A Indosat Ooredoo faz parceria com a Comviva, a líder em soluções de mobilidade, para acelerar o crescimento

A parceria ajudará a melhorar rapidamente os recursos de marketing que colocam o cliente em primeiro lugar da Indosat por meio da solução de análises avançadas baseadas em IA e de automação de marketing da Comviva. A plataforma de marketing em tempo real MobiLytix™ oferecerá iniciativas de marketing contextual, no momento e em todos os canais para melhorar o valor do cliente no mercado hipercompetitivo de hoje.

A plataforma de marketing em tempo real MobiLytix™ é uma potente plataforma de automação de marketing digital em tempo real com imensa escala de decisão, inteligência artificial (IA) baseada no processamento de eventos complexos e recursos de interação em vários canais para ajudar as operadoras de telecomunicações a transformar as iniciativas de gerenciamento do valor do cliente.

Como a primeira desse tipo, a Indosat também implementou a solução de fidelidade e recompensas MobiLytix™ que é integrada ao sistema de gerenciamento de fidelidade e valor do cliente para promover ativamente os programas de fidelidade. As plataformas unificadas de Marketing em tempo real e fidelidade e recompensas são a melhor solução do setor para melhorar o engajamento do cliente e promover a transformação digital.

Vikram Sinha, diretor geral e diretor de operações, Indosat Ooredoo disse: "Estamos felizes em fazer essa parceria com a Comviva para oferecer campanhas de marketing contextual e programas de fidelidade para os nossos 60 milhões de clientes. Além de melhorar o engajamento do cliente, a solução tem imenso potencial para aumentar a receita por meio da monetização dos dados, com a possibilidade de também aumentar nossas ofertas de serviços digitais. E isso contribuirá para a nossa meta de liderança digital na região."

Ritesh Singh, diretor de marketing, Indosat Ooredoo disse: "Nossa parceria com a Comviva nos permitiu capacitar nossos clientes em suas jornadas digitais e a melhorar a satisfação e a retenção dos clientes por meio de ofertas e interações personalizadas. Isso não somente possibilita uma experiência melhor para os nossos clientes como também ajuda a gerar receita incremental significativa para a Indosat."

Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO, Comviva disse: "A Comviva projetou sua nova geração da plataforma de análise MobiLytix™ tendo em mente os desafios de seus parceiros de operadores de telecomunicações. Estamos animados em fazer parceria com a Indosat Ooredoo para contribuir com a jornada de transformação digital da empresa e oferecer excelentes experiências para seus clientes."

A plataforma de marketing em tempo real MobiLytix™ é a nova geração de plataforma de interações em tempo real que utiliza inteligência artificial (IA) avançada e algoritmos de aprendizado de máquina para promover receita incremental para as empresas. A plataforma utiliza dados transacionais em tempo real em conjunto com um rico perfil unificado do cliente para maximizar o valor de clientes individuais e seus micro momentos de interação com o provedor de serviços.

O MobiLytix Ô Fidelidade e recompensas é uma solução abrangente de gerenciamento de fidelidade que contribui para todo o ciclo do programa de fidelidade e para o ecossistema de parceria de recompensa.

