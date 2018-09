A indústria brasileira de aventuras se prepara para crescimento internacional com o AdventureNEXT Latin America

Seguindo sua fórmula de sucesso para eventos semelhantes realizados em outros destinos internacionais, o AdventureNEXT Latin America é o auge do entusiasmo e da demanda regional por viagens de aventura. O tema do evento, One Force (Uma força) oferece aos participantes da região a oportunidade de mobilizar e inspirar juntos a próxima etapa de viagens de aventura e apresenta informações práticas centradas em tópicos locais e reuniões pré-agendadas, a fim de estimular conexões profissionais com representantes internacionais da América do Norte e da Europa.

Um dos destaques do AdventureNEXT é o característico mercado de viagens da ATTA, um tempo dedicado para reuniões individuais que facilitam as parcerias produtivas que os participantes podem continuar a desenvolver nos próximos anos. Quase 50 compradores registrados se conectarão com fornecedores para ampliar suas ofertas de itinerário. Aproximadamente uma dúzia de mídias internacionais se encontrará com representantes regionais para ter ideias de histórias. A inscrição no mercado está aberta aos fornecedores.

Além do acesso a profissionais respeitados e globais do setor, a ATTA oferece treinamento prático e relevante, ministrado por especialistas no assunto, em uma agenda lotada, sendo alguns deles em inglês, espanhol ou português.

Em apoio ao AdventureNEXT, a ATTA organizou o evento AdventureConnect, em São Paulo, no dia 27 de setembro. Este evento gratuito de networking é para os profissionais de viagens de aventura aprenderem como vender itinerários para compradores internacionais, preparar as comunidades locais para o desenvolvimento sustentável, discutir tópicos de interesse e se beneficiar plenamente do evento de novembro.

Em agosto, aproximadamente 35 representantes participaram do BaseCamp, um workshop de um dia criado para preparar os representantes do AdventureNEXT para que maximizem suas oportunidades profissionais no evento de novembro.

Desde 1990, a ATTA tem sido a principal voz e parceira do setor de viagens de aventura. Mais de 1.300 organizações membros, dentre elas, operadoras de turismo, conselhos de turismo, agentes especializados e mídia compartilham interesse no desenvolvimento sustentável do turismo de aventura. Com experiência especializada em pesquisa, eventos, educação e mídia, a divisão de eventos e serviços de negócios da ATTA, a Adventure 360, oferece soluções estratégicas e um ecossistema robusto de eventos globais.

