À l'occasion de son 60e anniversaire, le Musée national de l'art occidental de Tokyo va exposer le tableau de Monet longtemps porté disparu « Nymphéas » pour la première fois depuis sa restauration

TOKYO, 31 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Musée national de l'art occidental de Tokyo a deux caractéristiques principales. La première est que le musée possède la meilleure collection d'œuvres d'art occidental en Asie, permettant aux visiteurs de retracer l'histoire de l'art occidental de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du 20e siècle. La deuxième est que le bâtiment principal du musée, conçu par l'architecte de renommée mondiale Le Corbusier, est un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial culturel.

Le musée organise une série d'expositions sur le thème de sa philosophie élémentaire en 2019, qui marque le 60e anniversaire de sa fondation. Après l'exposition « Le Corbusier et l'ère du purisme », le musée organisera à partir de juin une exposition intitulée « LA COLLECTION MATSUKATA : une odyssée de cent ans », qui présentera les collections du musée d'œuvres de Claude Monet, de Pierre-Auguste Renoir, d'Auguste Rodin et d'autres chefs-d'œuvre, toutes collectionnées par l'homme d'affaires Kojiro Matsukata. Dans le cadre de cette exposition, le musée exposera le tableau longtemps porté disparu « Nymphéas, reflets de saule », qui a été retrouvé en France en 2016 et ultérieurement donné au musée, pour la première fois au monde après la restauration de l'œuvre.

Matsukata a collectionné un nombre massif d'œuvres d'art, y compris « Nymphéas », à Londres et à Paris sur une période de 10 années à partir de 1916 dans le but de créer un musée d'art pour faire connaître les œuvres d'art occidental au Japon. Beaucoup d'œuvres ont été perdues parce qu'elles ont été vendues ou ont péri dans des incendies. Cependant, le Gouvernement français a restitué au Japon 375 des œuvres qui restaient à Paris après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ainsi que le Musée national de l'art occidental a été créé pour stocker et exposer ces œuvres.

Programme des expositions spéciales

- Pour le 60e anniversaire du NMWA

Le Corbusier et l'ère du purisme

et l'ère du purisme Proposée jusqu'au 19 mai

LA COLLECTION MATSUKATA : une odyssée de cent ans

Du 11 juin au 23 septembre

Des commentaires en anglais, chinois et coréen (payant) sont proposés, tandis que des applis et des tablettes explicatives sont également disponibles gratuitement dans ces trois langues pour certaines expositions.

Site Internet officiel du musée : http://www.nmwa.go.jp/en/

