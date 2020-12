A iHerb anuncia novos modos emocionantes de ganhar com o programa Rewards da iHerb

"Nós valorizamos as opiniões sinceras que nossos clientes dão sobre os produtos que vendemos, então, por que não recompensá-los por darem mais insights a nós e a nossos colegas compradores?" disse Neil Folgate, vice-presidente de Growth Marketing da iHerb. "Acreditamos que essas mudanças, combinadas com a presença global da iHerb, continuarão a fazer o nosso programa Rewards globalmente único e um dos mais atraentes para clientes e influenciadores no mundo todo."

As três formas de ganhar iHerb Rewards agora incluem:

Indicações

Dê 5% e receba $5 : Ajude outros a economizar mais enquanto você ganha $5 de Créditos de Recompensa para cada compra do indicado, seja ele cliente novo ou antigo.

Ganhe mais com Super Rewards: receba uma comissão adicional de 10% em compras de produtos da marca iHerb feitas por qualquer pessoa que você indicou. Isto é adicional aos $5 já ganhos com cada compra feita por seus indicados.

Receba até $101 em Créditos de Recompensa por cada avaliação qualificada, honesta e útil. Compartilhe opiniões sobre o produto, positivas ou negativas, e seja recompensado com $1 por escrever a avaliação. Mais ainda, receba $0,10 de Crédito de Recompensa para cada voto útil recebido de outros clientes, até o máximo de $100 adicionais em Créditos de Recompensa por avaliação.

Ganhe até $100 em Créditos de Recompensa para cada resposta útil! Ganhe $0,10 de Crédito de Recompensa para cada voto útil recebido de outros clientes em resposta a uma questão enviada, até o máximo de $100 em Crédito de Recompensa por resposta.

A iHerb valoriza profundamente seus clientes leais que compartilham seu compromisso de entregar os produtos da mais alta qualidade aos preços mais competitivos, e quer recompensar os que compram, fazem indicações e se envolvem com a iHerb de maneira significativa. Conseguimos isso ao trazer novas formas de ganhar como as acima para o nosso programa Rewards.

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores empresas de comércio eletrônico com base nos EUA. Ela oferece 30.000 produtos de 1.200 marcas famosas a milhões de clientes em todo o mundo, enviando-os diretamente de depósitos climatizados de última geração, com certificado GMP, para clientes em 188 países e territórios. Desde 1996, a iHerb tem inovado constantemente para oferecer produtos da mais alta qualidade, com o melhor valor possível, entregues com a experiência mais conveniente para o cliente.https://www.iherb.com/

