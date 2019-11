A JA Solar fornece 134 MW de módulos de vidro duplo PERC de alta eficiência para usinas solares na Jordânia

PEQUIM, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar, fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu todos os módulos de vidro duplo PERC de alta eficiência para uma usina solar Mafraq I de 67 MW dc e uma de 67MW dc Empire na Jordânia. As usinas solares Mafraq I e Empire estão entre o primeiro grupo de projetos na região do Oriente Médio que usa módulos de vidro duplo. A conclusão desses projetos é uma excelente referência para o uso de módulos de vidro duplo PERC em ambientes desertos.

As usinas solares Mafraq I e Empire, com escala combinada de 134 MW, são desenvolvidas pela Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que é fornecedora líder de soluções abrangentes de energia renovável no mundo todo, com seus novos projetos de energia espalhados em diferentes geografias. A JA Solar estabeleceu e vem mantendo bom relacionamento com a FRV desde 2016, e as duas empresas trabalharam em cooperação na construção de usinas solares em escala de GW.

As usinas solares Mafraq I e Empire, nas quais a FRV e a JA Solar trabalharam juntas, foram conectadas à rede elétrica na Jordânia. Elas estão localizadas na área desértica do país, conhecida por condições ambientais extremas de tempestades de areia, temperaturas altas, clima árido e grande diferença de temperatura entre dia e noite. Como resultado de tais condições extremas, os requisitos de desempenho são geralmente altos para os módulos fotovoltaicos implantados na região. Os módulos de vidro duplo da JA Solar têm coeficiente de temperatura superior e resistência à carga mecânica. Além disso, têm bom desempenho em vários outros atributos, inclusive abrasão, vento e areia, fogo e resistência a intempéries, o que permite que os módulos minimizem a degradação do desempenho e a atenuação de energia, ambas causadas por variações acentuadas de temperatura. A JA Solar oferece garantia de 30 anos para a produção de energia linear de seus módulos de vidro duplo PERC, garantindo a estabilidade e a alta geração de energia das usinas solares. As duas usinas solares, que agora estão em operação, devem gerar o total de 260 milhões de kWh de eletricidade anualmente e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 210.000 toneladas por ano.

Jin Baofang, presidente da diretoria da JA Solar, disse: "A JA Solar é uma das líderes do mercado solar no Oriente Médio. Especificamente, tem mais de 30% do mercado solar da Jordânia, e suas remessas para os Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio também cresceram nos últimos anos. No futuro, a JA Solar continuará trabalhando com mais clientes e fornecendo produtos fotovoltaicos de alta eficiência para os clientes da região".

Sobre a JA Solar A JA Solar é uma fabricante de produtos fotovoltaicos de alto desempenho. Com 12 fábricas e mais de 20 filiais no mundo, o negócio da empresa abrange pastilhas de silício, células, módulos e usinas fotovoltaicas. Os produtos da JA Solar estão disponíveis em mais de 120 países e regiões e são amplamente utilizados em usinas de energia montadas em solo, sistemas fotovoltaicos comerciais e industriais em telhados e sistemas fotovoltaicos residenciais em telhados. Com suas vantagens de inovação tecnológica contínua, desempenho financeiro sólido e redes globais de vendas e serviços bem estabelecidas, a JA Solar foi bem recebida e altamente reconhecida pelos clientes nacionais e estrangeiros. A empresa vem sendo listada na Fortune China 500 e Global Top 500 Novas Empresas de Energia por vários anos consecutivos. (www.jasolar.com)

Sobre a FRV A FRV é uma líder global em desenvolvimento renovável em mercados como a Austrália, Ásia, o Oriente Médio, a África, Europa e América Latina. Alavancando sua experiência e conhecimento comprovados no setor, a FRV construiu um modelo de negócios que combina a propriedade de um portfólio diversificado de ativos de geração de energia limpa em seus principais mercados, buscando otimização operacional e financeira de longo prazo, com principal foco nas necessidades dos clientes, como resultado da transformação do setor de energia. Para tanto, nos próximos cinco anos, a empresa espera investimentos de mais de US$ 4 bilhões em ativos fixos, com o objetivo de aumentar oito vezes a capacidade total de instalação, passando de 0,7 GW, em 2019, para 5,8 GW em 2024. (www.frv.com)

