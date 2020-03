A INOXCVA assina memorando de entendimento com a Shell Energy India para distribuição de GNL

A Shell Energy India (SEI) é proprietária e opera um terminal de recebimento, armazenamento e regaseificação de GNL 5 Mtpa em Hazira, Gujarat. A SEI está construindo uma instalação de carregamento de caminhões em seu terminal de Hazira, e a parceria com a INOX ajudará a Shell a desenvolver o mercado de GNL como combustível de preferência para a distribuição de gás da cidade, em rápido crescimento, nos setores industrial e de gás natural veicular e liquefeito, e no uso de GNL como combustível de automóveis.

Ao anunciar o memorando de entendimento, Siddharth Jain, diretor executivo da INOX India Pvt Ltd disse: "Nossa parceria com a Shell enfatiza a inovação da INOX e a nossa abordagem futurista. O GNL não é apenas um combustível limpo e econômico, mas também seguro e confiável. Estamos muito satisfeitos que os nossos esforços de colaboração tornará esse combustível ecológico mais acessível. O ecossistema industrial maior baseado em gás tem bom prognóstico com a economia indiana e com o meio ambiente ao mesmo tempo, sendo uma situação em que todos os interessados saem ganhando".

Falando na ocasião, Ashwani Dudeja, diretor de país da Shell Energy India acrescentou: "Estamos ansiosos para trabalhar com a INOX para entregar GNL por caminhões e criar acesso a esse gás para clientes não conectados por tubulação. Existe demanda crescente por gás, o combustível fóssil de queima mais limpa, do setor de distribuição de gás da prefeitura, clientes comerciais e industriais e como combustível para o transporte pesado. Estamos empolgados em explorar esse novo segmento e desenvolver outras parcerias que nos permitirão continuar tendo papel fundamental no atendimento às necessidades de longo prazo da Índia por energia mais limpa e em mais quantidade".

Por ser líder de mercado em transporte e distribuição rodoviários seguros e confiáveis de GNL, a INOX é conhecida por suas soluções inovadoras e prontas para o futuro, personalizadas para as necessidades dos consumidores mundiais de gás. Desde o comissionamento de sua primeira instalação de GNL de pequena escala, na fábrica da General Motors, em Halol, no ano de 2010, a INOX implantou com sucesso mais de 35 dessas instalações em todo o país, sob a marca GoLNG. Propagando o uso do GNL como fonte de energia limpa e ecológica, os navios-tanque GoLNG de transporte da INOX registraram em conjunto mais de 6,5 milhões de quilômetros e distribuíram ~100.000 toneladas métricas de GNL a seus consumidores espalhados por todo o país.

Sobre a INOX India Pvt. Ltd

A INOX India Pvt. Ltd (INOX India) é uma das maiores fabricantes de sistemas de armazenamento criogênico, reabastecimento e distribuição de GNL, gases industriais e aplicações criocientíficas em operações na Índia, no Brasil e na Europa. A empresa tem extensa base de usuários, distribuída em mais de 100 países e é atendida por uma rede de associados de suporte pós-venda em 25 países. O ponto forte da empresa está na engenharia de projeto, fabricação, fornecimento e comissionamento de sistemas criogênicos embalados e prontos para o uso, com reputação e visão para oferecer valores significativamente mais altos aos seus consumidores. Para obter mais informações, visite o site www.inoxcva.com.

