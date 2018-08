A l'occasion du congrès des 5CC de Barcelone, ALMA LASERS annonce le lancement du PICO CLEAR, un laser à impulsions ultra brèves (Picosecondes)à très hautes performances, qui permet à la Dermatologie d'entrer dans une ère nouvelle

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734632/Alma_Lasers.jpg )





La technologie de pointe PICO CLEAR s'adresse à une large variété d'applications dermatologiques, notamment l'effacement des tatouages à encre noire et de couleurs, des lentigines, des taches de naissance café au lait, des lésions pigmentées bénignes, des cicatrices d'acné et des rides. La particularité des traitements proposés par le laser picoseconde PICO CLEAR est l'émission sur les tissus cutanés d'énergies à impulsions ultra brèves, ciblant le pigment concerné. Ces impulsions provoquent des ondes photo-acoustiques qui font éclater le pigment en particules de taille microscopique, facilement éliminées ensuite par le système immunitaire.

Par rapport aux lasers traditionnels, le laser picoseconde permet de réduire le nombre de traitements nécessaires pour effacer tatouages et pigments. Grâce à une durée plus courte des impulsions, la convergence de l'énergie laser se transforme en une force mécanique supérieure , faisant éclater les pigments en particules extrêmement fines. Le nouveau PICO CLEAR combine la durée d'impulsion la plus courte du marché (300 à 350 picosecondes), et plusieurs longueurs d'ondes, ciblant ainsi l'ensemble du spectre chromatique.

« PICO CLEAR est une véritable nouveauté dans le secteur de la Dermatologie. Il apporte une technologie de qualité supérieure à un segment en rapide expansion, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles opportunités commerciales aux praticiens exerçant dans ce domaine », a déclaré Lior Dayan, PDG d'Alma. « PICO CLEAR illustre les solides capacités d'ALma en terme de recherche et développement et en fait un acteur leader du secteur. »

Dans sa gamme complète, la plateforme PICO CLEAR propose un large éventail de pièces à main, offrant ainsi une vaste gamme de solutions, adaptées à toutes les peaux, et permettant aux praticiens d'élaborer des traitements personnalisés en fonction d'une multitude de paramètres ajustables, tels que la longueur d'ondes, la fluence, le diamètre du spot, le temps d'exposition et la fréquence de répétition des tirs.

À propos d'Alma

Alma est un des leaders mondiaux qui innove constamment pour proposer aux marchés de l'esthétique et de la chirurgie de nouvelles solutions thérapeutiques basées sur le laser, la lumière, les radiofréquences et les ultrasons. Nous fournissons aux médecins des appareils sûrs et performants, et nous permettont par conséquent aux patients de bénéficier de technologies et de traitements ultramodernes, dont l'efficacité a été prouvée cliniquement.

