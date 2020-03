A Johnson & Johnson anuncia possível principal vacina para o COVID-19; histórica parceria com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA; e compromisso de fornecer um bilhão de vacinas mundialmente para uso em casos de pandemia

NEW BRUNSWICK, Nova Jersey, 30 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (a empresa) anunciou hoje a seleção de uma possível principal vacina contra a COVID-19 a partir de construções nas quais vem trabalhando desde janeiro de 2020: a ampliação significativa da parceria existente entre as empresas farmacêuticas Janssen da Johnson & Johnson e a Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado (BARDA) e a rápida expansão da capacidade de fabricação da empresa, com o objetivo de fornecer suprimento global de mais de um bilhão de doses de vacina. A empresa espera começar os estudos clínicos em humanos de sua principal possível vacina, o mais tardar em setembro de 2020, e prevê que os primeiros lotes da vacina contra o COVID-19 possam estar disponíveis para autorização de uso emergencial no início de 2021, um período significativamente acelerado em comparação com o típico processo de desenvolvimento de vacinas.

Por meio de uma nova parceria histórica, a BARDA, que faz parte do Gabinete do Secretário Assistente de Preparação e Resposta (ASPR) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, e a Johnson & Johnson juntas se comprometeram com investimentos de mais de US$ 1 bilhão para financiarem a pesquisa da vacina, o desenvolvimento e os estudos clínicos. A Johnson & Johnson usará sua plataforma validada de vacinas e está alocando recursos globalmente, inclusive de pessoal e infraestrutura, conforme necessário, para se concentrar nesses esforços. Separadamente, a BARDA e a empresa disponibilizaram financiamento adicional que permitirá a expansão de seu trabalho em andamento para identificar possíveis tratamentos antivirais contra o novo coronavírus.

Como parte de seu compromisso, a Johnson & Johnson também está expandindo sua capacidade global de fabricação, inclusive por meio do estabelecimento de nova capacidade de fabricação de vacinas nos EUA e do aumento da capacidade em outros países. A capacidade adicional ajudará na produção rápida e permitirá o fornecimento de mais de um bilhão de doses de vacina segura e eficaz no mundo todo. A empresa planeja iniciar a produção em risco imediatamente e está comprometida em levar ao público uma vacina acessível, sem fins lucrativos, para uso emergencial decorrente da pandemia.

Alex Gorsky, presidente e diretor executivo da Johnson & Johnson, disse: "O mundo está enfrentando uma crise de saúde pública urgente, e estamos comprometidos em fazer a nossa parte para disponibilizar globalmente a vacina contra o vírus da COVID-19 de forma acessível o mais rápido possível. Por sermos a maior empresa de assistência médica do mundo, sentimos profunda responsabilidade de melhorar a saúde das pessoas no mundo todo diariamente. A Johnson & Johnson está bem posicionada por meio da nossa combinação de conhecimento científico, escala operacional e força financeira para unir nossos recursos em colaboração com outras pessoas para acelerar a luta contra essa pandemia".

O Dr. Paul Stoffels, vice-presidente do Comitê Executivo e diretor científico da Johnson & Johnson, disse: "Valorizamos muito a confiança e o apoio do governo dos EUA aos nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento. A equipe global de especialistas da Johnson & Johnson aumentou nossos processos de pesquisa e desenvolvimento para níveis sem precedentes, e as nossas equipes estão trabalhando incansavelmente com a BARDA, parceiros científicos e autoridades globais de saúde. Estamos muito satisfeitos por ter identificado uma possível vacina a partir das construções em que vimos trabalhamos desde janeiro. Estamos avançando em um cronograma acelerado para os estudos clínicos de fase 1 em humanos, o mais tardar em setembro de 2020 e, apoiados pela capacidade de produção global que estamos ampliando paralelamente a esses estudos, esperamos que a vacina esteja pronta para uso emergencial no início 2021".

Possível principal vacina contra o vírus da COVID-19 da Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson começou seus esforços em janeiro de 2020 para pesquisar possíveis vacinas, assim que o novo sequenciamento do coronavírus (COVID-19) ficou disponível. As equipes de pesquisa da Janssen, em colaboração com o Beth Israel Deaconess Medical Center, que faz parte da Escola de Medicina da Harvard, criaram e testaram várias possíveis vacinas usando a tecnologia AdVac® da Janssen.

Por meio de colaborações com cientistas de várias instituições acadêmicas, as vacinas foram testadas para identificar aquelas mais promissoras na produção de resposta imune em estudos préclínicos.

Com base nesse trabalho, a Johnson & Johnson identificou uma possível principal vacina contra o vírus da COVID-19 (com dois backups), que seguirá para as primeiras etapas de fabricação. Com um cronograma acelerado, a empresa pretende iniciar um estudo clínico de fase 1, em setembro de 2020, com dados clínicos sobre segurança e eficácia que deverão estar disponíveis até o final do ano, o que poderá permitir a disponibilidade da vacina para uso emergencial no início de 2021. Em termos de comparação, o processo típico de desenvolvimento de vacinas envolve vários estágios de pesquisa, que variam de cinco a sete anos, antes mesmo de uma possível vacina ser considerada para aprovação.

