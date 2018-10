A Jolywood foi convidada para participar da primeira Conferência Ministerial de Energia da Iniciativa Cinturão e Rota

Atraindo um grande número de convidados de alto nível, o sucesso da Conferência demonstra a habilidade da BRI de ajudar os países participantes a alcançarem um novo consenso sobre a cooperação global de energia. A China acumulou experiência rica e valorosa na pesquisa e desenvolvimento, produção e aplicação no campo da tecnologia e produtos da nova energia. Combinando a situação atual dos países, a China está realizando a transformação da energia verde, compartilhando a cooperação e beneficiando efetivamente as pessoas ao longo da Iniciativa Cinturão e Rota. A Jolywood está ativamente envolvida nesta transformação do setor da energia verde.

O Sr. Lin disse, "A Jolywood é uma líder global na tecnologia bifacial de alta eficiência para células solares e módulos do tipo N. A empresa é líder mundial na produção de células solares mono bifaciais do tipo N de 2,4GW. A eficiência de conversão das células bifaciais TOPcon do tipo N excedeu 22,8% e a eficiência de conversão das células IBC do tipo N também ultrapassaram 23,0%, liderando a entrada do setor na nova era de paridade fotovoltaica".

Fundada em 2008, a Jolywood se concentra na pesquisa e no desenvolvimento de painéis solares e é uma das líderes na fabricação de materiais fotovoltaicos avançados. Seu volume de produção e vendas mantém uma posição de liderança no setor. Atualmente, a Jolywood suporta mais de 40GW em estações de energia em todo o mundo e não recebeu nenhuma reclamação dos clientes, assegurando a conclusão de todo o ciclo de vida de seus módulos fotovoltaicos.

A Jolywood também enfatizou o desenvolvimento internacional e tem clientes da Itália, Índia, Japão e Taiwan, entre outros. Suas células solares e módulos bifaciais do tipo N de alta eficiência receberam reconhecimento de clientes de todo o mundo. Por exemplo, a State Power Investment Corporation Limited (SPIC) da China, construiu a maior estação de energia mono bifacial do tipo N de 100MW sobre a água de todo o mundo, com materiais e suporte da Jolywood. Outras aplicações incluem a estação de energia fotovoltaica mono bifacial do tipo N da ACME da Índia, a estação de energia modelo em Adelaide, na Austrália, uma estação modelo no Japão e a estação de energia mono bifacial do tipo N da RMUTL da Tailândia, entre outras.

Com o objetivo de fornecer soluções bifaciais de alta eficiência com alta geração de energia e com baixo custo da eletricidade, a Jolywood continuará a atualizar sua tecnologia e a participar ativamente de projetos dentro e ao longo da BRI, contribuindo para a transformação do setor energético.

Sobre a Jolywood

A Jolywood (SZ: 300393) é a líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de painéis solares fotovoltaicos, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência do tipo N e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária integral da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e lidera a indústria solar global com 2,4GW de capacidade de fabricação de células solares bifaciais tipo N desde 2017.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775781/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775782/Jolywood_chairman_interviewed.jpg

FONTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.