À l'occasion de l'Eurobike 2022, Keego Mobility présente un vélo de livraison connecté à l'IoT.

La start-up d'éco-mobilité Keego Mobility annonce son deuxième vélo électrique spécialement conçu pour la livraison lors de l'Eurobike qui se tiendra du 13 au 17 juillet 2022 (Hall 8.0/D09). Ce nouveau modèle baptisé "KG3 " est conçu pour être un vélo électrique de livraison sur mesure possédant un système de sécurité connecté à l'IoT et une compatibilité avec des leaders du secteur des verrous intelligents et des opérateurs de plateformes.

En envoyant des informations sur l'état de la batterie, du moteur et de l'emplacement du KG3 vers le Cloud, l'utilisateur ou le responsable de flotte peut plus facilement entretenir les vélos électriques bénéficiant ainsi d'un coût global (acquisition/maintenance) inférieur à la moyenne du marché.

Le Keego KG3 est rapide, fiable et confortable. Il est doté d'une autonomie suffisante pour permettre à un livreur de l'utiliser durant toute une journée de travail.

Grâce à son design unique et pratique, il est très facile de monter et de descendre du KG3 et de le garer, même lorsqu'il présente de lourdes charges.

Avec une capacité de chargement de 65 kilogrammes, le KG3 peut accueillir d'importantes commandes.

Selon Philip Corri, PDG de Keego Mobility, « il y a aujourd'hui 30 millions de personnes qui ont besoin d'un vélo électrique de livraison écologique, rapide, fiable, nécessitant peu d'entretien et doté de solutions antivol avancées. C'est le KG3 ! »

Keego Mobility annonce deux importants partenariats:

LINKA est l'un des principaux fabricants de verrous intelligents permettant aux clients de Keego de garer leurs vélos électriques rapidement et en toute sécurité, d'effectuer une livraison et de reprendre la route.

« Lors des livraisons, c'est le temps entre l'enlèvement et la livraison qui compte. Si l'on ajoute à cela la prévalence des vols de vélos, un bon verrou intelligent est indispensable. Nous sommes fiers d'annoncer notre coopération avec le fabricant de verrous intelligents LINKA. » déclare M. Corri. Vous pouvez visiter le stand de LINKA à Eurobike, hall 8.0/K39.

Joyride est le leader des plateformes logiciel dédiés aux opérateurs de micro-mobilité. Avec le KG3, Keego s'associe à Joyride pour commercialiser la nouvelle génération d'IoT entièrement compatible avec leur plateforme. Avec les vélos électriques de Keego et le logiciel de Joyride, n'importe qui peut lancer un programme de location ou partage de vélos.

« De nombreux livreurs louent leurs véhicules de livraison et, grâce à la plateforme Joyride, nos clients peuvent rapidement mettre en place leurs opérations afin d'aider les livreurs qui travaillent dur chaque jour pour nous livrer de la nourriture et d'autres produits de grande nécessité », déclare Elias Ek, CMO de Keego Mobility.

À propos de Keego Mobility®

Keego Mobility fournit des solutions de livraison complètes. La société permet aux entreprises de logistique du dernier kilomètre, grandes et petites, de réduire le coût global d'acquisition et maintenance ainsi que l'impact environnemental en utilisant des vélos électriques spécialement conçus et construits pour une utilisation commerciale intensive en tant que véhicule de livraison.

Site Web :https://keegomobility.com/https://keegomobility.com

À propos de LINKA®

LINKA offre des solutions de sécurité et de connectivité de classe mondiale pour les vélos et les vélos électriques dédiées aux détaillants, flottes et partenaires OEM permettant une mobilité urbaine durable pour le bien de notre planète, de nos populations et des communautés locales.

LINKA Fleets est une plateforme de localisation des biens et une solution de verrouillage qui fournit des analyses en temps réel avec une intégration transparente des produits. Il s'agit d'une solution complète de micro-mobilité de bout en bout pour les consommateurs directs et les flottes.

La division LINKA Labs se concentre sur l'intégration OEM personnalisée avec 50 années combinées d'expérience en matière de micrologiciels, de logiciels, de sécurité et de connectivité.

Site Web LINKA Fleets : linkafleets.com

Site Web LINKA Lock : linkalock.com

À propos de Joyride

Basée à Toronto, au Canada, la plateforme logicielle de Joyride permet aux opérateurs de micro-mobilité de lancer, gérer et faire évoluer leurs flottes partagées. La technologie clé en main de Joyride, qui alimente des entreprises de mobilité sur plus de 100 marchés mondiaux, comprend une application utilisateur en marque blanche, une interface de gestion, une passerelle de paiement, des intégrations compatibles avec le matériel, des locations à long terme et bien plus encore.

Site Web : https://joyride.city/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852694/Keego_Mobility_New_Release_IoT_connected_delivery_ebike_KG3_Eurobike_2022.jpg

