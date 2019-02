A Kalimat Telecom escolhe a Parallel Wireless para desenvolver suas redes

A operadora planeja implementar soluções HetNet e core virtualizadas da Parallel Wireless para fornecer serviços de banda larga móvel e abrir caminho para a 5G

NASHUA, New Hampshire, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., fornecedora líder da primeira solução de rede unificada com base em software end-to-end do mundo em todas as plataformas Gs (2G, 3G, 4G e 5G), anunciou hoje que a Kalimat Telecom, subsidiária da Trade Links, do Kuwait, a selecionou para desenvolver sua rede de banda larga móvel no Iraque.

De acordo com o relatório 2018 da GSMA sobre economia móvel: Oriente Médio e norte da África, o Iraque tem apenas 52% de taxa de penetração da internet sem fio, representando grande oportunidade para os prestadores de serviços de telecomunicações naquele mercado. A infraestrutura escassa e os altos custos operacionais estão atualmente prejudicando o desenvolvimento.

A Kalimat reconheceu a inflexibilidade das antigas soluções de celular para disponibilizar serviços digitais à população iraquiana, que está ansiosa pelos serviços digitais. As soluções HetNet e core totalmente virtualizadas da Parallel Wireless permitem que a Kalimat implemente uma rede de banda larga móvel virtualizada e distribuída, oferecendo serviços sem fio para consumidores e empresas, em toda a região, de maneira econômica e com cronograma acelerado. A arquitetura baseada em software da Parallel Wireless oferece facilidade de implementação e a flexibilidade necessária para atender às necessidades do mercado em constante mudança. Essa será uma das maiores redes móveis comerciais de banda larga totalmente virtualizadas da região.

Com a Parallel Wireless, a CAPEX (despesas de capital e investimento), a OPEX (despesas operacionais) e a complexidade associada à criação e ao gerenciamento da rede são significativamente reduzidas por meio da automação. Como resultado, a rede de banda larga móvel de alta velocidade fornecerá à região inúmeros serviços novos avançados de voz e dados residenciais e comerciais, auxiliando a realização da sociedade digital.

Citações de apoio

Wilson Varghese, CEO da Trade Links e da Kalimat Telecom, disse: "Inicialmente, escolhemos a Parallel Wireless devido à sua inovação na área de Open RAN e virtualização, além de seu trabalho com algumas das principais operadoras de telefonia móvel do mundo. Nossa decisão foi reforçada muitas vezes durante a implementação inicial, pois ficamos continuamente impressionados com a velocidade com que fomos capazes de passar de testes de laboratório para o lançamento. Esse processo levou bem pouco tempo até que virtualizássemos os serviços essenciais necessários para o êxito do projeto, a fim de oferecer melhores serviços aos clientes, em áreas rurais, suburbanas ou urbanas, em todas as regiões".

Amrit Heer, diretor de desenvolvimento de negócios da Europa e Oriente Médio, da Parallel Wireless, disse: "Estamos comprometidos com o papel de ajudar a acabar com a divisão digital. Trabalhamos com parceiros como a Kalimat Telecom, para ajudá-los a ter conectividade com economia, simplificando a instalação e aumentando a flexibilidade e a sustentabilidade, usando o nosso software para novas redes sem fio. Como resultado, os custos associados à criação ou modernização de redes móveis são reduzidos, e a conectividade pode ser disponibilizada ao mundo todo".

Sobre a Kalimat Telecom

A Kalimat Telecom Ltd. é conhecida por ser uma das principais prestadoras de telecomunicações do Iraque, oferecendo serviços de voz e dados para clientes domésticos, corporativos e do setor privado em todo o país. O Iraque é um dos mercados de telecomunicações de maior crescimento do mundo, e a Kalimat Telecom está agindo com o objetivo de implementar e apoiar o povo iraquiano. Estamos ajudando a construir a reputação internacional do novo Iraque para ser cada vez melhor. A Kalimat Telecom é uma importante operadora de telecomunicações, que lida com as necessidades de tráfego de voz e transferência de dados do consumidor iraquiano em diferentes regiões do país, garantindo melhores taxas de conclusão de chamadas, pronto pagamento de contas e aumento de receita operacional. Siga a Kalimat no Twitter.

Sobre a Trade Links

A Trade Links é uma empresa privada de serviços globais, com operações nos EUA, no Kuwait, Iraque, Afeganistão, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, em Bahrein, na China e nas Filipinas. Atende a inúmeros mercados verticais por meio de várias divisões de negócios, que operam sob o nome Trade Links e fornecem várias linhas de produtos e serviços, dentre eles, aviação, engenharia e construção, comunicações, logística, transporte, HVAC e refrigeração, habitação e apoio a projetos. Com sua missão de simplificar o globo e redefinir fronteiras, a Trade Links foi estabelecida no Kuwait, em 1997, e se transformou em uma empresa multidimensional, com interesses comerciais em muitos mercados verticais. http://www.tlinksme.com/divisions/telecom/

Sobre a Parallel Wireless

A missão da Parallel Wireless é conectar os 4 bilhões de pessoas desconectadas, reinventando as redes. A solução unificada end-to-end 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE e 5G de Open RAN permite que as operadoras implementem qualquer rede celular G com SON, em tempo real, com a mesma facilidade e eficiência que a rede Wi-Fi corporativa, seja para uso rural, empresarial, de segurança pública, M2M, Internet das Coisas (IoT), cidades inteligentes ou área urbana densa. A empresa está envolvida com muitas operadoras líderes do mundo todo, tendo sido nomeada como a fornecedora de melhor desempenho em todas as plataformas G pela Telefonica e Vodafone. A inovação e a excelência da Parallel Wireless em soluções RAN virtualizadas abertas com multitecnologias foram reconhecidas com 50 prêmios da indústria, dentre eles a nomeação para o MWC19 GLOMO pela melhor infraestrutura de rede móvel ao lado da Huawei e Ericsson (NASDAQ: ERIC). Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

FONTE Parallel Wireless

