos monitorar a progressão da doença ao longo do tempo, ajudando-os a executar melhores planos de tratamento.

Sun Yipeng, diretor da InferVision Europe, comentou: "Muitos de nós perderam entes queridos durante a pandemia. O setor médico tem dedicado seus recursos neste intenso esforço e temos a honra de poder disponibilizar tecnologia avançada para ajudar a aliviar a carga de trabalho nas linhas de frente. Acreditamos que o uso de IA nesses esforços contribuirá para melhorar a humanidade em todo o mundo."

O processo de seleção da Comissão Europeia baseia-se em três critérios: 1) excelência técnica e maturidade da tecnologia, 2) capacidade de disponibilizar o serviço ao hospital selecionado com rapidez e 3) viabilidade do plano proposto para instalar o sistema no número desejado de hospitais. A InferVision cumpriu todos os critérios com altos padrões.

A Comissão Europeia obteve informações úteis sobre a utilização da análise de imagens impulsionada por IA no contexto da evolução da doença causada pela COVID-19 nos pulmões, e a extensão do contrato deverá fornecer evidências mais robustas sobre os benefícios do uso de IA no setor da saúde.

Sobre a InferVision

A InferVision é uma empresa líder global de alta tecnologia em inteligência artificial médica, capacitando médicos com maior eficiência e beneficiando pacientes com melhores diagnósticos, resultados de tratamento e custos mais baixos. A InferVision utiliza tecnologias de IA e aprendizado profundo para desenvolver múltiplas plataformas, incluindo uma plataforma de gestão de aplicações de IA, uma plataforma de pesquisa de mineração de dados de IA e várias aplicações clínicas de IA, bem como sistemas de IA médica para controle de qualidade, gestão de saúde e pesquisa científica. A InferVision oferece serviços avançados e inteligentes para contribuintes, prestadores e pacientes, incorporando verdadeiramente "tecnologia avançada e assistência médica inspiradora". Para mais informações: https://global.infervision.com ou Sr. Sun Yipeng, [email protected]

