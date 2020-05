À l'Université de l'État d'Arizona (ASU), Thunderbird School Of Global Management innove avec une cérémonie de remise des diplômes faisant appel à des robots

La promotion de 2020 « défile » à l'aide de robots de téléprésence

PHOENIX, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la cérémonie de remise des diplômes de la communauté mondiale de Thunderbird s'est déroulée dans un environnement numérique réinventé, au sein duquel des robots de téléprésence mobile permettaient aux diplômés de « défiler » de façon virtuelle. Un jour, ces étudiants pourront dire aux générations futures qu'ils ont non seulement obtenu leur diplôme durant l'année de la pandémie du COVID-19, mais qu'ils ont également été la première promotion à le recevoir en tant qu'avatars robots.

« Thunderbird a transformé les cérémonies du printemps de remise des diplômes à nos étudiants d'une façon qui rend hommage à nos traditions historiques d'unir les nations – à l'instar de notre défilé des drapeaux du monde entier. Nous avons également conçu une cérémonie qui reflète la résilience, la compassion et la créativité, a déclaré le directeur général et doyen de Thunderbird, Dr Sanjeev Khagram.

Nous avons appris à nos étudiants comment tirer le meilleur parti de la quatrième révolution industrielle en s'ouvrant à l'ingéniosité et à l'innovation à l'échelle mondiale, de sorte que les technologies transformatrices comme les robots de téléprésence mobile ont constitué un point d'orgue idéal pour la promotion de 2020.

Nous prévoyons une autre cérémonie de remise des diplômes à nos étudiants en personne lors de l'ouverture officielle du nouveau siège mondial à la fine pointe de la technologie de Thunderbird, qui se déroulera en 2021 dans le centre-ville de Phoenix », a précisé Dr Khagram.

À propos de Thunderbird School of Global Management

Thunderbird School of Global Management est une unité d'Arizona State University Enterprise. Depuis plus de 70 ans, Thunderbird est à l'avant-garde de l'enseignement en management et en leadership à l'échelle mondiale ; elle crée une prospérité inclusive et durable en préparant de futurs leaders de calibre mondial qui pourront relever les défis les plus exigeants au monde. En 2019, le Wall Street Journal/Times Higher Education a décerné la première place mondiale au diplôme de maîtrise en management international délivré par Thunderbird. Pendant cinq années consécutives, l'ASU a été classée au premier rang des « Établissements d'enseignement les plus novateurs » du pays par l'U.S. News & World Report.

À propos de l'ASU

En créant une institution engagée envers l'accès et l'excellence et déterminée à avoir un impact, l'Université de l'État d'Arizona a élaboré un nouveau modèle pour la recherche universitaire américaine. L'ASU rivalise parmi les institutions qui pratiquent l'inclusion plutôt que l'exclusion. En tant que prototype d'une nouvelle université américaine, l'ASU mène des recherches qui contribuent au bien collectif et s'arroge la responsabilité primordiale d'assurer la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés qui l'entourent.

CONTACT :

Jonathan Ward – Responsable des relations médias

[email protected]

+1 480.490.9773

Download Media

https://thunderbird.asu.edu/spring2020graduation

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1166196/Thunderbird_School_of_Global_Management_Logo.jpg

Related Links

https://thunderbird.asu.edu/



SOURCE Thunderbird School of Global Management