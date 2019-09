À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, le 29 septembre 2019, la Fédération mondiale du cœur (FMC) appelle à l'égalité en matière de santé cardiaque car chaque battement de cœur compte

GENEVE, 27 septembre 2019 /PRNewswire/ --

Cette année, la FMC inspire des millions de personnes dans le monde à être des Héros du cœur… en promettant, et en tenant leur promesse, de prendre soin de leur cœur, de celui de leur famille, et de celui de leurs amis

La maladie cardiovasculaire (MCV), cause majeure de décès dans le monde, tue 17,9 millions de personnes par an : en comparaison, le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose combinés tuent 3 millions de personnes [(OMS)]

Tous les cœurs ne sont pas égaux… mais ils devraient l'être

La Journée mondiale du cœur est la plus grande plateforme de sensibilisation pour la MCV et, cette année, nous l'utilisons pour mettre plein feu sur les inégalités en matière de santé cardiaque. L'un des problèmes les plus pressants demeure l'accès à des médicaments cardiovasculaires essentiels : 2 milliards de personnes, environ un tiers de la population, n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin, ce dont souffrent principalement ceux qui vivent dans des régions et des pays mal desservis ou des zones urbaines isolées.1

Dans tous les milieux de revenus, il est aussi de plus en plus évident que les taux accrus d'évènements cardiovasculaires et les obstacles à l'accès aux soins de santé sont liés aux déterminants socio-économiques de la santé, notamment l'éducation et la sensibilisation sanitaire.2

La professeure Karen Sliwa , présidente de la FMC, a déclaré :

« Dans mon propre pays d'Afrique du Sud, comme dans tant d'autres régions du monde, certains groupes de la population sont aisés et ont accès à une éducation et à des soins de santé de premier ordre, tandis que la majorité demeure peu instruite et vit dans une pauvreté absolue ou relative. Peu importe où ils existent dans le monde, les déterminants socio-économiques de la santé et de la pauvreté ont de profondes répercussions sur les modèles de MCV et sur sa prévention, aggravées par un diagnostic tardif et un accès limité à diverses formes de gestion de la maladie. De pair avec une promotion ciblée, la Journée mondiale du cœur joue un rôle important dans la stratégie de la FMC visant à mobiliser l'attention sur ces questions et disséminer le message de modes de vie sains dans toutes les populations. »

Mon cœur, Votre cœur

La Journée mondiale du cœur a pour but de réduire le nombre de personnes atteintes de MCV et de promouvoir l'égalité en matière de santé cardiaque. Le 29 septembre, des gens du monde entier s'uniront pour lutter contre la MCV en créant et en partageant leurs propres affiches de campagne, en organisant des activités de sensibilisation, en passant le mot sur les médias sociaux, en partageant des vidéos de la campagne, en organisant des activités de collecte de fonds pour leur fondation du cœur locale et en illuminant des structures, des bâtiments ou des monuments iconiques.

Pour faire votre promesse de promouvoir la santé cardiaque à l'occasion de cette Journée mondiale du cœur, visitez worldheartday.org, créez et partagez votre propre affiche et promettez en utilisant #WorldHeartDay et en marquant www.facebook.com/worldheartfederation.

Références

Veronika Wirtz et al, « Essential Medicine for Universal Health Coverage, », The Lancet Commissions, The Lancet, (2017):422 Mayagah Kanj et Wayne Mitic , « Health Literacy, » article présenté en tant que document de travail pour une discussion à la 7e Conférence mondiale sur la promotion sanitaire, « Promoting Health and Development: Closing the Implementation Gap », Nairobi, Kenya , 20 octobre 2019.



