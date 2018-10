A Ketel One inspira os bartenders a criar coquetéis mais sustentáveis

BERLIN, 5 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Neste final de semana, na maior competição de bartenders do mundo, a vodca1 favorita dos bartenders, a Ketel One, revelou algumas das possibilidades que poderiam tornar o mundo das bebidas um lugar mais sustentável e melhor. Enquanto está virando moda usar canudos sustentáveis, a vodca familiar acredita que a indústria de bebidas pode fazer muito mais.

Bob Nolet, the 11th generation of the Nolet family, talks to Johann Bödecker, co-founder and CEO of Pentatonic, who helped co-create the Ketel One Vodka sustainable bar. Nothing goes to waste when making the Ketel Espresso - even the sacks from the coffee beans are reused to make these table tops. Bartender with garnishes The Ketel One ‘Better’ serves inspire bartenders to rethink their recipes of popular cocktails, by using locally sourced, natural ingredients to enhance the flavour.

Na prestigiada competição de nível mundial, este ano ocorrida em Berlim, um bar feito de madeira recuperada e móveis reciclados, com cadeiras feitas de garrafas plásticas reaproveitadas, DVDs antigos e telefones celulares descartados (antes destinados a aterros sanitários), mesas feitas de potes de iogurte prensados e, é claro, um Bloody Mary de Ketel One feito com ingredientes produzidos localmente (cultivados de forma caseira e não trazidos de outros locais) incentivam as pessoas e os bartenders a pensar sobre como a preparação de bebidas pode ajudá-los a fazer melhor.

O compromisso com o "melhor" não para por aí. A Ketel One tem como objetivo inspirar os bartenders do mundo todo a repensar as receitas de suas bebidas mais populares, para terem impacto mais positivo em suas comunidades. Espresso Martinis, Bloody Marys, vodca com refrigerante e Dutch Mules são reinventados usando resíduos reduzidos, ingredientes naturais e guarnições de origem local para melhorar o sabor.

O movimento reflete mudanças mais amplas na cultura, uma vez que as pessoas têm bebido menos, porém melhor, buscando marcas que sejam sustentáveis ou se esforçando para causar impacto positivo no mundo ao seu redor2.

Alexandre Rodrigues, diretor de marca global da Ketel One, explicou por que eles estão tão envolvidos nessa mudança: "As pessoas estão cada vez mais buscando sofisticação e qualidade premium que sejam realistas e honestas. E a busca pelo 'melhor' não é apenas com ingredientes, mas com experiências e impacto das marcas na sociedade como um todo.

"A consciência cultural é o cerne da Ketel One, e foi por isso que decidimos ajudar a inspirar bartenders e bares do mundo todo em relação a como podem oferecer experiências de bebidas ainda melhores".

A verdadeira surpresa é que, longe de parecer um projeto artesanal, as bebidas e os bares sustentáveis não ficariam mal posicionados em relação a nenhum dos melhores bares do mundo. Bob Nolet, a 11a geração da família Nolet, a criadora da Ketel One, explicou por que é tão apaixonado por inspirar bartenders e bares neste movimento:

"Minha família vem destilando bebidas desde 1691 e, desde então, sempre buscamos o equilíbrio perfeito entre o comprometimento com o sabor, com os bartenders e com o mundo. Construímos o maior moinho de vento do mundo para ajudar a fornecer energia à nossa destilaria, e a nossa família ainda experimenta e aprova cada lote de vodca antes que saia da destilaria, para garantir os mais altos padrões de qualidade. Queremos incentivar os bartenders a terem a mesma atitude: sempre oferecer as melhores bebidas que puderem, além de causar impacto positivo em suas comunidades, pois isso é o que motiva a mim e à minha família todos os dias".

Johann Bödecker, fundador e CEO da Pentatonic, que ajudou a cocriar o bar sustentável da Ketel One, disse: "A Pentatonic colabora com marcas de consumo no mundo todo. Quer sejam produtos eletrônicos, de moda ou automotivos, mudar para um modelo circular, que evita o desperdício e reutiliza materiais pós-consumo, é alta prioridade para todas as marcas de consumo com visão de futuro. Ao lado dos nossos parceiros de marca, estamos progredindo ao mudar materiais, processos e, principalmente, hábitos. Trabalhar com a Ketel One para fazer isso foi brilhante. A indústria de bebidas está crescendo rapidamente e, se pudermos assumir a liderança, mostrando a outras indústrias como transformar resíduos em algo que melhore as experiências e as práticas comerciais dos clientes, daí começaremos a fazer a diferença".

Tanto o bar sustentável da Ketel One como os serviços de "melhor" qualidade servirão para inspirar os bartenders do mundo todo no ano que vem.

1 Relatório de marcas de bebidas internacionais 2018 http://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/7481/Brands_Report:_Vodka.html

2 Neilson https://www.nielsen.com/eu/en/press-room/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate-commitment-to-sustainability-outperform.html

Forbes https://www.forbes.com/sites/taranurin/2018/01/31/ten-trends-that-will-determine-your-drinking-in-2018/#77ae1bca2992

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/755144/Ketel_One.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/755145/Ketel_One.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/755146/Ketel_One.jpg

FONTE Ketel One