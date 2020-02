A JAF lança vídeos com dicas de segurança para direção agradável no Japão; regras de direção são diferentes entre o Japão e países estrangeiros

TÓQUIO, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Federação Japonesa de Automóveis (daqui por diante "JAF") anunciou em 4 de fevereiro o lançamento de uma página na Web dedicada a orientações em vídeo sobre as etiquetas e regras de direção no Japão para visitantes estrangeiros, publicando videoclipes nesta página da Web.

- Para direção segura e sem problemas no Japão

Nos dias atuais, violações no tráfego e acidentes envolvendo visitantes estrangeiros do Japão com veículos alugados estão aumentando. Para ajudá-los a apreciar dirigirem com segurança e sem problemas no Japão, a JAF produziu e publicou vídeos que esboçam as diferenças na etiqueta e regras de direção entre o Japão e outros países.

- Vídeos em inglês e outros cinco idiomas para tratar de três assuntos que confundem os visitantes de outros países

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

Esses vídeos de curta duração retratam um turista estrangeiro em um passeio de carro com um residente do Japão. Na medida em que o turista descobre uma diferença da prática em seu país, o residente dá uma explicação. Desta maneira, o conteúdo do vídeo foi criado para obter mais empatia dos espectadores. Os vídeos foram produzidos em inglês, e cinco outras versões em idiomas estrangeiros têm legendas em francês, alemão, chinês, língua vietnamita e português. A JAF, portanto, ofereceu um total de seis idiomas para fazer o aviso ser compreendido por muitos visitantes estrangeiros no Japão. Eles tratam de três questões cuidadosamente selecionadas associadas com a etiqueta e regras de direção japonesa, as quais podem especialmente confundir os visitantes estrangeiros.

1. Circulação de tráfego pela esquerda

O sistema de circulação de tráfego pela esquerda é praticado em 70 países e regiões, e o Japão é um deles.

2. Sinal de parada

No Japão, os sinais de parada são uma forma triangular apontada para baixo com "PARE" escrito em japonês. O padrão internacional é um sinal octogonal com a palavra "PARE" escrita nele.



*Alguns sinais de parada japoneses têm a palavra "PARE" escrita em japonês e em inglês, mas o número desses sinais é limitado.

3. Parada antes de cruzamento ferroviário

A parada antes de cruzamento ferroviário é exigida em um pequeno número de países e regiões. No Japão é exigida porque os trens passam por distritos residenciais e ruas estreitas.

Web Site especial "Dirija com segurança para apreciar sua estada no Japão (Drive safe to enjoy your stay in Japan)"

https://english.jaf.or.jp/safe-driving/drive-safe-to-enjoy-your-stay-in-Japan

Web Site oficial da JAF: https://english.jaf.or.jp/

