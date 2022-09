À la rencontre entre la haute technologie et le haut de gamme : Comment S'Young International révolutionne le modèle de distribution de beauté en Chine pour les marques internationales

SHANGHAI, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- S'Young International, premier partenaire de Chine pour les marques de beauté internationales faisant leur entrée sur le marché chinois, lance un écosystème de vente au détail de pointe véritablement interactif en ajoutant à son offre omnicanale un nouvel espace de vente au détail de 10 millions de dollars. SHUIYANGTANG, premier magasin hors ligne de l'entreprise, ouvrira ses portes le 1er octobre 2022. Situé dans la capitale médiatique Changsha (le centre chinois des médias et des arts), au sein de l'International Finance Square (IFS), une destination de shopping haut de gamme qui attire chaque jour 1,2 million de clients en moyenne, SHUIYANGTANG offre une expérience de shopping à guichet unique de premier ordre.

SHUIYANGTANG intègre une plateforme en ligne de premier plan dans un espace de vente haut de gamme, afin de créer une expérience de beauté et de style de vie à guichet unique. Tirant parti de son modèle d'affaires numérique direct aux clients, S'Young complète maintenant l'expérience des clients chinois en leur offrant une occasion d'explorer et d'acheter des produits de beauté de niche hors ligne. L'ouverture de la boutique marque l'achèvement du modèle de boucle fermée hors ligne de S'Young International, fournissant un ensemble complet de solutions destinées à ses partenaires mondiaux en Chine, avec des capacités omnicanales qui englobent toutes les dimensions.

« La Chine présente de nouvelles opportunités aux marques de beauté étrangères et le moment est venu pour elles de faire leur entrer sur ce marché, a déclaré Marshall Chen, co-fondateur et PDG de S'Young International. Notre modèle CP a déjà aidé de nombreuses marques de niche à naviguer dans le marché omnicanal sophistiqué. Maintenant, en ouvrant son magasin hors ligne SHUIYANGTANG, S'Young offre encore plus de possibilités aux marques qui cherchent à joindre les 5 millions de consommateurs haut de gamme de la Chine. »

Le modèle CPde S'Young International aide les marques mondiales à naviguer dans le marché souvent intimidant et compliqué de la Chine, en travaillant en partenariat avec elles pour établir leur positionnement et leurs stratégies en matière de marketing, de vente au détail et de chaîne d'approvisionnement. Il offre une solution globale qui permet aux marques de se développer durablement en Chine. Actuellement, bon nombre de marques internationales ne vendent leurs produits qu'en ligne, via Hong Kong, en raison d'anciennes contraintes législatives en matière d'expérimentation animale. Cependant, grâce à un changement de législation bienvenue, S'Young International est parfaitement positionné pour rapprocher ces marques de nouveaux clients chinois par l'intermédiaire d'un magasin hors ligne qui donne aux consommateurs la possibilité d'essayer des produits en personne avant de les acheter.

Parallèlement, S'Young International lancera des magasins en ligne phares SHUIYANGTANG sur trois grandes plateformes : Tmall Global, Douyin (Tik Tok en Chine) et WeChat. Cela permettra non seulement de renforcer les capacités omnicanales de l'entreprise, mais aussi d'améliorer l'expérience des clients dans leur nouveau magasin de détail en leur donnant des codes QR valables sur plusieurs canaux en ligne. Le résultat est un écosystème de vente au détail véritablement interactif, dans lequel les clients pourront tester les produits en personne tout en effectuant leurs achats en ligne.

SHUIYANGTANG Tout un monde dédié à la beauté

La boutique concept de 10 millions de dollars s'étend sur près de 300 m2 divisés en quatre zones fonctionnelles, avec un espace supplémentaire de 74 m2 dédié aux expériences éphémères. Combinant l'expertise de ses conseillers en beauté compétents avec une technologie d'IA interactive, SHUIYANGTANG attirera les amateurs de beauté haut de gamme d'un bout à l'autre du pays et leur fera découvrir la philosophie, l'histoire et les avantages uniques des marques de beauté de niche présentes dans la boutique. Les zones de la boutique sont les suivantes :

Elite Choice – abritant des œuvres d'art numériques et des installations interactives, la zone Elite Choice offre un espace éphémère où les marques peuvent présenter leur histoire et leur attrait visuel, et où sont mis en valeur les meilleurs produits de soins et de beauté sélectionnés par chaque client. La zone Elite Choice se base entièrement sur des données réelles sur la consommation et l'expérience utilisateur, permettant ainsi une interaction unique entre les marques et les clients.

Formulation Lab – un espace expérientiel consacré aux soins de la peau et aux produits de beauté. Dans cette zone, un mur d'affichage présente des vidéos et des images de produits issus de grandes marques du monde entier. Au centre, un stand attire l'attention des visiteurs sur les marques populaires du moment, dans un cadre qui change en fonction de la saison et des sujets tendance actuels. La zone comprend également une forêt décorative qui invite les clients à découvrir le pouvoir curatif des plantes.

Perfume Gallery – un sanctuaire innovant et multisensoriel dédié à l'essai de parfums, qui allie des expériences visuelles, gustatives et olfactives pour proposer un nombre infini de surprises aux consommateurs. Dans un cadre élégant et relaxant, les clients peuvent choisir leurs parfums préférés parmi les centaines de parfums de salon de niche présentés sur le mur d'affichage, tout en savourant un café brassé à la main par des baristas.

