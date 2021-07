A Leaf Space aplica soluções via satélite para melhorar a conectividade para monitoramento residencial de pacientes com COVID-19 com sistema de monitoramento CARES

A empresa de soluções GSaaS conta com o apoio da Agência Espacial Europeia para testar a tecnologia de telemedicina viabilizada por satélite para o atendimento remoto de pacientes se recuperando da COVID-19

MILÃO, 28 de julho, 2021 /PRNewswire/ -- A Leaf Space, provedora líder de soluções de segmentos terrestres como serviço (GSaaS), anunciou hoje que a empresa está progredindo com a fase de lançamento de um novo uso inovador de telemedicina via satélite para o monitoramento doméstico de pacientes com COVID-19 como parte do projeto CARES, liderado pela empresa e cofinanciado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

CARES é um conjunto de dispositivos médicos conectados a um smartphone, que coleta sinais vitais do paciente utilizando software médico e adiciona esses sinais vitais a um banco de dados remotamente. Esse banco de dados pode ser acessado por um médico diretamente em um navegador da internet e foi desenvolvido pela parceira de projeto H&S para fornecer com facilidade dados abrangentes e quase em tempo real. A plataforma de saúde da H&S também pode acionar um sistema de alerta se os sinais vitais do paciente monitorado forem registrados fora da faixa de segurança e oferece opções de gerenciamento, inclusive o contato com o paciente ou até mesmo o envio de uma ambulância.

"A situação sem precedentes causada pela pandemia da COVID-19 saturou as emergências dos hospitais europeus e está criando enorme estresse nos processos de triagem", disse Arnaud Runge, engenheiro médico da ESA. "Para responder a esse esforço sem precedentes de conter e mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19, oferecemos apoio a empresas europeias no desenvolvimento de suas melhores ideias e propusemos soluções eficazes para responder a essa crise, evidenciando a contribuição que o espaço pode trazer nessas circunstâncias. Uma abordagem acelerada foi implementada para satisfazer o mais rápido possível as necessidades urgentes dos cidadãos e das instituições."

O estudo-piloto do projeto CARES está atualmente em andamento em colaboração com o Fatebenefratelli Hospital em Erba, Molinette em Torino e Villa Gioia em Sora, onde pacientes com alta hospitalar e em recuperação da COVID-19 podem se recuperar no conforto de suas casas, ao mesmo tempo que têm a confiança de que seu progresso e seus sinais vitais estão sendo monitorados de forma consistente e confiável por profissionais da área médica.

"Estamos muito gratos por ter a oportunidade de trabalhar com a ESA nesse projeto incrível e esperamos que essa tecnologia possa trazer o suporte e a tranquilidade tão necessários para as pessoas que sofreram tanto", disse Jonata Puglia, cofundadora e CEO da Leaf Space. "Vemos uma imensa oportunidade de conectar as comunicações por satélite com a tecnologia de telemedicina e esperamos que nosso trabalho contínuo com o projeto CARES possa servir como um exemplo do que se pode conseguir e aplicar a tantos pacientes e sistemas de saúde no mundo todo. Estamos ansiosos para continuar a explorar as possibilidades do que essa tecnologia pode fazer para aumentar o acesso à assistência à saúde em todo o mundo."

Ao integrar a plataforma de saúde com monitoramento remoto à infraestrutura de telecomunicações por satélite para garantir o serviço em todos os lugares, o suporte da Leaf Space ao sistema CARES permite que pacientes sem internet confiável com base em infraestrutura terrestre recebam o monitoramento e cuidado remotos que são incrivelmente importantes, especialmente para os pacientes que estão se recuperando da COVID-19. Esse mesmo modelo pode ser aplicado a pacientes com doenças crônicas, em processos de reabilitação e com qualquer tipo de doença que exijam monitoramento rigoroso e vários exames médicos em qualquer lugar do mundo.

A estrutura de telecomunicações apoiada por satélite da Leaf Space garante que a captação e distribuição dos sinais transmitidos pelos sistemas de telemedicina para o satélite e de volta à Terra no hospital sejam confiáveis, rápidas e compatíveis com as leis atuais de proteção geral de dados e de privacidade do paciente.

Sobre a Leaf Space

A Leaf Space é pioneira no conceito de segmento terrestre como serviço (GSaaS) para operadores e lançadores de satélite visionários em todo o mundo. Desde sua criação em 2014, a Leaf Space se concentra no desenvolvimento de serviços e tecnologia de estações terrestres da mais alta qualidade com o objetivo de criar as soluções de segmento terrestre mais eficientes e valiosas disponíveis no mercado espacial moderno. A Leaf Space está sediada em Lomazzo, na Itália, e é financiada pela RedSeed Ventures, Whysol Investments e Primo Space. Para mais informações, acesse: leaf.space.

Sobre a Agência Espacial Europeia

A Agência Espacial Europeia é a porta de entrada da Europa para o espaço. Sua missão é moldar o desenvolvimento da capacidade espacial da Europa e garantir que o investimento no espaço continue a oferecer benefícios aos cidadãos da Europa e do mundo. A ESA é uma organização internacional com 22 estados-membros. Ao coordenar os recursos financeiros e intelectuais de seus membros, ela realiza programas e atividades que vão muito além do escopo de qualquer país europeu.

A ESA Space Solutions tem como objetivo alcançar a exploração comercial de ativos, dados e recursos espaciais que envolvam incubação, demonstrando viabilidade técnica e desenvolvimento comercial. Isso inclui o desenvolvimento de serviços operacionais para uma ampla gama de usuários por meio da combinação de diferentes sistemas e o suporte na criação de empresas viáveis, assim como para empresas existentes.

