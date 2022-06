À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, Quest Global s'engage à planter 500 000 arbres dans le monde d'ici 2025

Quest Global son 25e anniversaire en plantant 25 arbres au nom de chacun de ses employés

BENGALURU, Inde, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Quest Global , l'une des sociétés de services d'ingénierie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a annoncé son Engagement Quest Global - une campagne mondiale de reboisement.

L'organisation plantera 500 000 arbres dans le monde d'ici 2025. À l'occasion des 25 ans de Quest Global cette année, l'organisation honore son engagement en faveur du développement durable en plantant 25 arbres pour chacun de ses employés. L'activité commencera le 5 juin 2022 - Journée mondiale de l'environnement.

L'Engagement Quest Global repose sur un partenariat pluriannuel avec One Tree Planted , une ONG dont la mission est de soutenir le reboisement mondial et d'avoir un impact social positif sur le monde. Grâce à ce partenariat, l'organisation veillera non seulement à la plantation d'un demi-million d'arbres, mais aussi à ce que les arbres soient originaires de leur environnement, et à ce qu'ils soient entretenus et suivis au fil du temps.

Le projet se déroulera en trois phases jusqu'en 2025 ; la première phase commencera le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et se terminera le Jour de la Terre en 2023.

Ajit Prabhu, président-directeur général de Quest Global, a déclaré : « C'est simple. Pour rendre la planète habitable pour les générations futures, il est essentiel de préserver et d'étendre notre couverture forestière. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. L'Engagement Quest Global est notre façon de bâtir un avenir meilleur - en créant une empreinte environnementale durable pour les générations futures. Et notre partenariat avec One Tree Planted n'est que le début de cette aventure significative. »

Contribuer à un avenir meilleur et redonner aux communautés où nous vivons et exerçons nos activités a toujours fait partie de l'ADN de Quest Global. Au moment où l'organisation fête son jubilé d'argent, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) fête son jubilé d'or. L'organisation estime que la coïncidence de ces anniversaires est un gage de promesse. C'est pourquoi Quest Global a choisi de faire correspondre le début de son engagement avec la Journée mondiale de l'environnement du PNUE, créée pour sensibiliser à la nécessité d'un changement environnemental efficace et plaider en sa faveur.

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la restauration et la préservation de l'environnement, et nous admirons la détermination de Quest Global à être une force au service du bien », déclare Matt Hill, fondateur et chef évangéliste de l'environnement chez One Tree Planted. « Grâce au soutien généreux de Quest Global, nous restaurons des forêts, créons des habitats pour la biodiversité et avons un impact social positif dans le monde entier. »

Reflétant l'engagement de l'organisation à faire sa part pour assurer la durabilité de l'environnement, l'engagement de Quest Global est conforme à l'Objectif de développement durable n°15 : vie terrestre. Cet objectif vise à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres et à promouvoir leur utilisation durable, tout en assurant une gestion durable des forêts.

À propos de Quest Global

Nous sommes Quest Global. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui nous rend différents. Nous croyons que l'ingénierie est en mesure de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir. Depuis 25 ans, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde. Organisation mondiale, basée à Singapour, nous vivons et travaillons dans 17 pays, et comptons 56 centres mondiaux de prestation de services, animés par plus de 13 000 employés extraordinaires qui, chaque jour, rendent possible l'impossible.

Quest Global apporte une connaissance approfondie du secteur et une expertise numérique pour fournir dans le monde entier des services d'ingénierie produits de bout en bout. Nous allions technologies et industries et nous appuyons sur les contributions de diverses personnes et leurs domaines d'expertise afin de faciliter la résolution plus rapide des problèmes. Cette approche multidimensionnelle nous permet de résoudre les défis les plus importants et à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des soins de santé, des dispositifs médicaux, du transport ferroviaire et des semi-conducteurs.

Contact pour les médias :

Anubhuti Agarwal

Quest Global

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1830310/Quest_Global_Logo.jpg

SOURCE Quest Global