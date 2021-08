A.J. Real Estate führt Yardi zur Verwaltung des gewerblichen Immobilienportfolios ein

Niederländisches Family Office wird vollständig vernetzte Cloud-basierte Software zur Vermögensverwaltung nutzen

AMSTERDAM, 6. August 2021 /PRNewswire/ -- A.J. Real Estate hat sich für Yardi ® als Technologiepartner entschieden, um für seine Anteilseigner in Gewerbeimmobilien zu investieren, diese zu entwickeln, zu sanieren und zu verwalten. Das Investitionsportfolio von A.J. Real Estate umfasst 2,7 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche in Supermärkten, Vertriebszentren und Büros mit über 200 Mietern in den Niederlanden.

A.J. Real Estate hat Yardi® Voyager Commercial zur Rationalisierung des Immobilien- und Finanzmanagements, Yardi® Procure to Pay eine End-to-End-Beschaffungslösung zur Rationalisierung der Rechnungsbearbeitung und Yardi® Lease Manager zur Visualisierung des Portfoliozustands, zur Analyse des Mieterrisikos, zur Verwaltung des Inkassos und zur genauen Messung der Asset-Performance eingesetzt.

„Mit der Implementierung von Yardi können wir den nächsten Schritt zur weiteren Professionalisierung der Organisation machen", so Dick Jacobs, Finanzcontroller bei A.J. Real Estate. „Durch die Integration von Voyager, Lease Manager und bald auch Yardi® Elevate Suite werden die internen Prozesse vollständig aufeinander abgestimmt, so dass die Qualität der Daten und die Verfügbarkeit von Managementinformationen gewährleistet sind, was eine schnellere und effizientere Entscheidungsfindung ermöglicht."

„Wir freuen uns, A.J. Real Estate als unseren neuesten Kunden in den Niederlanden begrüßen zu dürfen", sagte Neal Gemassmer, Vice President of International bei Yardi. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit A.J. Real Estate, um die Betriebsabläufe zu optimieren und den Mieterservice zu verbessern."

Sehen Sie, wie Sie Maßnahmen mit der Yardi-Software für die Verwaltung von Gewerbeimmobilien verbessern können.

Informationen zu A.J. Real Estate

Seit 1996 wird das Immobilienportfolio von der A.J. Real Estate B.V. in den Niederlanden von ihrem Sitz in Hertogenbosch aus verwaltet. Das Unternehmen investiert in einen Mix aus verschiedenen Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Supermärkten und Wohnimmobilien liegt.

Informationen zu Yardi

Yardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Das 1984 gegründete Unternehmen Yardi hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Für weitere Informationen besuchen Sie Yardi.EU .