Dream Dresser – une coiffeuse exquise et délicate, avec des marques de maquillage haut de gamme et niche provenant de l'étranger. Dotée d'un éclairage réglable, la commode permet à plusieurs consommateurs de vivre l'expérience mémorable d'un blogueur de beauté. Les clients auront la possibilité d'essayer eux-mêmes une gamme de nouveaux produits dans un espace soigneusement organisé.

Expériences guidées par l'analyse numérique

S'Young International a toujours été à la pointe de la technologie numérique et cette tradition se poursuit tout au long de l'expérience de magasinage unique de SHUIYANGTANG. Les clients se verront offrir un test de beauté guidé par l'IA, une façon amusante et interactive pour eux de découvrir leur type de peau et les produits qui leur conviennent. Une fois que les résultats du test sont prêts, les clients sont jumelés à un conseiller de beauté qui leur recommandera les produits appropriés en fonction de leur type de peau et de leurs exigences. En outre, le conseilleur offrira une variété d'expériences, de cadeaux et de bons, y compris des services de beauté, des soins de sourcils et des conseils de maquillage. En plus de rehausser l'expérience client, cette expérience numérique unique fournit de précieux conseils pour guider les consommateurs dans leurs achats.

L'objectif principal de SHUIYANGTANG sera de promouvoir à l'échelle mondiale des marques de beauté de premier rang, tout en leur offrant un soutien maximal en matière de promotion et d'affichage hors ligne. Les consommateurs dépensent 100 $ en moyenne dans les magasins de beauté grand public, tandis que la clientèle cible de SHUIYANGTANG devrait dépenser 300 $ à 500 $.

Marshall Chen, co-fondateur et PDG de S'Young International explique : « Il existe plus de 5 millions de consommateurs haut de gamme en Chine et SHUIYANGTANG vise à servir officiellement cette clientèle cible. En plus de son emplacement de choix et du soutien qu'elle reçoit d'un centre commercial haut de gamme, la boutique SHUIYANGTANG établira un lien avec son groupe de consommateurs cible par le biais du modèle 'Exhibition-Store' et d'une expérience numérique unique. C'est là que réside l'avenir de la beauté. »

Un modèle exclusif : la boutique-exposition de beauté

Pour donner vie au concept de boutique-exposition de SHUIYANGTANG, S'Young International accueillera l'exposition de beauté la plus exclusive au monde, Genesis of Beauty - 100 Years of Beauty Collection. Par ailleurs, l'entreprise lancera officiellement le nouveau modèle de boutique-exposition de SHUIYANGTANG dans le but d'établir une nouvelle chaîne de vente au détail qui devrait attirer des millions de consommateurs locaux de produits de beauté haut de gamme.

Marshall Chen ajoute : « Notre objectif est de donner vie à la beauté d'une manière amusante et innovante pour nos consommateurs. L'équipe de S'Young a créé cette exposition de premier plan avec amour et a hâte de voir l'avenir de l'industrie de la beauté continuer à montrer la voie en Chine. Nous voulons aider tous les consommateurs à découvrir la version la plus confiante d'eux-mêmes grâce à la vision interactive et amusante de SHUIYANGTANG. »

L'Exposition, qui commencera le 31 août 2022, accompagnera l'ouverture du magasin de Changsha et de toutes les boutiques futures. La collection de 71 000 pièces comprendra des collections de beauté et de cosmétiques de l'Est et de l'Ouest, et rendra hommage aux moments importants des 100 ans d'histoire de la beauté.

Avec une valeur de plus de 15 millions de dollars, l'exposition historique mettra en vedette une collection authentique prêtée par M. Qiu, un éminent collectionneur chinois, laquelle comprendra des objets de pionniers emblématiques de la beauté mondiale exposés pour la première fois. L'exposition présentera également une installation artistique exclusive « Fragrant Mist », créée spécialement pour l'exposition par le pionnier britannique du parfum Jo Malone CBE et le célèbre artiste asiatique M .Lee Seung Koo, fondateur de DDINGGU Art IP.

L'exposition, située à l'International Finance Square (IFS), durera trois mois, du 1er septembre au 30 novembre, et attirera plus de 100 000 consommateurs haut de gamme et amateurs de beauté.

L'avenir de la beauté en Chine

À mesure que les marques prennent de l'expansion et que les affaires se mondialisent, leurs besoins en matière de nouveaux clients et de nouveaux marchés augmentent. Le marché chinois de la beauté valait 329,7 milliards de yuans (51 milliards de dollars) en 2020 (valeur combinée de ses marchés des cosmétiques de couleur et des soins de la peau), et selon les données d'Euromonitor International, il devrait connaître un taux de croissance annuel constant (TCAC) de 11,18 % jusqu'en 2025, pour atteindre une valeur totale atteindra alors 560 milliards de yuans (86,7 milliards de dollars). Toutefois, cette énorme opportunité peut également présenter des défis, et si une marque veut se lancer avec succès en Chine, elle doit trouver un partenaire qui saura répondre aux exigences particulières du pays, tout en l'aidant à croître et protéger son équité. S'Young International rempli ce rôle pour de nombreuses marques depuis plus de 16 ans et continuera de présenter aux consommateurs chinois des marques luxueuses de niche venues du monde entier. L'entreprise reste engagée à devenir le meilleur CP de la beauté mondiale.

