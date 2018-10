A Jaguar Land Rover dá aos competidores dos Invictus Games a possibilidade do futuro autônomo

WHITLEY, England, 4 de outubro de 2018 /PRNewswire/ --

Os guerreiros feridos experimentam carros autônomos na dianteira dos Invictus Games de Sydney 2018

A tecnologia de veículos que está sendo desenvolvida pela Jaguar Land Rover pode facilitar a locomoção de milhões de pessoas em todo o mundo

A quarta edição dos Invictus Games para equipes de serviços armados e veteranos feridos, lesionados e doentes acontece em Sydney de 20 a 27 de outubro

Caption: Simone Caleddu, Invictus Games Sydney 2018 - Team Italy Competitor and Level 4 Prototype Autonomous Range Rover Sport

Antes dos Invictus Games de Sydney 2018, a Jaguar Land Rover convidou os guerreiros feridos, lesionados e doentes para experimentar um Range Rover Sport autônomo em algumas das estradas mais difíceis do Reino Unido.

Para ver o comunicado multimídia à imprensa, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/8417751-jaguar-land-rover-autonomous-future/.

O Capitão da equipe britânica Mark 'Dot' Perkins e a integrante da equipe italiana, Simone Careddu, se uniram aos ex-competidores, Jamie Weller e JJ Chalmers, para andar na SUV autônoma de nível 4 nas estradas públicas de Milton Keynes, Inglaterra.

O veículo autônomo percorreu com êxito rotatórias, semáforos, velocidades de até 50 km/h, entroncamentos e mudanças de pista. Essas inovações, desenvolvidas como parte do consórcio UK Autodrive, abordam os desafios técnicos impostos pelos ambientes urbanos, dentre eles, pedestres, ciclistas, segurança e infraestrutura.

O feedback dos concorrentes ajudará a Jaguar Land Rover a entender como a tecnologia autônoma poderia melhorar as vidas de milhões de pessoas com mobilidade limitada. Remover as barreiras de mobilidade que existem hoje poderia permitir que pessoas extraordinárias conseguissem coisas extraordinárias, incorporando o espírito dos Invictus Games.

Mark 'Dot' Perkins disse: "A tecnologia avançou muito, eu já me sinto pré-histórico. Quando os meus filhos crescerem, lhes parecerá extraordinário que as pessoas costumavam dirigir fisicamente os carros".

Jamie Weller, engenheiro aeronáutico veterano da Marinha Real Britânica, que sofreu uma deficiência visual no decorrer de sua carreira militar, disse: "Foi uma excelente oportunidade de experimentar a nova tecnologia que a Jaguar Land Rover está desenvolvendo. É emocionante falar sobre carros que podem ser usados por pessoas com deficiência visual. A tecnologia tem muitos benefícios positivos para quem tem deficiência".

Jim O'Donoghue, engenheiro de pesquisa autônoma da Jaguar Land Rover, disse: "A percepção dos competidores foi inestimável. Já estamos trabalhando com a indústria, a academia e o governo para levar os carros autônomos às rodovias, nos próximos 10 anos, com a meta de zero acidentes, zero emissões e zero congestionamento para as futuras gerações. Adicionar barreiras de mobilidade zero a essa lista seria uma grande conquista e algo pelo qual estamos nos esforçando".

Os Invictus Games usam o poder do esporte para inspirar recuperação, apoiar a reabilitação e gerar mais compreensão e respeito para os militares de ambos os sexos feridos, lesionados e doentes.

Emily Hogg

Executiva global de parcerias e RP de marcas

Tel.: +44 7384 532605

E-mail: ehogg2@jaguarlandrover.com

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/753316/Invictus_Range_Rover_Sport.jpg )

FONTE Jaguar Land Rover