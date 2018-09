A Jolywood recebe o Prêmio de Inovação Tecnológica na exposição AsiaSolar 2018

XANGAI, 15 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), a fornecedora líder mundial de células solares e módulos bifaciais de alta eficiência do tipo N, ganhou o Prêmio de Tecnologia Fotovoltaica Inovadora da Ásia de 2018, oferecido pela AsiaSolar Expo, em Xangai ("Expo"). Juntamente com outros grandes nomes do setor fotovoltaico, a tecnologia da Jolywood representa inovações revolucionárias e anos de especialização e foi aclamada como precursora de novas possibilidades para o futuro.

O prêmio, que se concentra na tecnologia e nas iniciativas, homenageia os esforços que trazem crescimento inovador e desenvolvimento sustentável para o setor. Durante vários anos a Jolywood tem sido o termômetro do setor na inovação tecnológica com seus produtos solares bifaciais de alta eficiência do tipo N. Wang Hongliang, diretor geral adjunto do negócio de nova energia da Jolywood, fez um discurso sobre a visão e a missão do grupo, bem como sobre suas mais recentes conquistas, no fórum da Expo.

"Estamos muito orgulhosos por recebermos tamanha honra. Na década passada desde a criação da Jolywood, passamos de uma pequena empresa para uma grande família com 2.000 membros, a qual ostenta uma série de tecnologias inovadoras", disse Wang. Durante o discurso, Wang também apresentou um novo projeto de energia da Jolywood, o "Photovoltaic Plus", o qual integra a inovação fotovoltaica com a agricultura ecológica.

"O projeto de 'energia verde' é um projeto que combina tecnologias inteligentes com nova energia. A missão do projeto, que também é a missão da Jolywood, é melhor servir a sociedade, promovendo a inovação tecnológica", disse Wang.

Destaques das inovações da Jolywood

Produtos bifaciais de alta eficiência do tipo N

- Alta eficiência de conversão: acima de 23% para o lado frontal e acima de 19% para o lado traseiro.

- Maior ganho na geração de eletricidade: acima de 310W para módulos de 60 células e 370W para aqueles com 72 células.

- Melhor desempenho: para células do tipo N, não há degradação induzida pela luz (LID), o que pode aumentar a geração de energia. A temperatura de trabalho é de 5 a 9 graus Celsius mais baixa do que o tipo P convencional. Excelente resposta à iluminação fraca.

Jolywood X Dupont: painel em TPT transparente e parceiro de alumínio de alta reflexão para os módulos bifaciais.

- A série de produtos apresenta a tecnologia Tedlar da Dupont e a tecnologia patenteada de revestimento de fluorocarbono transparente da Jolywood com transmissão de luz maior do que 90%. Esta tecnologia é a parceira ideal para os módulos bifaciais.

Módulos flexíveis com inteligência artificial (IA) e livres de vidro

- Podendo ser dobrado livremente, este módulo apresenta células feitas com material ultrafino de 100μm do tipo N com surpreendente eficiência de mais de 23%. A caixa de IA anexada ao módulo pode supervisionar cada módulo on-line e desligá-los no caso de emergência.

Módulos dobráveis

- Equipados com células microcristalinas bifaciais do tipo N.

- Produção contínua de energia.

- Portáteis e altamente dobráveis.

- Altamente resistentes à corrosão, condições meteorológicas extremas e envelhecimento.

Projeto "Photovoltaic Plus"

- O projeto criará um complexo agrícola "verde" com instalações para cultivo, plantio, produção de alimentos para animais, geração de energia e turismo.

- As instalações de plantio são movidas e operadas por sistemas digitais que integram as tecnologias de geração de energia bifacial do tipo N e de alta reflexão da Jolywood. O sistema faz uso otimizado da energia solar e do solo para obter o maior valor da produção.

Sobre a Jolywood

A Jolywood (SZ: 300393) é a líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de painéis solares fotovoltaicos, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência do tipo N e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de painéis fotovoltaicos, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária integral da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016 e lidera a indústria solar global com 2,4GW de capacidade de fabricação de células solares bifaciais tipo N desde 2017.

