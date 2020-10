A Johnson & Johnson anuncia a aprovação pela Comissão Europeia do contrato para fornecer 200 milhões de doses da candidata à vacina da Janssen para a COVID-19

NEW BRUNSWICK, N.J., 10 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (a Empresa) anunciou hoje que a Comissão Europeia (CE), em nome dos Estados-membros da União Europeia (UE), aprovou um contrato de compra antecipada no qual as empresas farmacêuticas Janssen fornecerão, após aprovação ou autorização dos órgãos reguladores, 200 milhões de doses de sua candidata à vacina para a COVID-19 para os Estados-membros da UE. Os Estados-membros da UE também têm a opção de obter até 200 milhões de doses adicionais.

"A pandemia da COVID-19 continua a ameaçar as comunidades no mundo todo e temos a responsabilidade de garantir o acesso à nossa vacina para a COVID-19 o mais rápido possível. Apreciamos o apoio da Comissão e dos Estados-membros para a nossa candidata à vacina para a COVID-19 e esforços de desenvolvimento," disse Paul Stoffels, M.D., Vice Chairman of the Executive Committee and Chief Scientific Officer, Johnson & Johnson.

Este contrato ocorre após a conclusão de conversas exploratórias com a CE. A Empresa está em discussões contínuas com outras partes interessadas, incluindo governos nacionais e organizações globais, como parte dos esforços para cumprir seu compromisso de tornar a sua candidata à vacina acessível em todo o mundo, desde que ela tenha um bom perfil de segurança, seja eficaz e receba aprovação ou autorização dos órgãos reguladores.

Independentemente do contrato com a CE, como parte do compromisso mais amplo da Empresa de responder à pandemia da COVID-19, a Johnson & Johnson também anunciou planos de destinar até 500 milhões de doses de vacina aos esforços internacionais para garantir o acesso aos países de renda mais baixa, com a entrega começando no meio do próximo ano após a aprovação ou autorização dos órgãos reguladores. Reconhecendo a demanda global única por vacinas para a COVID-19, estamos trabalhando sem descanso para expandir mais o número de doses disponíveis.

A Johnson & Johnson está desenvolvendo e testando a vacina candidata da Janssen para a COVID-19 de acordo com seus usuais padrões éticos rigorosos de segurança e sólidos princípios científicos. A Empresa está avaliando um regime de dose única na Fase 3 do estudo central, de larga escala, em múltiplos países (ENSEMBLE) iniciado em setembro. Um segundo estudo de Fase 3 com um regime de duas doses está planejado para começar no final do ano. A Empresa está comprometida com a transparência e o compartilhamento de informações relacionadas à Fase 3 do estudo ENSEMBLE – inclusive o protocolo do estudo.

A pesquisa da vacina da Janssen para a COVID-19 potencializa a tecnologia AdVac® da Janssen. A Jenssen usou a mesma tecnologia para desenvolver o regime da vacina para o Ebola aprovada pela CE e é a base para as suas vacinas candidatas para o HIV, RSV (vírus sincicial respiratório) e Zika. Até o momento, mais de 100.000 indivíduos foram vacinados com uma vacina com base na AdVac® da Jenssen. Baseados no nosso entendimento da estabilidade de nossas vacinas, prevemos que nossa vacina candidata para a COVID-19 será compatível com os canais de distribuição normais, sem a necessidade de nova infraestrutura de distribuição.

Para obter mais informações sobre a abordagem multifacetada da Johnson & Johnson para ajudar a combater a pandemia, acesse: www.jnj.com/coronavirus.

Sobre a Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que a boa saúde é a base de uma vida vibrante, comunidades prósperas e progresso futuro. É por isso que, por mais de 130 anos, temos como objetivo manter as pessoas bem em todas as idades e em todas as fases da vida. Hoje, como a maior e mais ampla empresa de saúde do mundo, temos o compromisso de usar nosso alcance e porte para o bem. Nós nos esforçamos para melhorar o acesso e o custo mais razoável, criar comunidades mais saudáveis e colocar mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos em todos os lugares. Estamos combinando nossa paixão, ciência e engenhosidade para mudar profundamente a trajetória da saúde para a humanidade. Saiba mais no website www.jnj.com. Siga-nos no @JNJNews.

Sobre as empresas farmacêuticas Janssen

Na Janssen, nós estamos criando um futuro em que as doenças são coisa do passado. Somos as empresas farmacêuticas da Johnson & Johnson, trabalhando incansavelmente para tornar esse futuro uma realidade para pacientes em todos os lugares, lutando contra a doença com ciência, melhorando o acesso com engenhosidade e curando a desesperança com o coração. Nosso foco são as áreas da medicina nas quais podemos fazer a maior diferença: cardiovascular e metabolismo, imunologia, doenças infecciosas e vacinas, neurociências, oncologia e hipertensão pulmonar. Saiba mais no website www.janssen.com. Siga-nos no @JanssenGlobal.

Aviso aos investidores com relação a declarações prospectivas

