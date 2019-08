A ITC Infotech e a pioneira força de trabalho digital da 'Automation Anywhere'

Comentando sobre a iniciativa, o Sr. Sudip Singh, diretor gerente e CEO da ITC Infotech, disse, "Sendo uma empresa líder de serviços de tecnologia, estamos verdadeiramente adotando a automação em toda nossa organização para 'amplificar o potencial humano'. Somos uma organização comprometida em orientar a adoção da automação e observar o imenso potencial da amplificação digital em nossa força de trabalho. Essa iniciativa também fornecerá eficiências mais altas nos compromissos com os clientes. Estamos empolgados com nossa parceria com a Automation Anywhere e em liderar o caminho para a criação de uma verdadeira força de trabalho digital do futuro".

A ITC Infotech pretende utilizar a Plataforma de Força de Trabalho Digital da Automation Anywhere para capacitar sua força de trabalho global. Através da oferta de BOTs digitais pessoais, a empresa permitirá que os funcionários automatizem e executem tarefas e funções repetitivas. Como parte da solução geral, a ITC Infotech e a Automation Anywhere desenvolverão robôs customizados para várias tarefas, funções e departamentos da ITC Infotech.

"Na Automation Anywhere, nossa visão é criar um mundo onde cada funcionário trabalhe lado a lado com um robô de software ou trabalhadores digitais, tornando os funcionários potencialmente mais produtivos e muito mais satisfeitos. Os planos pioneiros da ITC Infotech estão alinhados de perto com nossa promessa de criar uma força de trabalho digital inteligente", disse o Sr. Milan Sheth, vice-presidente executivo para a região IMEA da Automation Anywhere.

Essa adoção holística da automação estabelece a base para a ITC Infotech ser a primeira organização de serviços de tecnologia a desenvolver identidades digitais para diferentes tarefas dentro da organização. Em um ambiente de trabalho digitalmente melhorado, os assistentes digitais ajudarão a aumentar as capacidades da força de trabalho humana através da construção de previsibilidade e níveis de produtividade mais altos. E igualmente importante é o fato de que esses assistentes digitais irão impactar diretamente a experiência do funcionário, aumentando a qualidade de vida no local de trabalho.

Os BOTs digitais também proporcionarão ganhos de eficiência para os clientes da ITC Infotech, através da melhoria na produtividade da força de trabalho da ITC Infotech.

Sobre a ITC Infotech

A ITC Infotech é uma provedora líder global de serviços e soluções de tecnologia, liderada pela consultoria em negócios e em tecnologia. A ITC Infotech fornece soluções favoráveis às empresas para ajudarem os clientes a serem bem-sucedidos e prontos para o futuro, através da união de especialização digital, fortes alianças em setores específicos e a habilidade exclusiva de utilizar profunda especialização do domínio a partir das empresas do Grupo ITC. A empresa fornece soluções e serviços de tecnologia para empresas em setores tais como serviços bancários e financeiros, cuidados com a saúde, fabricação, bens de consumo, viagens e hotelaria, através de uma combinação de modelos de negócios tradicionais e mais recentes, como parceira sustentável de longo prazo.

A ITC Infotech é uma subsidiária integral da ITC Ltd., uma das principais empresas do setor privado da Índia e conglomerado líder de várias empresas. Com capitalização de mercado de mais de US$ 50 bilhões e volume de negócios de US$ 8 bilhões, a ITC Limited é reconhecida como uma das corporações empresariais mais valorosas da Índia. A empresa foi classificada como uma das empresas mais admiradas da Índia por uma pesquisa conduzida pela revista Fortune India, em associação com o Grupo Hay.

Para mais informações, visite o site: http://www.itcinfotech.com/

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em automação de processos robóticos (RPA), a plataforma mais utilizada pelas organizações de todo o mundo, na construção de forças de trabalho digitais inteligentes de classe mundial. A plataforma de nível empresarial da Automation Anywhere utiliza robôs de software que trabalham lado a lado com as pessoas para realizar grande parte do trabalho repetitivo em vários setores, combinando sofisticadas tecnologias de RPA analíticas, cognitivas e incorporadas. Mais de 1.400 organizações usam essa solução habilitada por Inteligência Artificial para gerenciar e escalonar processos de negócios mais rapidamente, com taxas de erro quase nulas, enquanto reduzem drasticamente os custos operacionais. A Automation Anywhere fornece tecnologia de automação para as principais empresas de serviços financeiros, seguros, cuidados com a saúde, tecnologia, manufatura, telecomunicações e logística em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site: www.automationanywhere.com





Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959906/ITC_Infotech_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959907/Automation_Anywhere_Logo.jpg

FONTE ITC Infotech

Related Links

http://www.itcinfotech.com/



SOURCE ITC Infotech