A JA Solar forneceu todos os módulos para a primeira usina de energia solar de larga escala em Bangladesh

PEQUIM, 30 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A JA Solar Holdings Co., Ltd., uma das maiores fabricantes de produtos de energia solar de alto desempenho de todo o mundo, anunciou que forneceu todos os módulos solares para a primeira usina de energia solar de larga escala de Bangladesh com capacidade instalada de 28 MW.

O projeto está localizado em Teknaf e foi conectado com sucesso à rede de utilidades públicas em setembro de 2018. Devido aos frequentes apagões na região, a construção da usina de energia solar ajudará a aliviar as faltas de energia, pois a energia gerada pela usina pode atender 80% da demanda por eletricidade na área. Ao mesmo tempo, espera-se que a usina solar reduza as emissões de dióxido de carbono em 20.000 toneladas por ano, quando comparada com uma usina de energia da mesma escala movida a diesel. O governo de Bangladesh pretende gerar 2.000 MW de eletricidade através da energia solar até 2021. Este projeto é o primeiro passo para o governo implementar seu novo plano de energia e é de grande significado no desenvolvimento da energia nova no país.

O projeto fica perto do maior rio da região e está localizado a 1 km da costa. O clima quente, úmido e com ventos durante todo o ano, bem como o solo salino e alcalino atendem às rígidas exigências para o desempenho dos módulos solares. Os módulos solares da JA Solar passaram por rigorosos testes de confiabilidade e adaptabilidade ambiental de longa duração e têm excelente resistência à atenuação da degradação induzida pelo potencial (PID), corrosão por névoa salina e pressão dos ventos, e pode manter a produção de energia estável de alta eficiência e de longa duração. O projeto foi construído pela Technaf Solartech Energy Limited (TSEL), uma subsidiária da Joules Power. Nuher Latif Khan, diretor gerente da TSEL, disse, "Os módulos da JA Solar têm vantagens distintas na geração de eletricidade e a produção de eletricidade gerada a partir da usina de energia solar foi muito além das nossas expectativas".

O Sr. Baofang Jin, presidente e CEO da JA Solar, disse, "A JA Solar continuará se concentrando na inovação tecnológica e melhoria da qualidade dos produtos para atender as diversas necessidades de nossa base global de clientes e promover o desenvolvimento da energia renovável em todo o mundo".

Para mais informações, contate:

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 ramal 1698

bj.sunxr@jasolar.com

FONTE JA Solar Holdings Co., Ltd.