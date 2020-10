A JUD care lança o Programa de Parceiros Internacionais para sua enfermaria portátil sROOM, uma solução revolucionária para isolamento de pacientes

"O isolamento é a solução básica e definitiva para evitar e controlar infecções respiratórias. A enfermaria portátil sROOM da JUD care, que bem representa a nossa missão, Empower Healthcare with Technology and Commerce, é uma solução revolucionária para o isolamento instantâneo, ajudando a equipe médica a implementar de maneira rápida e confiável intervenções para conter a propagação de vírus, bem como proteger a saúde humana", disse He Wei, COO da JUD care. "O surto repentino e a rápida disseminação de COVID-19 em todo o mundo enfatizaram a necessidade de coordenação internacional. Damos as boas-vindas a mais pessoas para se juntar a nós como nossos parceiros internacionais nesta batalha global".

A sRoom oferece isolamento completo, filtração avançada e fluxo de ar fresco-a-sujo, criando um ambiente de pressão negativa que evita o vazamento de ar contaminado e reduz a concentração de partículas infecciosas no interior da sala. O canopi (cobertura) à prova de fogo cria um espaço estanque e o sistema de travamento automático da porta elimina o contato manual, reduzindo assim qualquer risco de transmissão. Ao mesmo tempo, vários filtros de ar suprem ar fresco a uma taxa de 150m3/h, enquanto a saída de exaustão com filtro HEPA e sistema de dupla desinfecção captura mais de 99,99% das partículas, ventilando a sala mais de 12 vezes por hora para reduzir a concentração de patógenos.

Para criar um ambiente médico inteligente e eficiente, a sRoom está equipada com uma ampla gama de interações inteligentes. Ela monitora e apresenta informações críticas na tela de toque LCD em tempo real, incluindo pressão ambiente, temperatura, níveis de umidade, qualidade do ar e muito mais. Enquanto isso, o sistema ajustável de controle de temperatura mantém a temperatura entre 20°C e 26°C, criando um confortável ambiente médico.

Além disso, é segura e confiável. Com uma fonte de alimentação de reserva de emergência e duplo sistema de controle, bem como lembretes automáticos indicadores da vida útil dos componentes, a sRoom mantém as operações em caso de falta de energia elétrica.

Além disso, esta solução econômica é altamente móvel e fácil de desdobrar, graças às suas rodas universais e formato compacto quando dobrada. Quando configurada, a sRoom pode acomodar uma cama hospitalar, equipamentos médicos e até mesmo um banheiro seco integrado, tomada e tubo de oxigênio. Após o uso, a estrutura de metal e a lona reutilizável podem ser simplesmente desinfetadas, dobradas e armazenadas.

Oferecendo isolamento instantâneo do paciente e controle efetivo de infecção por meio de uma experiência intuitiva, a sRoom oferece valor significativo para departamentos de cuidados da saúde abrangentes a um investimento único e vantajoso, servindo como um equipamento-chave em vários cenários de cuidados da saúde.

Sobre a JUD care

A JUD Care é uma das empresas líderes de alta tecnologia no campo de soluções inteligentes para cuidados da saúde e médicas. Sediada em Shenzhen, China, a JUD Care possui uma rede completa de P&D, marketing e serviço e mais de 1.400 funcionários. Seus produtos e serviços podem ser encontrados em mais de 3.500 hospitais, em 30 províncias da China e em mais de 50 países e regiões em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: https://s-room.clearofchina.com/ ou siga-nos em: https://www.linkedin.com/company/judcare/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=0LzqjJiNm6o

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314078/JUD_care_sRoom.jpg

