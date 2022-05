À la Foire de Hanovre 2022, les solutions écologiques et intelligentes de Delta pour la mobilité électrique et l'automatisation industrielle économe en énergie annoncent un avenir durable

HANOVRE, Allemagne, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial en matière de solutions de gestion de l'énergie et de la chaleur, a annoncé aujourd'hui sa participation à la Foire de Hanovre 2022 pour dévoiler quelques-unes de ses toutes dernières solutions écologiques et intelligentes destinées à favoriser le développement de l'e-mobilité et de l'automatisation industrielle à faible émission de carbone pour créer des villes durables. L'offre comprend le chargeur rapide pour véhicules électriques (VE) de la série Slim100, qui offre une puissance de sortie de 100 kW de courant continu avec un encombrement réduit de 55 % pour maximiser son utilité dans les espaces commerciaux. Le nouvel entraînement de pompe monté sur moteur de la série MPD est équipé d'un moteur à réluctance synchrone Delta MSI de classe IE5 permettant d'atteindre une efficacité énergétique de classe IES2 dans un large éventail d'applications industrielles. Les visiteurs du stand Delta pourront également déguster une tasse de café servie par une station de travail robotisée entièrement intégrée, dotée du bras robotique articulé 6 axes de Delta et d'autres solutions d'automatisation industrielle.

Dalip Sharma, président et directeur général de Delta pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « Delta s'engage à développer des solutions efficaces et durables depuis plus de 50 ans, et sa participation à l'initiative mondiale RE100 dans le but d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 est la preuve de cette détermination. Cette année, nous dévoilons également notre nouvelle identité d'entreprise, qui témoigne de l'évolution de Delta vers une marque industrielle et commerciale capable de fournir des solutions écologiques intelligentes entièrement intégrées. Faisant écho aux besoins du marché Europe, Moyen-Orient et Afrique, nous invitons les visiteurs à nous rencontrer pour comprendre comment, via 'The Efficiency League', soit une ligue pour l'efficacité, nous pouvons tous travailler ensemble pour créer un avenir plus respectueux de l'environnement. »

Des solutions d'automatisation industrielle écoénergétiques

Le dernier variateur de la série MPD est adapté aux applications de pompes et de ventilateurs, et idéal pour soutenir les processus d'approvisionnement en eau intelligents grâce à son moteur à haut rendement et à faible consommation d'énergie avec un variateur sans ventilateur intégré. Parmi les points forts, citons également la nouvelle série ASDA – B3, le servo-système compact et à haut rendement de Delta, qui offre un environnement de fonctionnement convivial avec des fonctions de contrôle de mouvement précises. Pour démontrer la compatibilité entre ses solutions d'automatisation industrielle, un robot de préparation de café qui réunit trois solutions Delta, un programme de mouvement robotique, un programme d'interface homme-machine et un programme de contrôleur AX-8, sera exposé sur son stand.

Solutions complètes d'e-mobilité et d'énergie intelligente

Delta présentera également sa gamme de solutions d'e-mobilité et d'énergie intelligente. L'infrastructure complète de recharge de VE de Delta comprend des chargeurs de VE, des systèmes photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie et des systèmes de gestion de l'énergie, qui ont tous été conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente. Parmi les autres points forts, citons le Slim100, un nouveau chargeur compact pour VE qui offre une puissance maximale de 100 kW et comprend des redresseurs d'une efficacité énergétique de 97 %, ainsi que la DC Wallbox 50kW de Delta, avec une efficacité de charge de 97 %, une épaisseur de seulement 25 cm et la possibilité d'une charge simultanée avec une sortie maximale de 50 kW de courant continu à partir de deux canons de charge.

The Efficiency League

Delta ayant investi massivement dans la recherche et le développement de technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, « The Efficiency League », ou la ligue pour l'efficacité, est un mouvement mondial invitant différentes organisations à collaborer davantage pour atteindre ensemble une plus grande efficacité. Elle vise à atteindre cet objectif grâce au développement continu de produits de qualité, à une meilleure intégration des solutions et à une plus grande unité entre les parties prenantes pour optimiser la façon dont les équipes travaillent ensemble. Les organisations peuvent réaliser de nouvelles économies qui favorisent la durabilité dans un monde des affaires prospère tout en atteignant leurs objectifs de neutralité carbone.

Les visiteurs sont invités à se rendre sur le stand Delta, situé dans le hall 11, stand C54, du 30 mai au 2 juin. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse de Delta, qui se tiendra le 31 mai, de 13 h 30 à 14 h 30 (heure d'Europe centrale), sur le stand de Delta.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est un leader mondial dans le domaine des alimentations à découpage et des produits de gestion thermique. Elle dispose d'un portefeuille florissant de systèmes et de solutions intelligentes d'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'automatisation des bâtiments, de l'alimentation des télécommunications, de l'infrastructure des centres de données, de la recharge des véhicules électriques, des énergies renouvelables, du stockage de l'énergie et des écrans, afin de favoriser le développement de la fabrication intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise citoyenne de classe mondiale guidée par son énoncé de mission, « Fournir des solutions innovantes, propres et éco-énergétiques pour un avenir meilleur », Delta s'appuie sur ses compétences fondamentales en matière d'électronique de puissance à haut rendement et sur son modèle d'entreprise axé sur la responsabilité sociale pour s'attaquer aux principaux problèmes environnementaux, comme le changement climatique. Delta sert ses clients par le biais de ses bureaux de vente, de ses centres de R&D et de ses usines de fabrication répartis sur près de 200 sites sur les 5 continents.

Tout au long de son histoire, Delta a reçu de nombreux prix et distinctions au niveau mondial pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises. Depuis 2011, Delta fait partie de l'indice DJSI World des indices Dow Jones Sustainability™ (DJSI), depuis 11 années consécutives. En 2021, Delta a également été reconnue par le CDP avec des notes très élevées pour sa contribution substantielle aux problèmes de changement climatique et de sécurité de l'eau et a été nommée « Supplier Engagement Leader », ou leader de la gestion des fournisseurs, pour son développement continu d'une chaîne de valeur durable.

Pour de plus amples informations concernant Delta, rendez-vous sur : www.delta-emea.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1825102/Delta_Logo.jpg

SOURCE Delta Electronics