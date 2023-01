A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA SUA IMAGEM E REPUTAÇÃO NA INTERNET - IPDESP

SÃO PAULO, 5 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Ter uma boa imagem online é essencial para o sucesso do empresário, e a maneira como ele é conhecido pelos clientes, concorrentes e público em geral pode ter um impacto direto nos resultados. É importante, devido a esses aspectos, analisar qual é a reputação percebida na internet e de que forma isso pode afetar os negócios.

Realizar essa avaliação e trabalhar formas para potencializar a performance das informações disponíveis será crucial para o processo de construção de uma imagem e essencial para o desenvolvimento de uma boa reputação na web.

Walter Daniel Pelegrini

A impressão que as pessoas têm sobre nós, começa com a primeira imagem percebida, e no mundo digital ela pode ser ainda mais poderosa, já que é muito mais fácil de ser compartilhada e ampliada. Esse conjunto de pontos de contato faz parte do modo como o empresário será percebido, podendo ser tanto positiva ou negativa.

Walter Daniel Pelegrini, empresário e Diretor Comercial da IPDESP afirma que a reputação é tudo aquilo que representa a empresa para o público, ou seja, inclui qualquer tipo de conteúdo ou informação através da publicidade, da internet ou dos empresários e sócios.

Outra coisa que precisa ser mencionada é a ausência da presença online, isso também afeta e muito os negócios. Tão importante quanto ter uma boa reputação, é se manter ativo na internet, criando espaço para compartilhar e criar informações, além de aproximar e gerenciar com mecanismos inteligentes como e o que é avaliado pelas pessoas.

Ter credibilidade e confiança são qualidades que aproximam os clientes dos empresários e seus sócios, independentemente da área de atuação. Atualmente, é importante não apenas praticar esses valores no mundo real, mas também no ambiente virtual para manter uma boa imagem e reputação.

Daniel Pelegrini ainda reforça que os motores de busca indexam muitas informações publicadas sobre o empresário, demonstrando o poder da reputação digital nas relações sociais virtuais e, consequentemente, nas trocas de experiências e opiniões sobre produtos e serviços em tempo real.

Portanto, podemos concluir que o monitoramento e acompanhamento das atividades online por parte dos empresários são fundamentais para o sucesso de suas empresas.

Gerenciar a imagem e a reputação online da empresa é essencial para alcançar resultados positivos e investir tempo e esforço pode ter um impacto significativo nesses resultados.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1978373/walter_daniel_pelegrini.jpg

FONTE IPDESP

SOURCE IPDESP