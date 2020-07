A LGPD vem aí, você está preparado?

KnowBe4 realiza webinar sobre atuais preocupações quanto a proteção de dados e como isso afetará sua organização

SÃO PAULO, 22 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, responsável pela maior plataforma de simulações de phishing e treinamentos de conscientização em segurança do mundo, está organizando um evento online sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O webinar apresentará uma visão geral das últimas atualizações da lei, o impacto sobre todas as organizações e dicas para preparar colaboradores e departamentos. O evento é gratuito e qualquer pessoa pode fazer o registro para participar.

O webinar será realizado na terça-feira (28/7) às 11h com o palestrante brasileiro Lecio de Paula, Diretor de Privacidade da KnowBe4. Em 2019, Lecio de Paula veio ao Brasil para o evento do Gartner e sua palestra sobre LGPD foi uma das mais disputadas, recebendo comentários positivos dos participantes. Em 2020, a KnowBe4 traz uma versão mais atualizada e virtual sobre a legislação que vai mudar a maneira como os brasileiros lidam com a proteção de dados.

"A proteção de dados está no centro de muitos problemas que enfrentamos hoje e continuaremos a enfrentar nos próximos anos", disse De Paula. "A efetividade da LGPD pode interromper processos de negócios de diversas organizações, se não levarem a proteção de dados a sério. Então temos uma oportunidade para que as organizações utilizem os requisitos da LGPD para conquistar a confiança de seus clientes. No webinar vamos conversar sobre a importância da proteção de dados não com o único objetivo de conformidade, mas também sobre oportunidades para viabilizar negócios e garantir que as organizações estejam preparadas para o que está por vir."

A LGPD exige o treinamento dos colaboradores de todas as organizações para a conscientização em segurança da informação. Criar um firewall humano dentro das organizações é também avançar na eficiência de políticas de segurança dos dados. E embora a lei tenha sido adiada até o próximo ano, todas as organizações precisam estar alinhadas com a lei o quanto antes.

As inscrições são gratuitas pelo link: https://content.elpescador.com.br/pt-br/webinar-julho-lgpd

LGPD: O que há de novo e como proceder

Data: 28/07/2020, 11h00 (horário de Brasília)

Local: Webinar - Videoconferência no Zoom

Sobre o palestrante

Lecio de Paula é Diretor de Privacidade da KnowBe4. Na KnowBe4, Lecio se concentra em analisar o cenário global de privacidade e garantir que os padrões de proteção de dados sejam cumpridos. Lecio possui ampla experiência em leis de privacidade, como GDPR, HIPAA e LGPD.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 é responsável pela maior plataforma de treinamento e conscientização em segurança e simulações de phishing do mundo. O KMSAT (Kevin Mitnick Security Awareness Training) é usado por mais de 33.000 organizações em todos os continentes. A empresa foi fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman e sua missão é ajudar outras organizações a abordar o elemento humano da segurança através de uma nova visão pedagógica para a proteção de dados. Kevin Mitnick, o hacker mais famoso nos anos 1990, é Chief Hacking Officer da KnowBe4. O especialista em segurança cibernética ajudou a projetar a plataforma e os principais treinamentos da KnowBe4 com base em suas táticas de engenharia social bem documentadas. Milhares de organizações confiam na KnowBe4 para mobilizar seus colaboradores como a principal linha de defesa.

Contato

Alessandra Olinda

Content Development Coordinator

KnowBe4 Brazil

[email protected]