Por mais de 20 anos, a Johnson & Johnson investiu bilhões de dólares em antivirais e recursos de vacinas. O programa de vacinas da COVID-19 está aproveitando as tecnologias AdVac® e PER.C6® comprovadas da Janssen, que oferecem a capacidade de desenvolver rapidamente novas possíveis vacinas e aumentar a produção da vacina ideal. Essa mesma tecnologia foi usada para desenvolver e fabricar a vacina da empresa contra o vírus ebola e criar nossas possíveis vacinas contra a zika, o VSR e o HIV, que estão nos estágios de desenvolvimento clínico da fase 2 ou 3.

Pesquisa antiviral ampliada

Além dos esforços de desenvolvimento de vacinas, a BARDA e a Johnson & Johnson também ampliaram sua parceria para acelerar o trabalho contínuo da Janssen na triagem de bibliotecas química, incluindo compostos químicos de outras empresas farmacêuticas. O objetivo da empresa é identificar possíveis tratamentos contra o novo coronavírus. A Johnson & Johnson e a BARDA estão fornecendo financiamento como parte dessa parceria. Esses esforços de triagem antiviral estão sendo realizados em parceria com o Instituto Rega de Pesquisa Médica (KU Leuven/Universidade de Leuven), na Bélgica.

Conforme anunciado em fevereiro de 2020, a empresa e a BARDA vêm trabalhando em estreita colaboração com parceiros globais para fazer a triagem da biblioteca de moléculas antivirais da Janssen para acelerar a descoberta de possíveis tratamentos para o COVID-19.

O COVID-19 pertence a um grupo de vírus chamado coronavírus, que ataca o sistema respiratório. Atualmente, não existe vacina, tratamento ou cura aprovados para o COVID-19.

Para obter mais informações sobre a abordagem de múltiplas vertentes da Johnson & Johnson para combater a pandemia, visite o site: www.jnj.com/coronavirus.

Sobre a Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que a boa saúde é a base de vidas vibrantes, comunidades prósperas e progresso. É por isso que, há mais de 130 anos, temos como objetivo manter as pessoas bem em todas as idades e todas as fases da vida. Atualmente, sendo a maior e mais ampla empresa de assistência médica do mundo, estamos comprometidos em usar nosso alcance e porte para o bem. Nós nos esforçamos para melhorar o acesso e a viabilidade, criar comunidades mais saudáveis e colocar a mente, o corpo e o ambiente saudáveis ao alcance de todos, em qualquer lugar. Estamos misturando nosso coração, nossa ciência e inventividade para mudar profundamente a trajetória da saúde da humanidade. Saiba mais no site www.jnj.com. Siga-nos em @JNJNews.

Sobre as empresas farmacêuticas Janssen

Na Janssen, estamos criando um futuro em que a doença é coisa do passado. Somos as empresas farmacêuticas da Johnson & Johnson, trabalhando incansavelmente para tornar esse futuro a realidade dos pacientes de todos os lugares, combatendo doenças com a ciência, melhorando o acesso com inventividade e curando a desesperança com o coração. Nosso foco está nas áreas da medicina em que podemos fazer a maior diferença: cardiovascular e metabolismo, imunologia, doenças infecciosas e vacinas, neurociência, oncologia e hipertensão pulmonar. Saiba mais em www.janssen.com. Siga-nos em @JanssenGlobal.

Aviso aos investidores sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", conforme definidas na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, referente ao desenvolvimento de possíveis regimes de prevenção e tratamento para o COVID-19. Adverte-se ao leitor não depender dessas declarações prospectivas, que são baseadas nas expectativas atuais de eventos futuros. Se as premissas subjacentes se provarem riscos ou incertezas imprecisos, conhecidos ou desconhecidos, os resultados reais poderão variar significativamente das expectativas e projeções das empresas farmacêuticas Janssen e/ou Johnson & Johnson. Riscos e incertezas incluem, entre outros: desafios e incertezas inerentes à pesquisa e desenvolvimento de produtos, incluindo a incerteza do êxito clínico e a obtenção de aprovações regulatórias; incerteza de êxito comercial; dificuldades de fabricação e atrasos; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e patentes obtidos pela concorrência; desafios para patentes; preocupações de eficácia ou segurança do produto resultando em recalls de produtos ou ação regulatória; mudanças no comportamento e nos padrões de gastos dos compradores de produtos e serviços de saúde; alterações nas leis e regulamentos em vigor, inclusive reformas globais na área da saúde; e tendências em relação à contenção de custos com serviços da saúde. Uma lista e descrições adicionais desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontradas no Relatório Anual da Johnson & Johnson, no formulário 10-K, do exercício fiscal encerrado em 29 de dezembro de 2019, inclusive nas seções com o título "Nota de advertência sobre declarações prospectivas" e "Item 1A. Fatores de risco", no relatório trimestral mais recente da empresa, no formulário 10-Q, e nos arquivos subsequentes da empresa na Comissão de Valores Mobiliários. Cópias desses arquivos estão disponíveis on-line, no site www.sec.gov, www.jnj.com ou por solicitação da Johnson & Johnson. Nenhuma das empresas farmacêuticas Janssen nem a Johnson & Johnson se comprometem a atualizar declarações prospectivas como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.

