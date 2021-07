A LifeSignals recebe a aprovação 510 (k) da FDA para a plataforma de monitorização remota multiparâmetros LifeSignals LX1550

O elemento central da plataforma é um biossensor multiparâmetros portátil e descartável que regista os dados do eletrocardiograma (ECG de 2 canais), da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da temperatura da pele e da postura corporal durante até cinco dias. Os dados fisiológicos encriptados podem então ser transmitidos com alta fiabilidade a partir do biossensor, através de uma aplicação de transmissão para uma plataforma segura baseada na nuvem. Os médicos e prestadores de cuidados de saúde podem aceder ao painel de monitorização remota baseado na nuvem para ver os dados fisiológicos dos doentes e gerir as definições de alerta.

A plataforma de monitorização remota foi concebida para permitir que as empresas de tecnologia para a saúde melhorem rapidamente os seus portefólios de produtos e serviços para fornecer monitorização de sinais vitais para uma base de doentes o mais ampla possível, a partir de qualquer local. A aplicação de transmissão e o painel são fáceis de programar, têm APIs prontas para implementar o kit de desenvolvimento de software e são adequados para a implementação em grande escala.

"A COVID-19 derrubou as barreiras para a monitorização remota de doentes em todo o mundo e estou orgulhoso pela forma como a equipa da LifeSignals respondeu para desenvolver a plataforma num espaço de tempo tão curto", diz Surendar Magar, fundador e CEO. "Esta aprovação 510 (k) da FDA assinala mais um marco importante no desenvolvimento e na missão da empresa. Já foi implementada com sucesso em hospitais para a monitorização de doentes com COVID-19 na Índia e está a ser implementada na Europa, no Reino Unido, em Singapura e nas Filipinas. O nosso foco agora é introduzir rapidamente a monitorização remota de sinais vitais, de baixo custo, nas empresas norte-americanas de tecnologia para a saúde que procuram expandir os seus serviços e melhorar os cuidados prestados aos doentes."

www.lifesignals.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1582121/LifeSignals.jpg

FONTE LifeSignals Inc

SOURCE LifeSignals Inc